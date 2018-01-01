Bí quyết xào rau củ xanh mướt, giòn ngon giúp chị em ghi điểm tuyệt đối trong mắt chồng con

Để món rau xào xanh giòn, trong quá trình nhặt các loại rau nhiều lá (rau muống, rau khoai, rau cần…) cần loại bỏ bớt lá. Lá của những loại rau này khi nấu dễ bị nhũn, nếu bạn để lại quá nhiều sẽ khiến món rau mất đi độ xanh giòn vốn có.

Bữa ăn của các gia đình Việt không thể thiếu rau củ. Đặc biệt, món rau xào luôn là lựa chọn hàng đầu của các bà nội trợ khi chuẩn bị bữa cơm gia đình. Với tiêu chí “ngon mắt mà cũng ngon miệng”, các chị em đừng bỏ qua những bí quyết xào rau dưới đây để ‘hô biến’ bất kỳ loại rau, củ nào thành món ăn xanh mướt, giòn ngon khiến chồng con luôn say mê.

Đậu cô ve khi chế biến món xào cần thái chéo mỏng. Công đoạn này sẽ giúp món đậu xào nhanh chín và giòn hơn. Nếu giữ nguyên khúc to thì đậu sẽ lâu chín, màu xanh sẽ mất dần.

Đối với rau bí, bạn nên vò nát rồi đem xào sau phần đọt bí. Món rau bí xào nhà bạn sẽ có màu xanh ngon mắt.

Bông cải xanh cần thái thành các nhánh riêng vừa phải. Tránh việc để cả miếng to sẽ mất thời gian khi nấu và khiến món xào kém giòn.

Chần qua nước sôi trước khi xào

Bí quyết này sẽ giúp rau củ vừa chín nhanh vừa giữ được độ xanh trong quá trình xào nấu ở nhiệt độ cao. Chỉ cần đun sôi nước, thêm ít muối hoặc vài giọt dầu ăn, bạn sẽ có đĩa rau củ xào xanh mướt mát.

Chần rau trước khi xào sẽ giúp rau mau chín và giữ được độ xanh, giòn vốn có - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, khi chần qua nước sôi phải đổ nước ngập rau và không được đậy nắp kíp. Sau 2 – 3 phút lập tức vớt rau ra rồi xả sơ qua nước lạnh nhằm giảm nhiệt độ để loại bỏ hơi nóng, không để rau quá chín.

Xào với lửa lớn, đảo nhanh tay

Bắc chảo lên bếp, bật lửa to, đợi đến khi chảo khô thì cho dầu ăn hoặc mỡ động vật vào. Bạn nên cho rau vào xào theo nguyên tắc phần nào lâu chín cho vào trước, phần mau chín cho vào sau.

Đảo rau nhanh trên bếp với ngọn lửa cao sẽ giúp mau nhanh chín và xanh giòn - Ảnh minh họa: Internet

Nên cho lượng rau vừa phải vào chảo rồi đảo nhanh tay. Nếu xào quá nhiều rau cùng một lúc, bạn sẽ không kịp đảo đều toàn bộ dẫn đến rau chín không đều, ngả sang màu xanh thẫm không đẹp mắt. Vừa cho rau vào vừa đảo trên ngọn lửa lớn sẽ giúp rau nhanh chín, thấm vị hơn và giữ được độ xanh.

Dùng lượng dầu mỡ vừa phải

Nếu cho ít dầu ăn hoặc mỡ động vật thì món rau xào của bạn sẽ bị khô, không có độ bóng đẹp như ở các nhà hàng. Tuy nhiên, nếu cho quá nhiều dầu mỡ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Bí quyết nằm ở chỗ bạn cần cho một lượng dầu ăn hoặc mỡ động vật vừa phải khi xào rau củ để món ăn vừa có độ bóng bẩy, xanh mướt vừa tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Xào rau với lượng dầu mỡ vừa phải sẽ giúp món rau có độ xanh bóng đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Không xào chung rau củ với thực phẩm khác từ đầu

Nhiều chị em thường kết hợp xào rau cùng một số thực phẩm khác như các loại thịt, lòng, tim, gan… Tuy nhiên, bạn nên xào riêng biệt hai loại thực phẩm ngay từ đầu.

Nên xào rau và thực phẩm khác riêng biệt ngay từ đầu - Ảnh minh họa: Internet

Trước hết, xào thực phẩm cần kết hợp rồi để riêng. Sau đó tiến hành xào rau, củ rồi mới cho thực phẩm đã xào vào đảo đều, nêm gia vị cho vừa ăn. Nếu xào chung rau củ và thực phẩm ngay từ đầu sẽ khiến rau củ bị nát, không còn xanh và mất đi độ ngon ngọt.

Chị em hãy lưu lại bí quyết xào rau xanh giòn, ngon này để bữa cơm gia đình thêm ấm ấp!