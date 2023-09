6 chế độ dinh dưỡng giúp 'đẩy lùi' oi nóng

2. Dùng nhiều rau quả và trái cây

Rau và trái cây là hai loại thực phẩm cung cấp đầy đủ lượng vitamin bị mất đi do toát mồ hôi và mất nước, đặc biệt là khi cần bổ sung lượng vitamin C cao gấp hai lần so với bình thường và vitamin B là hết sức cần thiết. Những loại trái cây giàu vitamin C như cà chua, dưa hấu, mơ, mận và đào. Vitamin B có trong ngũ cốc, đậu và một số thực phẩm như gan động vật, thịt, trứng...