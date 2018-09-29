Vợ bản lĩnh nghĩ cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu

Để mặc chồng hoàn toàn chủ động trong cuộc yêu giờ đây đã không còn là cách nghĩ đúng đắn nữa. Giả sử chồng chưa thể làm bạn thỏa mãn, chẳng lẽ bạn chỉ biết cam chịu và cho rằng "chồng cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu? Không, người phụ nữ bản lĩnh không chỉ biết hỗ trợ chồng trong cuộc chăn gối, mà còn biết cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu để đời sống vợ chồng ngày càng thăng hoa hơn.

Trong hôn nhân, chỉ tình yêu thôi là không đủ. Vợ chồng bạn phải hòa hợp nhau trong cả chuyện tình dục thì cả 2 người mới cảm thấy thỏa mãn, sung sướng và gắn kết với nhau suốt nhiều năm dài. Theo thống kê, thời gian 1 cuộc yêu bình thường của người châu Á là từ 3 đến 12 phút. Tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng của người chồng, thời gian này có thể ngắn hay dài. Tuy nhiên, nếu quá dài hay quá ngắn so với mong muốn của người vợ thì đều có thể khiến cho cuộc yêu không được trọn vẹn. Trường hợp người chồng xuất tinh sớm hay có thời gian yêu ngắn lại vô cùng phổ biến trong đời sống tình dục của các cặp đôi hiện nay. Nhiều bà vợ do tâm lý dè dặt sẽ ngậm ngùi cam chịu, chứ không tìm kiếm 1 giải pháp nào cụ thể. Điều này kéo dài sẽ dẫn đến việc người vợ trở nên lãnh cảm với chồng, hoặc chính người chồng cũng vô cùng tự ti mặc cảm. Chính vì thế, nếu là người phụ nữ bản lĩnh, bạn hãy gạt qua sự ngại ngần của mình để tìm hiểu các cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu vô cùng hiệu quả dưới đây.

Nếu là người phụ nữ bản lĩnh, bạn hãy gạt qua sự ngại ngần của mình để tìm hiểu các cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu - Ảnh minh họa: Internet Kéo dài khúc dạo đầu Khúc dạo đầu là phần không thể thiếu trong mỗi cuộc vui. Thông thường, phụ nữ tỏ ra yêu thích màn mào đầu này so với đàn ông. Vì vậy mà nhiều ông chồng thường xuyên "đi tắt" hoặc bỏ qua khúc dạo đầu. Làm cho khúc dạo đầu thêm đam mê cũng là một trong những cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu. Ngoài việc kéo dài thời gian yêu, nó còn giúp cơ thể 2 người nhập cuộc và thích nghi với những kích thích hưng phấn mạnh mẽ hơn.

Trải nghiệm tư thế mới Có một điều hiển nhiên đó chính là mỗi tư thế khác nhau sẽ đem lại mức độ khoái cảm khác nhau. Chính vì thế, trải nghiệm tư thế mới có thể làm cho đời sống tình dục của vợ chồng bạn thêm phong phú. Ngoài ra, bạn có thể gợi ý chồng dùng các tư thế ít kích thích vào giai đoạn đầu của cuộc giao hoan. Sau đó, dùng các tư thế tăng dần về mức độ kích thích cho đến khi cả 2 cùng đạt được cực khoái. Tập luyện thể thao Nhiều người không hề biết rằng việc ấy cũng có thể tốt dần lên nhờ vào tập thể dục. Kegels là bài tập giúp làm cho các cơ dẻo dai và khả năng "lâm trận" của cả nam và nữ càng thêm sung mãn hơn. Tập luyện là một trong những cách giúp chồng yếu sinh lý trở nên mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra bạn còn có thể gợi ý cho chồng tập tạ, bơi lội, đi bộ nhanh hoặc yoga. Bên cạnh tác dụng về tình dục, giúp chồng yếu sinh lý trở nên mạnh mẽ hơn, tập luyện thể thao đem đến cho anh ấy sức khỏe dẻo dai và tuổi thọ được kéo dài. Đặc biệt, những anh chàng béo phì nếu có thể giảm đi 10% trọng lượng cơ thể thì khả năng tình dục được cải thiện rõ rệt. Tìm lời khuyên từ bác sĩ nam khoa Nếu đã thử tất cả các cách giúp chồng "lâu ra" mà vẫn không có kết quả, rất có thể anh ấy đang mắc bệnh nam khoa. Nếu đã như vậy thì không có cách nào giúp chồng kéo dài cuộc yêu hiệu quả bằng gặp bác sĩ. Với các thăm khám và xét nghiệm cẩn thận, bác sĩ sẽ giúp anh ấy tìm ra nguyên nhân và điều trị hiệu quả. Chuyện quan hệ vợ chồng tuy tế nhị nhưng lại ảnh hưởng đến hạnh phúc trong hôn nhân của bạn. Hãy áp dụng những cách giúp chồng kéo dài cuộc yêu trên đây để đời sống hôn nhân luôn viên mãn bạn nhé! Đừng giữ kín u sầu mà hãy cùng chồng giải quyết vấn đề tế nhị này - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên làm gì khi quan hệ để chàng say mê trong 'chuyện ấy' Phụ nữ nên làm gì khi quan hệ để đàn ông say đắm, đê mê không thể rời? Đây là những băn khoăn của nhiều chị em nhưng ngại hỏi. Vì vậy ngay dưới đây sẽ là những điều đàn ông thích phụ nữ làm khi quan hệ, chị em hãy cùng khám phá nhé.

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