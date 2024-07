Chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện, đâu là giải pháp cho mẹ?

Vì thế, Care For Việt Nam mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện để mẹ an tâm cho cả nhà tự do tận hưởng.

Dinh dưỡng toàn diện, mẹ an tâm

Thấu hiểu được nỗi lo của mẹ, Care For Việt Nam luôn quan tâm đến việc cung cấp những thực phẩm bổ sung có lợi cho sức khỏe. Vừa qua, Care For Việt Nam cho ra mắt Colos IgGold - một thức uống dinh dưỡng được nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand, giúp mẹ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình. Giờ đây, mẹ không cần lo lắng khi mỗi thành viên trong gia đình lại có độ tuổi và thể trạng khác nhau, cần một chế độ ăn uống khác nhau.

Trong mỗi khẩu phần, Colos IgGold bổ sung thêm các khoáng chất như kẽm và selen để cải thiện hệ miễn dịch tối ưu. Lượng canxi tự nhiên trong mỗi khẩu phần lên tới 1,047mg, gấp đôi so với các loại sữa thông thường, giúp ngăn ngừa lão hóa, cho xương và răng chắc khỏe. Đồng thời, sản phẩm còn bổ sung thêm 8 tỷ lợi khuẩn và 2g chất xơ hòa tan giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tinh thần. Hơn 21 loại vitamin và dưỡng chất khác có trong sản phẩm cũng giúp mẹ cải thiện hệ miễn dịch, tiêu hóa và hệ vận động cho cả nhà. Đặc biệt, Colos IgGold chứa 0% chất béo và chỉ 2g đường/khẩu phần, dùng được cho cả người bệnh tiểu đường và người đang ăn kiêng nên phù hợp với thể trạng của từng thành viên trong gia đình.

Colos IgGold - “bảo bọc tự do” cho cả gia đình

Thành phần dinh dưỡng chính của Colos IgGold là sữa non tinh khiết được lấy trong vòng 24h từ bò mẹ được chăn nuôi tại New Zealand - chứa hàm lượng cao các dưỡng chất và kháng thể tự nhiên (IgG) có lợi cho sức khỏe. Kháng thể sẽ giúp tạo ra hàng rào phòng thủ, ngăn chặn sự xâm nhập của các tác nhân gây hại, bảo vệ sức khỏe cho gia đình, phòng tránh các bệnh lây nhiễm do virus.

Để tối ưu kháng thể trong sữa, Colos IgGold được nghiên cứu kết hợp với công nghệ Biolactol bảo bọc kháng thể đặc biệt, giúp tạo ra một lớp màng bảo vệ, tạo ra môi trường lý tưởng cho từng kháng thể sữa non được hoạt động tối ưu, hạn chế tối đa việc tiêu hao trong quá trình tiêu hóa và tăng hiệu quả hấp thụ cho cơ thể con người.

Công nghệ Biolactol giúp tạo ra một lớp màng “bảo bọc” kháng thể được bào chế chuyên biệt từ Lactoferrin - một hoạt chất giúp nâng cao hoạt động của IgG và hệ thống miễn dịch. Ngoài chức năng bảo vệ hoạt tính IgG, Biolactol khi được tăng cường Lactoferrin còn giúp cho IgG phát huy tối ưu chức năng miễn dịch của nó.

Với lượng kháng thể dồi dào từ Colos IgGold, mẹ hoàn toàn yên tâm mở ra một lối sống mới cho cả gia đình, giúp cả gia đình được khỏe mạnh toàn diện từ bên trong và tự do tận hưởng mọi khoảnh khắc trong cuộc sống.

