Bất ngờ trước công dụng ổn định đường huyết của loại rau mùa đông bán đầy chợ Việt

Không chỉ vậy, cải chíp còn là thực phẩm thích hợp với người bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã tiết lộ rằng, các loại rau họ cải có tác động tích cực đến bệnh tiểu đường, giúp làm giảm căng thẳng trong các mạch máu, duy trì ổn định đường huyết và không làm tăng lượng đường trong máu. Cải chíp cũng được chứng minh là có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Những công dụng khác của cải chíp đối với sức khỏe

Loại bỏ các gốc tự do: Các hợp chất gốc lưu huỳnh như isothiocyanates có trong cải ngọt, chuyển hóa thành glucosinolate khi tiêu thụ và thúc đẩy loại bỏ các gốc tự do gây ung thư. Hàm lượng folate trong cải chíp ngăn ngừa tổn thương tế bào và sửa chữa DNA. Tương tự, selen trong rau hạn chế sự phát triển của các khối u ung thư trong cơ thể bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Sự kết hợp của phốt pho, magiê và chất xơ trong cải chíp giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Các khoáng chất trong lá cải hoạt động bằng cách loại bỏ các chất độc và cholesterol ra khỏi động mạch. Ăn cải chíp thường xuyên giúp kiểm hạn chế sự khởi phát của đột quỵ, đau tim và xơ vữa động mạch.

Cải thiện sức khỏe của mắt: Beta-carotene, selen, vitamin K và vitamin C trong cải chíp có lợi trong việc cải thiện và duy trì sức khỏe đôi mắt của bạn. Hàm lượng vitamin A trong cải chíp giúp ngăn ngừa thoái hoá ở võng mạc cũng như thoái hóa điểm vàng. Nó cũng giúp ngăn ngừa bệnh tăng nhãn áp.

Một số điều cần lưu ý khi ăn cải chíp

Mặc dù cải chíp được coi là thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể ngăn ngừa và kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, trong cách sử dụng cần lưu ý một số vấn đề sau để phát huy hiệu quả tốt nhất:

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn quá nhiều cải chíp sống: Cải chíp sống chứa một loại enzyme là myrosinase có thể ngăn cơ thể hấp thụ i ốt, cản trở chức năng tuyến giáp. Việc nấu chín sẽ ngăn chặn được loại enzyme này. Do đó, tốt nhất bạn không nên ăn cải chíp sống quá nhiều mà nên chế biến bằng cách nấu chín nhé!

Không nấu quá nhừ: Việc nấu rau chín kỹ ở nhiệt độ cao quá lâu tới mức nhừ được khuyến cáo là không nên vì sẽ làm mất đi khá nhiều các chất dinh dưỡng. Khi bạn luộc rau quá kỹ, các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C sẽ bị hòa tan trong nước, thẩm thấu ra ngoài một cách khá lãng phí.

Không ăn cải chíp với bí đỏ: Bí đỏ chứa enzyme phân giải vitamin C, trong khi đó cải chíp lại chứa nhiều vitamin C. Do đó, nếu ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ làm giảm đi giá trị dinh dưỡng trong cải chíp.