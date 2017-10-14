Vô sinh chỉ vì thói quen cực có hại này khi làm 'chuyện ấy'

Chuyện vợ chồng 14/10/2017 16:14

Sử dụng nhiều biện pháp để tăng chất lượng cuộc “yêu” là điều các cặp đôi nên làm. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng biện pháp này khi làm “chuyện ấy”, bạn có thể gặp nguy cơ vô sinh.

Gel bôi trơn được coi là “cứu tinh” khi chị em gặp tình trạng vùng kín "khô hạn". Đây cũng là biện pháp hữu hiệu giúp tăng hưng phấn trong mỗi cuộc “yêu”. Thế nhưng, theo chuyên gia y tế thì việc thường xuyên sử dụng gel bôi trơn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Một kết quả nghiên cứu của Mỹ cho thấy trong 5 loại thuốc bôi trơn được nghiên cứu thì có tới 4 loại làm giảm khả năng bơi của “tinh binh” và gây ra khuyết tật nhiễm sắc thể.

Vì là một sản phẩm hỗ trợ nên gel bôi trơn cũng có những tác dụng phụ và không thích hợp dùng cho những cặp đôi đang muốn có con.

Cản trở quá trình thụ thai

Thành phần chất nhờn có trong gel bôi trơn sẽ ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng, làm cho các “tinh binh” không thể bơi vào sâu trong tử cung nên rất khó gặp được trứng để thụ thai.

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Gel bôi trơn gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, việc sử dụng những loại gel bôi trơn không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe.

Vô sinh

Đối với chị em mắc bệnh như viêm nhiễm âm đạo hay viêm cổ tử cung thì không nên dùng sản phẩm này vì nó có thể gây bỏng rát, tổn thương trong môi trường âm đạo, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, nghiêm trọng nhất là có thể dẫn đến vô sinh.

Giảm hưng phấn khi yêu

Việc thường xuyên sử dụng gel bôi trơn trong thời gian dài còn làm giảm cơ chế tự bôi trơn của âm đạo, khiến chị em ngày càng phụ thuộc vào nó khi quan hệ. Về lâu dài sẽ dẫn đến việc giảm hưng phấn và chị em khó đạt được cực khoái khi yêu, ảnh hưởng đến chất lượng đời sống tình dục.

Vô sinh chỉ vì thói quen cực có hại này khi làm 'chuyện ấy' - Ảnh 2
Không nên quá lạm dụng gel bôi trơn trong đời sống tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện tình trạng vùng kín “khô hạn”, chị em có thể bổ sung những thực phẩm giàu omega 3 và vitamin E vào thực đơn hàng ngày như: Đậu nành, cá hồi… Bạn cũng cần luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày với những bài tập đơn giản như yoga, chạy bộ, nhảy dây... Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, luôn giữ tinh thần thoải mái cũng là cách để góp phần cải thiện sức khỏe sinh sản. 

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