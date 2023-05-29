Gừng có tác dụng hỗ trợ hoạt động của các tế bào lympho T (hay tế bào T), là các tế bào miễn dịch. Gừng giúp điều trị ớn lạnh, sốt, đau đầu, nôn mửa và đờm do cảm lạnh. Thực phẩm này cũng có hiệu quả đối với bệnh đau dạ dày và tiêu chảy, một triệu chứng của ngộ độc thực phẩm. Gừng cũng ngăn chặn việc sản xuất chất nhầy trong cơ thể.

Tỏi được coi là một trong những thực phẩm tốt nhất để tăng cường khả năng miễn dịch. Điều này là do tỏi chứa rất nhiều selen và magiê, vitamin B6 và các thành phần chống viêm. Đặc biệt, thành phần selen đảm nhiệm chức năng chống oxi hóa, ức chế quá trình tổn thương tế bào. Các thành phần còn lại trong tỏi cũng có tác dụng tiêu diệt vi trùng và bảo vệ tế bào.

Ảnh minh họa: Internet

3. Nấm

Nấm là một loại thực phẩm từ lâu đã được biết đến để tăng cường khả năng miễn dịch. Nấm làm tăng sản xuất tế bào bạch cầu trong cơ thể và giúp chúng thực hiện các hoạt động tích cực. Ăn nấm khi bị cảm lạnh có thể giúp giảm bớt các triệu chứng. Sẽ rất hiệu quả khi thêm một chút vào các món ăn khác nhau mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

4. Rau bina (rau chân vịt)

Các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau mùi tây, cũng như rau bina, rất giàu chất diệp lục. Thành phần chất diệp lục loại bỏ các độc tố có hại từ môi trường và có tác dụng hỗ trợ chức năng gan. Loại rau này rất giàu chất chống oxy hóa và đóng vai trò loại bỏ oxy hoạt tính xấu.

Ảnh minh họa: Internet

5. Nghệ

Củ nghệ, một thành phần trong món cà ri nổi tiếng, có chứa chất curcumin. Curcumin là một chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm mạnh mẽ. Bằng cách tăng mức độ protein trong hệ thống miễn dịch, nó giúp cơ thể chống lại vi khuẩn hoặc vi rút có hại.

Ảnh minh họa: Internet

6. Thịt lợn

Protein, kẽm, vitamin B6 và selen có trong thịt lợn giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Kẽm là thành phần miễn dịch quan trọng nhất trong số các khoáng chất. Điều này là do kẽm giúp sản xuất các tế bào bạch cầu chịu trách nhiệm miễn dịch. Để duy trì khả năng miễn dịch cao, không nên bỏ bê lượng protein nạp vào cơ thể. Thành phần chính của kháng thể chống lại các mầm bệnh bên ngoài như virus và vi khuẩn chính là protein.