Nếu chồng hờ hững hay từ chối chuyện chăn gối, chị em phải làm ngay điều này càng nhanh càng tốt!

Dù vậy, phần lớn là vỉ đàn ông không tìm thấy được sự liên kế với vợ của mình. Và điều này thì bạn có thể thay đổi để hoàn thiện hơn.

Có vài lý do tại sao đàn ông không có ham muốn quan hệ với người phụ nữ của họ. Phần lớn những lý do đó phụ nữ không thể kiểm soát và sửa đổi được

Việc trò chuyện với chồng về tất cả những cảm xúc của bạn (cả tích cực lẫn tiêu cực) về những vấn đề khó khăn luôn rất quan trọng. Điều này rất cần thiết vì đàn ông thường không giỏi trongt? việc thể hiện cảm xúc của họ với người khác.

Phụ nữ chúng ta nên dùng tình cảm của mình để khiến đàn ông trở nên trung thực, cởi mở khiến ta càng gắn bó, không nên có những hướng giải quyết tiêu cực.

Khi nảy sinh vấn đề trong hôn nhân

Sau đây là một ví dụ về một cách bạn có thể nói chuyện với chồng mình về những vấn đề về tình dục. Cách này sẽ giúp chồng có thể cởi mở, ngày một say đắm bạn hơn.

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy dành chút thời gian cho chồng trước khi đi ngủ, lúc cả hai thoải mái bên nhau. Và nói với anh ấy thế này:

“ Em muốn nói rằng em rất yêu và tôn trọng cả anh và tình cảm của anh. Anh là một người đàn ông tuyệt vời, người luôn cho em nhiều điều tốt đẹp mỗi ngày. Anh nhắn tin đề em biết rằng anh luôn yêu em và luôn chẳng bao giờ khó khăn chuyện tiền bạc với em. Em luôn tin tưởng vào anh và hôn nhân của chúng ta, vì vậy bây giờ em phải nói rằng em thật sự rất ĐAU LÒNG và cảm thấy bị TỪ CHỐI. Khi người đàn ông em yêu lại từ chối quan hệ với em, thật sự rất tệ, rất tổn thương và sợ hãi. Và em không muốn cảm thấy thế này thêm nữa”

2. Hãy để anh ấy là chính mình

Sau khi nói chuyện với anh ấy, hãy để anh ấy được thể hiện thoải mái là chính mình. Hãy thật từ tốn và bình tĩnh để đợi chờ chồng có thể nói hết tâm tình của anh ấy.

Hãy lắng nghe điều chồng nói và mở ra một cuộc đối thoại đầy tin tưởng và yêu hương.

Xây dựng một cuộc hội thoại mang tính chất thoải mái, cởi mở và lấy tình cảm là điểm tựa là điều rất quan trọng trong hôn nhân. Vì có như thế cả hai mới hiểu thấu những mong muốn hay nhu cầu của đối phương.

Hãy nói những lời thật lòng nhất để có nền tảng vững chắc cho những cuộc đối thoại thế này. Hỏi chồng về những nhu cầu, điều anh ấy muốn trong quan hệ. Điều này sẽ giúp cả hai hòa hợp với nhau một cách dễ dàng và bền chặt hơn.

3. Hãy ủng hộ những điều anh ấy làm cho bạn

Khi đàn ông không muốn quan hệ, cũng vì thiếu cảm giác gắn kết, thân mật với vợ của mình

Đôi khi, một người vợ quá xinh đẹp, giỏi giang, vui tính hay tốt tính lại khiến đàn ông thấy vợ không cần đến mình. Và với đàn ông, họ muốn có cảm giác được ai đó xem trọng hơn.

Hãy khiến chồng cảm thấy rằng bạn luôn cần đến anh ấy. Nếu bạn chồng xem mình như một người vợ, hãy xem anh ấy như một người chồng đúng nghĩa.

Đàn ông luôn muốn có cảm giác được coi trọng và có quyền lực. Đó cũng là mục tiêu cuộc sống của họ, là định nghĩa về sức mạnh của đàn ông. Và chồng sẽ cảm nhận rõ điều này khi anh có thể làm bạn vui vẻ và hài lòng thật sự

4. Tán dương chồng

Nếu chồng không muốn ngủ với bạn, hãy lấy cơ hội này để anh ấy thấy rằng bạn quý trọng anh ấy thế nào. Hãy để anh ấy thấy anh ấy có ý nghĩa thế nào với bạn.

Nếu chồng có chuyện vui trong công việc, hãy lắng nghe nó một cách vui vẻ. Và để chồng biết anh ấy thật vui tính và quyến rũ thế nào khi kể chuyện như thế

Nếu chồng đi siêu thị sau khi đi làm về, điều mà ít khi anh ấy làm. Hãy nói lời cảm ơn và tặng anh ấy nụ cười thật sự ấm áp.

Nếu chồng vào bếp giúp bạn, hãy tán dương anh ấy và thể hiện lòng biết ơn của mình

Đây thật sự là một cách tuyệt vời để chồng hiểu rằng bạn hạnh phúc khi có anh ấy.

Nguồn: Yourtango