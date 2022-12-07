Chẳng cần điều xa hoa, suy nghĩ thư thái và thưởng thức trà có thể làm giảm nguy cơ tử vong!

Dinh dưỡng 07/12/2022 12:38

Các nhà nghiên cứu đã phân tích việc uống nhiều trà hơn và những lợi ích độc đáo của nó liên quan đến cuộc sống trường thọ lâu hơn.

Chẳng cần điều xa hoa, suy nghĩ thư thái và thưởng thức trà có thể làm giảm nguy cơ tử vong! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thích một tách trà nóng hơn cà phê không? Một nghiên cứu mới cho thấy những điều tốt đẹp về đồ uống nóng, loại đồ uống có lượng tiêu thụ cao ở một số quốc gia trên thế giới sẽ khiến bạn thêm ưu chuộng loại thức uống này.

Các nhà nghiên cứu ở Vương quốc Anh đã phát hiện ra rằng uống trà nhiều hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong một cách tích cực trong một phân tích toàn diện về lợi ích giảm tử vong tiềm ẩn của việc uống trà đen. Phân tích dữ liệu cho thấy những người uống hai hoặc ba tách trà có nguy cơ tử vong thấp hơn 9% và 13% so với những người không uống trà.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Ung thư Quốc gia, một phần của Viện Y tế Quốc gia NIH ở Vương quốc Anh, và nó thay đổi trọng tâm từ các nghiên cứu trước đây chủ yếu xoay quanh trà xanh.

Chẳng cần điều xa hoa, suy nghĩ thư thái và thưởng thức trà có thể làm giảm nguy cơ tử vong! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người uống hai tách trà trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn từ 9% đến 13% so với những người không uống trà. Uống trà nhiều hơn cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong do NIH cho biết trong một tuyên bố.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine cho biết rằng mặc dù trà được tiêu thụ thường xuyên trên toàn thế giới, nhưng mối liên quan giữa việc uống trà với nguy cơ tử vong vẫn chưa được xác định rõ ở những người chủ yếu tiêu thụ trà đen.

Chẳng cần điều xa hoa, suy nghĩ thư thái và thưởng thức trà có thể làm giảm nguy cơ tử vong! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

498 nghìn người đàn ông và phụ nữ từ 40 đến 69 tuổi đã tham gia vào nghiên cứu, trong đó 89% cho biết họ uống loại màu đen. Nghiên cứu bao gồm việc trả lời một bảng câu hỏi từ năm 2006 đến năm 2010, được theo dõi trong hơn một thập kỷ. Những người tham gia đã được theo dõi trong khoảng 11 năm và thông tin tử vong đến từ một cơ sở dữ liệu được liên kết từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh.

"Uống trà nhiều hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn ở những người uống từ 2 tách trở lên mỗi ngày, bất kể biến thể di truyền trong chuyển hóa caffeine ra sao. Những phát hiện này cho thấy rằng trà, ngay cả ở mức tiêu thụ cao hơn cũng có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh", các nhà nghiên cứu kết luận.

NIH lưu ý rằng mối liên quan được nhìn thấy bất kể nhiệt độ trà ưa thích, thêm sữa hoặc đường, và các biến thể di truyền ảnh hưởng đến tốc độ mà mọi người chuyển hóa caffeine.

Theo Indiatoday

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