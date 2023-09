Quan hệ khi có kinh nguyệt ngày cuối có thai không?

Theo các chuyên gia, ngày kinh nguyệt cuối là thời điểm có khả năng thụ thai thấp chứ không phải không có. Có nghĩa là khi quan hệ mà không sử dụng biện pháp bảo vệ thì người phụ nữ vẫn có nguy cơ cao dính bầu. Bởi vì, các chị em không thể nào đảm bảo được vòng kinh của mình luôn đều, để tính toán chính xác “ngày an toàn”.

Rất nhiều bạn gái cho rằng, quan hệ tình dục trong ngày kinh nguyệt cuối thì không thể có thai. Vì thế dù biết thời điểm này không được sạch sẽ nhưng nhiều cặp đôi vẫn cứ quan hệ để tránh thai an toàn. Nhưng suy nghĩ này liệu có đúng?

Do đó, khi chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc có em bé thì 2 bạn nên dùng bao cao su khi quan hệ. Phương pháp này, có thể phòng tránh có thai đến 98% đồng thời ngăn ngừa việc lây nhiễm bệnh qua con đường tình dục và không phải lo lắng vì việc vỡ kế hoạch.

Không dùng biện pháp bảo vệ, các chị em có thể có thai ngoài ý muốn

Tuy nhiên, các chuyên gia sản phụ khoa cũng khuyên rằng, các chị em không nên quan hệ trong ngày đèn đỏ dù là ngày cuối vì lúc này cổ tử cung giãn rộng, âm đạo trong tình trạng ẩm ướt việc giao hợp dễ gây ra viêm nhiễm. Ngoài ra khi quan hệ vào những ngày này, rất có thể khiến cho lượng kinh nguyệt ra nhiều hơn, kéo dài ngày hơn, chị em dễ bị viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, viêm niêm mạc tử cung, viêm khung chậu hay lạc nội mạc tử cung… Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản của người phụ nữ.

Tại sao không nên áp dụng cách tính ngày an toàn để quan hệ?

Cách tính ngày an toàn sẽ dựa vào chu kì kinh nguyệt sinh lý của chị em phụ nữ. Theo đó, ngày rụng trứng được xác định là 14 ngày trước khi có kỳ kinh tiếp theo. Trước và sau ngày rụng trứng 3 ngày là khoảng thời gian không an toàn, khả năng có thai cao nhất nếu có quan hệ không được bảo vệ. Khả năng thụ thai càng thấp dần khi càng xa khoảng thời gian không an toàn này.

Tuy nhiên, trên lý thuyết là thế nhưng quan hệ khi có kinh nguyệt ngày cuối vẫn có khả năng có thai là do cách tính ngày an toàn có nhiều điểm hạn chế như:

+ Cách này chỉ có thể áp dụng cho những người có chu kỳ kinh nguyệt đều liên tục trong vòng 3-6 tháng liên tiếp gần đây. Do đó, những chị em có vòng kinh không đều hoặc quá dài (trên 35 ngày) hoặc quá ngắn (dưới 22 ngày) thì sẽ xảy ra nhiều sai số, dẫn đến việc tính nhầm ngày.

Các cặp đôi quan hệ thường xuyên không nên áp dụng cách tính ngày quan hệ an toàn

+ Theo các chuyên gia, phương pháp tính ngày quan hệ an toàn chỉ có hiệu quả 60% (theo tính toán trên lý thuyết). Cộng với việc, các hormone trong cơ thể của người phụ nữ có thể những thay đổi đột ngột theo thời gian, khiến cho chu kỳ rụng trứng cũng thay đổi theo, do đó dù là ngày kinh nguyệt ngày cuối khả năng có thai vẫn rất cao. Chính vì vậy, những cặp đối có tần suất quan hệ tình dục cao, tuyệt đối không nên áp dụng phương pháp này.