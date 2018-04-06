Nguyên nhân có thể là do dị ứng với các thành phần trong tinh dịch, dị ứng với mồ hôi, hoặc dị ứng với các thành phần hóa học của bao cao su. Để không làm ảnh hưởng đến chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng như sức khỏe , bạn nên biết những dấu hiệu dị ứng tình dục này.

Giống như mọi dạng dị ứng khác, dị ứng tình dục có thể tiến triển nặng và gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được điều trị sớm. Tuy nhiên, nhiều người gặp phải tình trạng này thường không biết mình đang bị dị ứng, dẫn đến nhiều hậu quả xấu.

Bao cao su là trợ thủ đắc lực được các cặp vợ chồng lựa chọn không chỉ giúp tránh thai an toàn mà còn phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Khi bị ngứa âm đạo, suy nghĩ đầu tiên của bạn có thể là nhiễm nấm vùng kín. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cảm thấy ngứa mà không có bất cứ dấu hiệu nào khác của nhiễm nấm như sốt, huyết trắng ra nhiều... hãy nghĩ đến dị ứng tình dục.

Tuy nhiên, không ít cặp đôi phải dừng "cuộc vui" vì những triệu chứng dị ứng như phát ban và nổi mụn nước ở "cô bé" sau khi tiếp xúc với bao cao su. Một số nghiên cứu tại Mỹ cho biết nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do chất latex trong thành phần của bao cao su gây nên.

Trong một số trường hợp, nếu tình trạng dị ứng xuất hiện sau khi "yêu" từ 8 - 48 giờ, rất có thể bạn bị dị ứng với chất bôi trơn, các hóa chất diệt trùng khác được sử dụng trong quá trình chế tạo bao cao su.

Mệt mỏi sau khi "yêu"

Một số trường hợp, nam giới có thể dị ứng với tinh dịch của chính mình, gọi là hội chứng POIS. Mắc hội chứng này, bệnh nhân sẽ bị chảy nước mắt, nghẹt mũi, đau đầu và mệt mỏi sau khi "cán đích".

Thường xuyên mệt mỏi sau khi ân ái, nam giới cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Tulane (Mỹ), hiện tại chưa có phương pháp điều trị dứt điểm cho chứng POIS.

Cảm thấy khó thở

Theo các chuyên gia Pháp, hiện tượng thở gấp lúc hành sự hoặc sau khi "yêu" là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nhiều người gặp phải tình trạng khó thở hay ho dữ dội sau khi ân ái.

Đây có thể là dấu hiệu dị ứng với tình dục ở mức độ nặng mà bạn phải hết sức chú ý. Nếu bạn hay đối tác rơi vào trường hợp này, cần phải đưa ngay đến bệnh viện để kịp thời chữa trị tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Nếu thường xuyên xuất hiện những dấu hiệu dị ứng tình dục như trên, bạn và người ấy nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp đúng cách.