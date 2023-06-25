Bật mí bí quyết ăn vải thả ga mà không sợ nóng trong người, nổi mụn đầy mặt

Dinh dưỡng 25/06/2023 00:03

Hiện đã đến mùa trái vải, vì vậy đây chính là loại quả được nhiều người lựa chọn để ăn vào những ngày gần đây. Hầu hết mọi người ai cũng biết loại quả này sẽ gây nóng cho cơ thể nếu ăn quá nhiều. Vậy làm cách nào để ăn vải mà không bị nóng trong người?

Sự thật về việc ăn vải gây nóng trong người

Quả vải còn gọi lệ chi, là loại quả tròn nhỏ, vỏ sần, khi chín màu đỏ dâu, một hạt lớn màu nâu đen, thịt màu trắng, dày và mọng nước. Phần ăn được của quả vải là cùi trắng, ăn tươi rất ngọt. Khi sấy khô, cùi có vị rất ngọt và hơi chua. Quả vải có thể chế biến thành nước giải khát, kem, chè, nước rượu, thạch hoặc sấy khô.

Theo y học hiện đại, thịt quả vải có nhiều nước, glucose, protein, chất béo, vitamin C, cải thiện sức khỏe tổng thể. Thành phần chính của vải thiều là nước, carbohydrate, giữ cho cơ thể đủ nước và no trong mùa hè nóng bức. Ngoài ra chúng giàu chất xơ và ít calo, cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân. Các loại nước thanh mát được chế biến từ quả vải cũng giúp cơ thể giải nhiệt vào mùa nóng.

Vải rất giàu vitamin C, đáp ứng nhu cầu vitamin hàng ngày của cơ thể khi ăn với một lượng vừa phải. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mạn tính và tăng cường khả năng miễn dịch, đẹp da, tạo độ bóng cho tóc. Ngoài ra, vải còn chứa nhiều hợp chất chống oxy bao gồm cả epicatechin và rutin, giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa, các bệnh mạn tính, đục thủy tinh thể, tiểu đường, bệnh tim và ung thư. Chất chống oxy hóa và vitamin C trong quả vải có lợi cho da, loại bỏ các vết thâm, ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, tăng cường miễn dịch.

Trong Đông y, thịt quả vải vị ngọt, chua, tính bình hay ôn, tác dụng giải khát, chữa mụn nhọt, ăn nhiều tăng nhan sắc nếu mỗi ngày dùng 10-16 g. Tuy vậy vải cũng có tính nóng nếu ăn nhiều, dân gian gọi là "nóng trong người".

Bật mí bí quyết ăn vải thả ga mà không sợ nóng trong người, nổi mụn đầy mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của quả vải

Quả vải không chỉ là loại trái cây ngon được ưa thích ở nước ta mà các bộ phận của quả còn được dùng làm thuốc. Trong quả vải hàm lượng các khoáng chất như magie, kali và một số vitamin, đặc biệt là vitamin C trất phong phú. Vì thế ăn vải sẽ tốt cho hệ thống miễn dịch của con người. Hơn thế, ăn vải giúp bổ não, giải độc, tăng cường miễn dịch, chống ung thư. Cùi vải được dùng làm thực phẩm và thuốc với tên long vải, chứa rất nhiều các thành phần hóa học có lợi cho sức khỏe con người như các loại đường glucose, sacharose, protein, chất béo, acid citric, ascorbic, nicotic, ribofl avin, caroten và các nguyên tố vi lượng Ca, P, Fe…

Bổ sung năng lượng, ích trí bổ não: trong cơm vải chứa 66% đường glucose, 5% đường saccharose, chứa tổng đường trên 70%, đứng hàng đầu của cây ăn trái, có tác dụng bổ sung năng lượng, gia tăng dinh dưỡng. Vải có tác dụng bổ dưỡng đối với các tổ chức đại não, cải thiện các chứng mất ngủ; hay quên; tinh thần ủ rũ… thấy rõ.

Bật mí bí quyết ăn vải thả ga mà không sợ nóng trong người, nổi mụn đầy mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một số mẹo ăn trái vải không bị nóng trong người

Bật mí bí quyết ăn vải thả ga mà không sợ nóng trong người, nổi mụn đầy mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn cả lớp màng trắng bọc ngoài

Khi ăn trái vải, chúng ta có thể ăn luôn lớp màng trắng bọc ngoài để giảm nóng trong người.

Lớp màng trắng là lớp màng bọc bên ngoài cơm vải khi bóc vỏ cứng ra. Khi ăn vải và cả lớp màng này, cơ thể sẽ hạn chế sinh nhiệt. Tuy có vị hơi chát nhưng nếu ăn cùng với cơm vải thì sẽ thấy ngon và ngọt hơn bạn nhé!

Không ăn quá nhiều vải một lúc

Nếu ăn quá nhiều vải một lúc bạn sẽ có thể có các biểu hiện như buồn nôn, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, toát mồ hôi, tim đập nhanh, cổ họng khô rát,... Vì vậy, với người lớn chỉ nên ăn khoảng 10 trái, còn trẻ nhỏ chỉ nên ăn khoảng 3 - 4 quả trong một lần.

Đặc biệt, người mắc các bệnh như tiểu đường, thủy đậu, lẹo mắt, rôm sảy cần hạn chế tối đa việc ăn vải để tránh gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Bật mí bí quyết ăn vải thả ga mà không sợ nóng trong người, nổi mụn đầy mặt - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ăn vải uống chút nước muối hoặc ngâm vải qua muối

Để hạn chế việc bị nóng trong người do ăn vải, bạn có thể uống chút nước có thêm muối, hoặc canh bí đao, chè đậu xanh, trà thảo mộc lạnh,... trước khi ăn vải. Bên cạnh đó, nếu ăn vải sau khi ăn cơm, cơ thể bạn sẽ tích trữ một lượng muối qua thức ăn nên sẽ không lo việc bị nóng trong người nữa.

Một cách khác bạn cũng có thể thử chính là ngâm phần quả vải chỉ còn cùi vào nước muối loãng khoảng 1 tiếng. Bạn cũng có thể vớt ra cho vào hộp bảo quản kín rồi để ngăn đá tủ lạnh và lấy ra ăn bất cứ khi nào muốn.

Lưu ý: Nên chọn những quả tươi, ngon, lành lặn để ăn. Tuyệt đối không ăn quả bị giập nát, sâu đầu. Bởi ở những chỗ giập úng sẽ phát sinh những loại vi khuẩn, nấm có hại cho sức khỏe. Nếu ăn phải loại này, bạn sẽ xuất hiện triệu trứng: nổi mề đay, nôn nao, đau bụng, thậm chí là nôn mửa, tiêu chảy.

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Từ khóa:   trái vải dinh dưỡng mẹo hay cuộc sống

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