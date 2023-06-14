Cảnh báo: Các thói quen ăn uống của chị em gây béo bụng, tích tụ mỡ vòng 2 gây hại cho sức khỏe

Để giảm cân bền vững, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe thì chị em cần tránh các kiểu ăn uống, tập luyện sau:

Thay vì vậy, chế độ ăn kiêng phù hợp là hãy giảm một lượng vừa phải trong khẩu phần ăn, đồng thời thay thế các món nhiều calo, chẳng hạn tinh bột, dầu mỡ, đường, bằng thực phẩm giàu dưỡng chất như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, trứng, cá và thịt nạc.

Ăn kiêng khác với việc bỏ đói cơ thể. Cơ thể cần một lượng dưỡng chất nhất định để có thể hoạt động bình thường. Do đó, việc cắt giảm lượng lớn calo có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng , gây mệt mỏi, chóng mặt và rụng tóc. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách cố gắng lưu giữ mỡ thừa và chuyển hóa cơ bắp thành protein để duy trì hoạt động. Do đó, việc ăn kiêng khắt khe có thể giảm cân nhanh ban đầu nhưng qua thời gian sẽ khiến mất cơ và dễ tích tụ mỡ.

Nằm hoặc ngồi ngay sau ăn

Ngồi làm việc ngay sau khi ăn hay nằm ra ghế nghỉ ngơi xem tivi, lướt mạng sau bữa ăn là thói quen không tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Khi cơ thể vừa nạp một lượng lớn calo, nằm hay ngồi ngay sẽ khiến lượng calo này tích tụ trong cơ thể, gây tăng cân, béo phì, đặc biệt là gây tích tụ mỡ thừa vùng bụng.

Nằm ngủ ngay sau khi ăn gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược dạ dày - Ảnh: Internet

Vừa ăn vừa xem thiết bị điện tử

Khi bị phân tâm bởi các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại, máy tính… thì mọi người thường có xu hướng ăn mất kiểm soát. Thế nhưng thói quen này lại rất nhiều người mắc phải khiến bụng ngày càng béo hơn. Do đó, muốn giảm béo bụng hiệu quả thì tốt nhất bạn nên chú tâm vào bữa ăn của mình và tránh xa các thiết bị điện tử.

Vừa ăn vừa dùng thiết bị điện tử dễ khiến bạn ăn nhiều hơn so với nhu cầu thực - Ảnh: Internet

Ăn ít chất xơ

Với một chế độ ăn ít chất xơ sẽ khiến bạn bổ sung thêm lượng lớn thực phẩm khác vào cơ thể. Trong khi đó, chất xơ không những giúp chống táo bón, đầy hơi mà còn tạo cảm giác no lâu. Đây là một trong những cách hiệu quả giúp bạn giảm cân vì lượng thức ăn nạp vào cơ thể sẽ thấp hơn khi ăn nhiều chất xơ.

Không chỉ vậy, thực phẩm giàu chất xơ còn có tác dụng làm sạch ruột. Trong quá trình đào thải, chúng có thể loại bỏ cả chất béo dư thừa và cholesterol.

Ăn uống tùy hứng

Ăn uống theo tâm trạng, sở thích có thể khiến bạn tăng cân nhanh, dễ tích tụ mỡ thừa. Để bảo toàn vóc dáng, nên thiết kế thực đơn cụ thể cho từng bữa ăn, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe và không chứa lượng calo quá lớn.

Dùng thực phẩm bổ sung thay vì ăn sáng

Thay vì ăn sáng, một số người lại dùng thực phẩm bổ sung, chẳng hạn như sữa protein. Cách ăn này không tốt cho quá trình giảm cân và sức khỏe tổng thể.

Cách ăn này không tốt cho quá trình giảm cân và sức khỏe tổng thể - Ảnh: Internet

Sữa protein rất giàu protein nhưng lại thiếu chất xơ và nhiều loại vitamin, khoáng chất cần thiết nên dùng thường xuyên để thay bữa sáng sẽ khiến cơ thể bị thiếu chất. Không những vậy, một số loại thực phẩm bổ sung lại chứa chất nhân tạo và đường bổ sung không tốt cho sức khỏe.