Bất ngờ với sự "lộ diện" của những thực phẩm còn tốt hơn cả thuốc ngăn chứng rụng tóc

Dinh dưỡng 23/09/2022 07:17

Từ sức khỏe toàn diện đến thể lực, làn da đẹp đến mái tóc bóng mượt, nếu có bất cứ điều gì có thể giúp bạn thì đó chính là chế độ ăn uống của bạn!

Thực phẩm chúng ta ăn ảnh hưởng trực tiếp đến ngoại hình của chúng ta theo nhiều cách. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về sức khỏe của tóc, vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bất cứ khi nào thiếu hụt dinh dưỡng.

Người ta nói rằng khi bạn tiêu thụ thực phẩm phù hợp, nó có thể giúp tăng cường sức khỏe của tóc, giúp tóc phát triển tốt hơn, ít rụng tóc hơn và tóc cũng bồng bềnh và sáng bóng. Khi chúng ta già đi, một trong những trở ngại phổ biến mà chúng ta gặp phải đối với sức khỏe của tóc là "rụng tóc".

Bất ngờ với sự 'lộ diện' của những thực phẩm còn tốt hơn cả thuốc ngăn chứng rụng tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi ở một số người, tóc rụng quá nhiều dẫn đến hói đầu thì những người khác có thể chỉ là tình trạng chân tóc mỏng đi. Vì cơ thể cần một số vitamin và khoáng chất, tóc của bạn cũng cần được chăm sóc ngay lập tức khi bạn cảm thấy rụng tóc. Để làm điều đó, ăn các loại thực phẩm phù hợp đáp ứng các yêu cầu dinh dưỡng của bạn là rất cần thiết. Những chất dinh dưỡng này có thể hoạt động như các khối xây dựng cho tóc của bạn đồng thời cung cấp cho cơ thể bạn các nguồn phù hợp để giữ cho tóc ở trạng thái tối ưu.

Hầu hết mọi người dùng chất bổ sung để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của họ đối với tình trạng rụng tóc. Tuy nhiên, bạn sẽ không cần những viên thuốc đó nếu bạn ăn đúng thức ăn! 

Tại sao mọi người bị rụng tóc?

Bất ngờ với sự 'lộ diện' của những thực phẩm còn tốt hơn cả thuốc ngăn chứng rụng tóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu chúng ta nhìn vào bức tranh lớn hơn ở đây, hầu hết mọi người ngày nay đều bị rụng tóc và không có lý do gì đằng sau nó. Một số lý do phổ biến đằng sau việc rụng tóc là do thiếu dinh dưỡng, căng thẳng, kiểu tóc và phương pháp điều trị, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là lối sống bận rộn, gây ra nhiều bệnh khác nhau có thể dẫn đến vấn đề này. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất của vấn đề gia tăng này là do dinh dưỡng. Vì vậy, làm thế nào về việc ăn đúng thực phẩm để đảo ngược tình trạng này?

Thực phẩm trị rụng tóc

Theo các nghiên cứu khác nhau, một số thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến là nguyên nhân gốc rễ của rụng tóc là do vitamin B12 & D, biotin, riboflavin và sắt. Vì vậy, nên ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu vitamin và khoáng chất để có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, đặc biệt nếu bạn đang bị rụng tóc do dinh dưỡng kém. Dưới đây là một số loại thực phẩm có thể giúp cải thiện một số thiếu hụt dinh dưỡng này.

  • Trứng
Bất ngờ với sự 'lộ diện' của những thực phẩm còn tốt hơn cả thuốc ngăn chứng rụng tóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trứng rất giàu protein, đóng một vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của tóc mà còn đối với sự phát triển của da, móng tay, cơ bắp và các mô khác trong cơ thể. Không chỉ vậy, trứng còn rất giàu biotin, một loại vitamin B đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc.

  • Cá béo

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu rất giàu axit béo omega-3 và các chất dinh dưỡng khác như biotin giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của tóc.

  • Thực phẩm giàu chất sắt
Bất ngờ với sự 'lộ diện' của những thực phẩm còn tốt hơn cả thuốc ngăn chứng rụng tóc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa rụng tóc nhiều hơn, bạn nên bổ sung nhiều rau xanh, hạt bí ngô, các loại đậu và động vật có vỏ là những nguồn giàu chất sắt nhất. Ngay cả hàu và đậu nành cũng được biết đến là nguồn cung cấp chất sắt dồi dào. Vì vậy, hãy bao gồm những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn để ngăn ngừa rụng tóc.

  • Khoai lang

Loại rau ngon này được biết đến là rất giàu beta-carotene, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, tác động trực tiếp đến sức khỏe của tóc. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự thiếu hụt Vitamin A có thể gây ra rụng tóc. Tiêu thụ loại rau này cũng có thể giúp bạn giữ cho tóc bóng mượt vì nó giúp giải phóng bã nhờn, là chất nhờn mang lại độ bóng cho tóc của bạn.

Theo Times of India

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