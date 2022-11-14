Ăn hàu có thực sự tăng kích thích ham muốn 'chuyện ấy'?

Dinh dưỡng 14/11/2022 17:44

Nhiều người cho rằng ăn hàu sẽ giúp phái mạnh tăng cường sinh lý, sung mãn hơn trong "chuyện ấy" thực hư chuyện này thế nào?

Cho đến thời điểm này, các nhà nghiên cứu mới chỉ tìm thấy rất ít bằng chứng khoa học chứng tỏ hàu có tác dụng kích thích ham muốn tình dục.

Chuyên gia dinh dưỡng cao cấp Aloysa Hourigan thuộc Trung tâm dinh dưỡng Australia cho biết, một số thành phần trong con hàu có thể có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Hàu có hàm lượng kẽm cao, mà chất kẽm có tác dụng tăng lượng hormone testosterone ở đàn ông, mặc dù những tác động làm tăng mức testosterone không xảy ra ngay lập tức.

Lượng kẽm có trong cơ thể là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự hưng phấn, cường độ sinh hoạt tình dục, sinh lực và khả năng duy trì nòi giống ở nam giới. Nếu lượng kẽm không được đảm bảo thì số lượng tinh trùng giảm từ 40 -50%, có thể làm mất khả năng sinh sản. Vì thế, kẽm không “hổ danh” là trợ thủ đắc lực của đàn ông. Bổ sung kẽm là điều cần thiết để cho tinh trùng khỏe mạnh và phòng tránh các vấn đề vô sinh ở đàn ông.

Ăn hàu có thực sự tăng kích thích ham muốn 'chuyện ấy'? - Ảnh 1

Hàu cũng chứa các hàm lượng dopamine khác nhau. Dopamine là chất truyền dẫn thần kinh làm nhiệm vụ kích thích trung tâm hưng phấn trong não, trung tâm này điều khiển cảm giác hưng phấn tình dục và nhiều hoạt động khác. Tác động kích thích này có thể xảy ra ngay lập tức.

Khi ăn món hàu, nồng độ dopamine trong cơ thể sẽ tăng lên. Như vậy, ít nhất đối với đàn ông, hàu có tác động kích thích ham muốn tình dục. 

Vậy có phải ăn càng hàu nhiều càng “khỏe”?

Trả lời câu hỏi này, Bác sĩ Trần Quốc Cường - giảng viên bộ môn dinh dưỡng và an toàn thực phẩm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho biết, kẽm không có chỗ dự trữ trong cơ thể nên việc nạp thừa sẽ bị đào thải. Do đó việc ăn quá nhiều trong cùng một lúc cũng không phải là giải pháp tốt.

Ngưỡng dung nạp kẽm tối đa với người trưởng thành là 40mg mỗi ngày, nên nếu sử dụng quá liều này cũng có thể gây ngộ độc (đặc biệt là sử dụng từ thuốc có chứa kẽm).

Ăn hàu có thực sự tăng kích thích ham muốn 'chuyện ấy'? - Ảnh 2

Chia sẻ thêm về chủ đề này, Ths.BS Phan Chí Thành - Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo, Bệnh viện Phụ sản trung ương (Hà Nội) cũng cho hay, kẽm không chỉ có nhiều trong hàu mà chúng còn có rất nhiều trong các loại hải sản, các loại rau củ, đặc biệt là các loại nấm. Vì vậy, không nhất thiết phải ăn thật nhiều hàu để cải thiện chuyện "chăn gối", mà nên bổ sung thêm các loại thực phẩm khác như rau củ, nấm, các loại thịt đỏ.

Trước thực tế nhiều người cho rằng ăn hàu sẽ giúp sinh con trai. Theo bác sĩ Thành, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh việc ăn hàu có thể giúp các cặp vợ chồng sinh con trai.

"Ăn hàu chỉ giúp tăng cường lượng tinh trùng, tạo môi trường thuận lợi cho tinh trùng chất lượng hơn, giúp dễ "đậu thai" hơn", bác sĩ Thành cho hay.

 

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