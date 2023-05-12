6 loại thực phẩm tuy ngon miệng nhưng lại khiến các triệu chứng trong ngày 'đèn đỏ' của chị em ngày một 'trầm trọng' hơn

Các loại thực phẩm tính hản như hải sản, rong biển, rau má, rau răm... làm máu lưu thông kém hơn, lượng kinh ra không đều, thậm chí gây vón cục trong kỳ kinh nguyệt.

Nếu bạn nghĩ rằng uống một hoặc hai ngụm rượu trong thời gian này sẽ không gây hại, bạn đã lầm. Ngược lại, uống rượu trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này.

Đồ ăn cay và mặn

Nhiều người nhận thấy rằng thức ăn cay làm khó chịu dạ dày của họ, khiến họ bị tiêu chảy, đau dạ dày và thậm chí là buồn nôn. Nếu dạ dày khó dung nạp thức ăn cay hoặc nếu không quen ăn, tốt nhất nên tránh chúng trong kỳ kinh nguyệt. Nên tránh cả đồ ăn quá mặn vì lượng muối dư thừa sẽ gây giữ nước. Do đó có thể gây đầy hơi. Để giảm đầy hơi, đừng thêm muối vào thức ăn và tránh thức ăn đã qua chế biến kỹ có chứa nhiều natri.

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Thực phẩm đã qua chế biến

Đồ ăn đóng hộp, thịt nguội, pho mai... là những thực phẩm chế biến sẵn và có chứa một lượng natri lớn. Ăn các loại đồ này trong ngày "đèn đỏ" sẽ làm cơ thể bị tích nước, đầy hơi. Do đó, chị em nên hạn chế ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn trong kỳ kinh nguyệt để giảm cảm giác khó chịu.

Các sản phẩm từ sữa

Bạn có thể ngạc nhiên khi các sản phẩm từ sữa như sữa, kem và pho mát được khuyến cáo là không sử dụng khi đang ở trong chu kỳ. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên tránh những thực phẩm này. Bởi vì chúng chứa axit arachidonic có thể gây ra chứng chuột rút kinh nguyệt.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê

Một số phụ nữ đã có thói quen uống cà phê, thậm chí không thể thức dậy nếu không uống một tách cà phê. Caffeine có thể gây giữ nước và đầy hơi. Nó cũng có thể làm trầm trọng thêm cơn đau đầu. Ngoài ra, cà phê cũng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nếu có xu hướng bị tiêu chảy trong kỳ kinh nguyệt, giảm lượng cà phê uống có thể ngăn điều này xảy ra. Tuy nhiên, nên thử và tránh thói quen này trong kỳ kinh nguyệt, hãy thay cà phê bằng cách uống nhiều nước.