Với phụ nữ nụ hôn rất quan trọng đặc biệt là khi vào cuộc yêu. Nụ hôn thay cho những lời nói yêu thương và nó cũng là một cử chỉ đánh dấu tình yêu của hai bạn.

Do đó, quý ông nên nhớ dù có ham muốn đến đâu thì cũng đừng nên bỏ qua màn dạo đầu quan trọng này vì sự hấp tấp có thể khiến bạn mất điểm trong mắt đối tác đấy!

Râu có thể khiến cho nụ hôn của bạn thêm khác lạ, nhưng với một số bộ phận nhạy cảm trên vùng da phụ nữ như bụng, đùi, ngực… thì chúng lại giống như chiếc bàn chải khiến đối tác cảm thấy khó chịu, thậm chí gây đau rát.

Không hôn mà... cắn

Một nụ hôn nhẹ nhàng quanh vùng cổ bạn tình sẽ khiến nam giới như một người chinh phục và khám phá miền đất lạ. Tuy nhiên, nếu quý ông không thể làm chủ nụ hôn ấy để nó trở nên quá mạnh hay tệ hơn là động tác cắn vào làn da mỏng manh của đối tác thì nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc “yêu”.

Thổi vào tai

Thủ thỉ vào tai nàng những lời ngọt ngào sẽ khiến cô ấy thăng hoa hơn khi vào cuộc yêu. Tuy nhiên, những tiếng thở mạnh hay động tác áp sát miệng của quý ông vào tai của người phụ nữ trong giai đoạn thăng hoa sẽ khiến cô ấy khó chịu vì nó tạo cảm giác không khác gì đang ở bên cạnh một... cái lò hơi.

Kéo mạnh ngực nàng

Núi đôi của phụ nữ là một bộ phận rất nhạy cảm, nó cần được đối xử nhẹ nhàng nhất. Nếu nam giới quá hưng phấn mà làm những động tác quá mạnh thì sẽ khiến đối tác khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến chất lượng "cuộc yêu" đấy.

Nằm bẹp trên cơ thể phụ nữ

Việc nằm yên trên cơ thể phái đẹp sau cuộc yêu sẽ khiến mối quan hệ của cặp đôi thêm gắn kết. Tuy nhiên, nếu bạn nằm trên cơ thể đối tác quá lâu sẽ khiến cô ấy nghẹt thở, khó chịu vì cơ thể đàn ông thường nặng hơn phụ nữ.