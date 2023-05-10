Socola đen và rượu vang đỏ đều chứa các hợp chất thực vật có tên là polyphenol. Giáo sư nổi tiếng Tim Spector cho biết 2 loại thực phẩm này giống như nguồn nhiên liệu cực mạnh cho các lợi khuẩn có trong đường ruột. Nhưng cần lưu ý dùng với lượng vừa phải như 1 ly rượu vang đỏ cỡ nhỏ và 1 vài miếng socola đen có ít nhất 70% cacao để tránh “lợi bất cập hại”.

Bưởi đào có hàm lượng cao vitamin C - là một thành phần thiết yếu để chống lại cảm lạnh thông thường và các bệnh tật khác. Bưởi có chứa một số lượng lớn các bioflavonoids chính là thể hiện qua sắc hồng trong múi bưởi. Các bioflavonoids là một loại dinh dưỡng thực vật cần thiết cho cơ thể bạn. Cùng với hàm lượng vitamin C cao, nó giúp hệ thống miễn dịch được tăng cường.

Sữa chua

Sữa chua tự nhiên là một loại thực phẩm ngon, tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sữa chua còn giúp chúng ta duy trì hệ thống miễn dịch nhờ hàm lượng lợi khuẩn dồi dào.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, sữa chua có chứa các chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, vitamin B và men vi sinh, từ đó, giúp nâng cao chất lượng bữa ăn.

Bạn có thể dùng sữa chua vào bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc bữa tối. Sử dụng sữa chua mỗi ngày sẽ giúp bạn sẽ cải thiện chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh, nhiễm trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Các loại rau họ cải như bông cải xanh rất giàu vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là chìa khóa để cải thiện sức khỏe tổng thể cho bạn. Hàm lượng cao Choline cũng có thể được tìm thấy trong các loại rau này và vi chất này sẽ giúp giữ cho các tế bào của bạn hoạt động đúng chức năng, đồng thời hỗ trợ sức khỏe đường tiêu hóa; tống các vi khuẩn ra khỏi cơ thể của bạn, đồng nghĩa với giảm bệnh tật trong cơ thể. Glutathione là một loại vitamin chống oxy hóa mạnh mẽ được tìm thấy trong bông cải trắng, rất tốt cho việc đẩy lùi bệnh tật.

ày sẽ giúp bạn sẽ cải thiện chức năng miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh, nhiễm trùng.

Đậu phộng

Đây là một nguồn giàu Ruminococcaceae – một nhóm vi khuẩn giúp ích cho quá trình chuyển hóa của gan cũng như chức năng của hệ miễn dịch.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng thì mỗi ngày chỉ cần ăn 28g đậu phộng vào các bữa phụ sẽ giúp tăng cường số lợi khuẩn có trong đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt khô

Không chỉ rất giàu hàm lượng protein, hạt khô cũng tràn đầy chất béo lành mạnh mang tính sống còn với một chế độ ăn uống tốt. Hạt khô còn rất giàu omega 3, axit béo, vitamin E và chất chống oxy hóa phong phú - thành phần phổ biến trong các loại thực phẩm bảo vệ hệ thống miễn dịch tốt nhất. Bằng cách ăn các loại hạt một cách thường xuyên, bạn cũng sẽ thấy rằng chúng có thể hỗ trợ trong cuộc chiến chống các bệnh mãn tính.