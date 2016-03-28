Tại sao làm ‘chuyện ấy’ vào sáng sớm tốt hơn buổi tối

Thứ nhất, đàn ông tích lũy testosterone khi ngủ và tính từ thời điểm thức dậy, họ có khoảng 3 giờ tràn đầy testosterone. Khi người đàn ông có mức testosterone cao và nghỉ ngơi đầy đủ, anh ta có nhiều năng lượng hơn, nghĩa là anh ta có thể kéo dài cuộc yêu một cách tự nhiên.

Phát biểu trên Daily Star, chuyên gia sức khỏe tình dục Samantha Evans cho rằng, thậm chí vài phút ‘giao ban’ vào sáng sớm cũng có thể giúp bạn trông tươi trẻ hơn và cải thiện tâm trạng suốt ngày. Đây là thời điểm tốt nhất để quan hệ tình dục trong ngày vì nhiều lí do.

Quan hệ tình dục buổi sáng cũng có thể được dùng như 1 cách để kết nối với vợ/chồng. Ngoài ra, nếu bạn có con nhỏ thì thời điểm này càng tốt hơn vì con cái đang ngủ sâu và sẽ không làm phiền hai vợ chồng bạn.

Thứ hai, không chỉ là một cách tuyệt vời để khởi đầu ngày mới, việc ‘giao ban’ cũng sẽ giúp não bạn tỉnh táo hơn sau đó.

Theo Samantha, việc chưa đánh răng và tình trạng ngái ngủ có thể khiến vợ chồng không có hứng quan hệ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy lợi ích của việc sex buổi sáng lớn hơn nhiều so với những bất lợi. Những người khởi đầu ngày mới bằng sex sẽ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn những ai khởi đầu ngày bằng 1 tách cà phê và bữa sáng.

Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của việc ‘giao ban’ trước khi mặt trời ló dạng.

Tăng cường hệ miễn dịch

Việc sex 1 hoặc 2 lần/tuần có thể giúp bạn chống bệnh tật và nếu bạn làm điều này thường xuyên, nó sẽ duy trì mức kháng thể cao, bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh tật.

Khiến bạn vui vẻ

Tất cả chúng ta đều biết sex có thể cải thiện tâm trạng. Đó là vì cực khoái là cách tự nhiên để giải phóng chất serotonin.

Làm bạn đẹp hơn

Việc đạt cực khoái trong cuộc ‘giao ban’ sáng sớm giải phóng các hóa chất có thể tăng mức oestrogen trong cơ thể, vốn có thể làm đẹp da và tóc của bạn, theo Samantha. Sự tuần hoàn máu trong cơ thể được cải thiện khi sex giúp da oxy hóa tốt hơn, qua đó cung cấp màu sắc tự nhiên cho gương mặt.

Giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ

Các nhà khoa học tại Đại học Belfast đã theo dõi 1000 đàn ông trung niên hơn 1 thập kỉ và nhận thấy những ai sex 2 đến 3 lần/tuần ít nguy cơ mắc đột quỵ và đau tim hơn 50%.

Và đây là những lời khuyên của Samantha để có 1 buổi sáng tuyệt vời:

- Nhẹ nhàng đánh thức vợ/chồng bằng những động tác chậm, nhẹ nhàng theo kiểu âu yếm. Sự tiếp cận nhẹ nhàng sẽ giúp cả hai có thời gian khoái lạc hơn.

- Bạn có thể dùng máy rung, hoặc dùng tay chạm vào những điểm nhạy cảm của bạn đời để kích thích.

- Hãy canh thời gian, có thể đặt báo thức sớm 10 phút để tránh khiến vợ/chồng lo lắng về việc trễ giờ.

- Hãy đánh răng trước khi sex, nếu không thì súc miệng bằng nước súc miệng bạc hà.

- Khởi đầu ngày mới với 1 nụ cười và tiếp tục giữ nó trên môi.