4 loại thực phẩm càng đắng càng bổ, được mệnh danh là 'cao thủ' hỗ trợ giảm cân và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

Bồ công anh thường mọc dại nhưng lá của chúng có thể ăn được và rất bổ dưỡng. Bạn có thể dùng lá bồ công anh làm salad, xào giống như các loại rau khác. Tuy nhiên, loại rau này có vị khá đắng nên không phải ai cũng thích chúng.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, rau bồ công anh giàu vitamin A, C, K và các khoáng chất như canxi, sắt, mangan...

Ngoài ra, nó còn chứa prebiotic inulin và oligofroza giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột, cải thiện hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Mướp đắng

Hay còn được gọi là khổ qua, nó luôn được xếp hạng bổ dưỡng nhất trong số các loại thực phẩm đắng. Mướp đắng chứa nhiều glycoside đắng, phyto cùng lượng Vitamin B và C dồi dào. Ngoài ra, nó giúp cơ thể phục hồi sau thai nghén, tiêu chảy, đái tháo đường, rối loạn mắt, rối loạn giấc ngủ, táo bón, các vấn đề hô hấp và tăng sức chịu đựng. Loại quả này cũng làm sạch hệ máu từ bên trong và cho một làn da sáng tự nhiên.

Tuy nhiên, vì không thể chịu được vị đắng nên nhiều bà nội trợ hay có thói quen ngâm mướp đắng với nước muối cho vơi bớt. Nhưng đó là hành động sai lầm bởi vậy sẽ làm mất đi các tác dụng của vị đắng mất rồi. Thay vì làm vậy, chị em có thể cho thêm một ít gừng hoặc hạt tiêu để giảm đi vị đắng khi nấu nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Rau ngải cứu

Theo Đông y, rau ngải cứu là loại cây thuốc chữa bệnh cho con người rất tốt. Nếu bạn thường xuyên ăn rau ngải cứu sẽ giảm đau đầu, tốt cho hệ tuần hoàn má , giảm đau trong thời kỳ kinh nguyệt. Bên cạnh đó, rau ngải cứu còn tốt cho phụ nữ an thai, bị động thai, hoặc thường bị sảy thai…

Tuy nhiên, trong ngải cứu có phần dược tính khá cao nên nếu ăn quá nhiều cũng gây ra ảo giác, hoặc run tay chân, co giật….

Vì vậy, theo các chuyên gia thì bạn chỉ nên ăn rau ngải cứu từ 1-2 lần/ tuần là hợp lý. Không nên dùng mỗi ngày như uống trà sẽ không tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp

Các họ rau diếp nói chung, hay xà lách nói riêng không chỉ giàu chất đắng mà còn có thể ăn nhiều không sợ béo, từ đó làm bạn giảm đi lượng cơm rất tốt. Các chất đắng trong rau diếp chứa rất nhiều vitamin và chất diệp lục, thường xuyên ăn còn làm thanh nhiệt, giải độc, an thần, lợi sữa, nhuận tràng… Tốt nhất mỗi ngày hãy ăn ít nhất 80g bằng cách ăn sống, nhúng giấm, luộc, nấu canh hay xay sinh tố để có kết quả như mong đợi