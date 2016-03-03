Tổng hợp các phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả nhất hiện nay

Đây là phương pháp tránh thai phổ biến được nhiều người áp dụng bởi tính tiện dụng. Thuốc tránh thai có 2 loại: thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp.

Thuốc tránh thai có tác dụng ngăn chặn sự thụ tinh của tinh trùng và trứng. Theo lời khuyên của các chuyên gia, chị em nên sử dụng thuốc hàng ngày để không gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe . Điều quan trọng khi dùng thuốc tránh thai là bạn phải nhớ uống hàng ngày và luôn mang theo bên mình.

Vòng tránh thai

Vòng tránh thai là một trong những phương pháp tránh thai phổ biến được các chị em tin tưởng bởi tính hiệu quả của nó. Phương pháp này không hề gây đau đớn hay ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống tình dục của chị em. Nếu bạn không muốn có thêm con thì nên sử dụng phương pháp này. Để có một chiếc vòng tránh thai phù hợp và vừa vặn với cơ thể, bạn cần đến các trung tâm y tế để được tư vấn và sử dụng an toàn nhất.

Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có tác dụng trong việc tránh thai chứ không thể bảo vệ bạn trước những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Sử dụng phương pháp này cũng có thể tăng nguy cơ bị viêm nhiễm cho vùng âm đạo.

Thuốc tiêm tránh thai

Thuốc tiêm tránh thai hiện nay khá thông dụng ở nước ta, là loại nội tiết chỉ có progestin (không có thành phần oestrogen như viên thuốc uống tránh thai kết hợp), có tên gọi depoprovera. Mỗi mũi tiêm bắp có tác dụng tránh thai trong vòng 3 tháng. Thuốc có hiệu quả tránh thai cao, rất tiện cho phụ nữ không có điều kiện uống viên tránh thai hằng ngày. Hiệu quả của thuốc trong số người sử dụng có thể đến 97%, có nghĩa rằng 100 phụ nữ dùng thuốc trong một năm thì có 3 người bị mang bầu.

Khi dùng thuốc tiêm tránh thai, chu kỳ kinh nguyệt có thể bị thay đổi như kinh không đều, hoặc hoàn toàn không thấy kinh. Sự cố này không có hại và kinh nguyệt sẽ trở lại bình thường sau khi ngừng thuốc. Sự hồi phục kinh nguyệt bình thường sau khi ngừng thuốc có thể chậm, đôi khi vài tháng sau mới thấy có kinh trở lại, do đó khả năng sinh sản cũng bị chậm theo.

Miếng dán tránh thai

Miếng dán tránh thai là một trong những biện pháp tránh thai đang được khá nhiều chị em phụ nữ lựa chọn vì tính tiện dụng của nó. Miếng dán tránh thai là một miếng dán có diện tích nhỏ, bao gồm 2 loại hormone estrogen và progesterone, phóng thích hoạt chất qua da vào máu, có tác dụng ngừa thai trong vòng 1 tuần. Miếng dán giải phóng một lượng hormone vào máu thông qua da, từ đó ngăn chặn sự rụng trứng hàng tháng ở người phụ nữ. Miếng dán tránh thai còn làm tăng chất nhầy ở tử cung, làm mỏng niêm mạc tử cung khiến cho tinh trùng khó tiếp cận trứng và thụ thai.

Miếng dán được dán vào một vị trí kín đáo trên cơ thể như phần mặt trong cánh tay, mặt trong đùi, bụng dưới, trên vai, sau lưng hoặc mông (không dán lên ngực). Sử dụng miếng dán đầu tiên vào ngày đầu tiên của kỳ kinh, sau đó mỗi tuần thay miếng dán một lần, liên tục trong 3 tuần. Sau 3 tuần sử dụng, ngưng dán 1 tuần và sẽ có kinh nguyệt trong tuần đó.

Tuy nhiên, miếng dán tránh thai cũng có những tác dụng phụ như căng ngực, nhức nửa đầu, buồn nôn, tăng cân nhẹ...

Que cấy tránh thai

Phương pháp tránh thai hiệu quả nhất có thể kể đến là que cấy tránh thai. Phương pháp này được cho là có hiệu quả tuyệt đối được cấy dưới da tay không thuận của người phụ nữ. Sau khi cấy, que sẽ phát huy tác dụng sau 24 tiếng và có hiệu quả trong 3 năm. Trong que cấy có chứa nội tiết tố nên khoảng thời gian được cấy que không cần sử dụng đến bất kỳ biện pháp tránh thai nào khác.

Tác dụng phụ của phương pháp này được ghi nhận là có khoảng 12% trường hợp bị vô kinh, 24% rong kinh, hơn 3% trường hợp sử dụng que cấy tránh thai cảm thấy đau đầu, khoảng 4% bị mụn trứng cá... Ngoài ra, còn có những phản ứng phụ khác như tăng cân nhẹ, căng tức ngực, cảm giác khô âm đạo.

Bất cứ lúc nào muốn có thai người phụ nữ ngưng sử dụng là có thể mang thai bình thường. Tuy nhiên, nên ngưng áp dụng biện pháp tránh thai này từ 3 tháng trở lên trước khi mang thai để cơ thể trở về trạng thái ổn định.

Bao cao su

Cách phổ biến nhất để không phải mang thai ngoài ý muốn, đồng thời ngăn chặn được hầu hết các bệnh tật lây qua đường tình dục, thậm chí cả AIDS là dùng bao cao su. Bao cao su thường làm bằng bao cao su và được lồng vào dương vật đã cương cứng khi có hoạt động tình dục. Cách sử dụng bao cao su vừa tiện lợi lại có tính an toàn cao đối với cả nam và nữ giới. Hiện nay, đã có cả loại bao cao su dành cho nam và nữ nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm chủ động sử dụng chúng bất cứ khi nào cần thiết.

Thắt ống dẫn tinh

Phương pháp này rất an toàn mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như khoái cảm của nam giới trong quá trình quan hệ vợ chồng.

Thắt ống dẫn tinh có tác dụng ngăn tinh trùng di chuyển ra túi tinh và tránh thụ thai. Thủ thuật không đụng chạm gì đến tinh hoàn người đàn ông vẫn hoạt động tình dục bình thường.

Cho con bú vô kinh

Phương pháp này chỉ sử dụng được đối với những bà mẹ đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đây là một phương pháp tiện lợi, dễ thực hiện và có hiệu quả tránh thai cao đồng thời lại có lợi cho cả mẹ và bé. Dù vậy, Để phương pháp này có hiệu quả tối ưu mẹ phải ở trong thời kỳ dưới 6 tháng sau khi đẻ. Người phụ nữ phải hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ. Tức là không cho trẻ ăn phụ thêm bất cứ thứ gì hay nếu có thì chỉ là một lượng rất nhỏ nước, nước rau quả ép và không quá một lần mỗi ngày. Kinh nguyệt của người phụ nữ phải chưa trở lại bởi chúng ta biết rằng khi kinh nguyệt trở lại là lúc người phụ nữ đã có khả năng thụ thai.

Triệt sản

Triệt sản là phương pháp đình sản phổ biến ở nữ giới. Cũng tương tự như thắt ống dẫn tinh, triệt sản ở nữ giới sẽ được cắt và thắt ống dẫn trứng. Khi đó trứng bị chặn lại, không thể gặp tinh trùng và đi đến tử cung được. Việc phẫu thuật triệt sản cho nữ giới phức tạp hơn nam giới nhưng lại không có hiệu quả cao bằng phương pháp thắt ống dẫn tinh.