Lần đầu làm chuyện ấy? Những câu hỏi, kỹ năng, kinh nghiệm quan hệ lần đầu

Ngại ngùng khi nói về chuyện ấy

Với những bạn chưa quan hệ thì mỗi khi nhắc về vấn đề này thường thể hiện sự không thoải mái và có phần ngượng ngùng, đỏ mặt, kể cả nam hay nữ. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ở những chàng trai, cô gái chưa quan hệ lần nào. Bởi theo tâm lý, ai cũng cảm thấy khó khăn khi phải thảo luận về một vấn đề mà bản thân chưa hề có kinh nghiệm.

Lúng túng khi thực hành

Nếu bản thân chưa có kinh nghiệm thì đương nhiên khi “hành sự” sẽ gặp nhiều sự lúng túng, bối rối và lo lắng. Thậm chí không biết nên làm những bước gì. Cho dù bạn có tìm hiểu nhiều về vấn đề thì cũng chỉ là trên lý thuyết. Khi thực hành vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là khúc dạo đầu. Đa số những người có kinh nghiệm yêu đương sẽ biết tầm quan trọng của màn dạo đầu nhưng trai tân sẽ “mù tịt” về điều này.

CON TRAI QUAN HỆ LẦN ĐẦU CÓ ĐAU KHÔNG?

Thông thường khi quan hệ lần đầu thì nữ giới thường sẽ bị đau do màng trinh bị rách hoặc do cơ âm đạo vốn đang rất se khít phải giãn ra để vừa với kích thước dương vật. Tuy nhiên, đàn ông thì thường không đau trong lần quan hệ đầu.

Nếu bạn nam nào bị đau trong lần quan hệ đầu thì có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đó đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe như: dài hẹp bao quy đầu khiến cho việc xuất tinh khó, đau khi xuất tinh hoặc viêm bao quy đầu, bệnh lý về đường tiết niệu,... Với những trường hợp này thì nam giới cần phải thăm khám sớm để điều trị, tránh các biến chứng nguy hiểm.

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ QUAN HỆ LẦN ĐẦU

Bạn nên biết “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới là yếu tố giúp thành công. Chính vì vậy, không thể tùy tiện lựa chọn thời điểm quan hệ lần đầu được. Thời điểm thích hợp để quan hệ lần đầu là:

Khi có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý

Trước tiên, thời điểm quan hệ thích hợp nhất là khi cả 2 đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý. Cụ thể, 2 bạn nên trao đổi thẳng thắn với nhau về nhu cầu của bản thân. Bởi quan hệ tình dục không phải là vấn đề xấu. Tốt nhất, nên cho đối phương và bản thân có thời gian chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng cho việc ấy.

Sự chuẩn bị về biện pháp phòng tránh

Bạn không thể nào “yêu” mà không có sự chuẩn bị về biện pháp phòng tránh. Bởi thiếu kiến thức về vấn đề này chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ và chuẩn bị biện pháp như bao cao su, thuốc tránh thai. Đồng thời, các bạn nữ cũng nên nắm bắt chính xác chu kỳ của mình và lựa chọn thời điểm an toàn để quan hệ.

Thời điểm 2 bạn tin tưởng nhau

Tại sao có những cặp đôi quen nhau được 1 tháng đã quan hệ, có những cặp quen nhau 5,6 năm cũng chưa quan hệ? Đó có thể là do 2 bạn chưa thực sự tin tưởng nhau, do tuổi còn nhỏ hoặc do nghĩ đến nhiều hậu quả. Chính vì vậy, không có 1 công thức chung nào về thời điểm quan hệ cả. Chỉ khi nào 2 bạn thực sự tin tưởng nhau, muốn gắn bó lâu dài, hoặc tình yêu đã đến giai đoạn mặn nồng thì mới nên quan hệ tình dục.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM CHUYỆN ẤY LẦN ĐẦU TIÊN

Quan hệ tình dục sẽ giúp tình yêu thăng hoa hơn, giúp 2 bạn gần gũi với nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, để lần đầu quan hệ được diễn ra tốt nhất thì bạn nên ghi nhớ những kỹ năng sau:

Chuẩn bị tâm lý

Điều đầu tiên để lần quan hệ được diễn ra suôn sẻ thì 2 bạn cần chuẩn bị tâm lý trước khi lâm trận. Tâm lý cần thoải mái thì việc quan hệ mới thành công cũng như không để lại ám ảnh tâm lý cho những lần sau.

Tìm hiểu về lý thuyết

Để thực hành tốt thì đương nhiên cần phải có sự chuẩn bị về mặt lý thuyết. Cụ thể, 2 bạn nên tham khảo các tư thế để quan hệ dễ lên đỉnh. Thông thường, phần lớn nam giới sẽ là người chủ động mở màn và dẫn dắt bạn nữ. Vì vậy nam giới cần trang bị nhiều hơn.

Vệ sinh cơ thể sạch sẽ

Một trong những lưu ý quan trọng trong lần đầu tiên quan hệ chính là cần vệ sinh cơ thể, đặc biệt là vùng kín thật sạch sẽ. 2 bạn nên tắm sạch sẽ để tăng cảm hứng khi quan hệ và phòng tránh nguy cơ gây viêm nhiễm, nấm ngứa sau lần quan hệ đầu.

Chuẩn bị biện pháp an toàn

Hãy chuẩn bị kỹ các biện pháp tránh thai ngoài ý muốn chẳng hạn như đeo bao cao su. Đây là biện pháp tránh thai an toàn lại vừa giúp phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. 2 bạn không nên sử dụng biện pháp tính ngày an toàn hay xuất tinh ra ngoài. Vì cách này thực sự có tỉ lệ rủi ro khá cao.

Chú trọng màn dạo đầu

Lần đầu tiên, thời gian quan hệ thường ngắn. Vì vậy bạn hãy chú trọng vào màn dạo đầu. Những nụ hôn mãnh liệt và nồng cháy sẽ khiến cho bạn nhập cuộc nhanh hơn. Phụ nữ thường thích được hôn ở nhiều nơi khác nhau, đồng thời thích được vuốt ve ở lưng, tóc. Khi hôn, bạn nam có thể dùng tay thám hiểm khắp cơ thể của nàng tạo sự rạo rực. Những nên tránh xâm phạm vùng kín. Bạn nữ cũng nên đáp lại bằng cách hôn lên ngực chàng, tay mân mê, vuốt ve từ lưng tới hông. Màn dạo này nên kéo dài để cả 2 thoải mái hơn, tăng hưng phấn.

Tiến hành quan hệ

Khi tiến hành quan hệ bạn có thể thử bằng nhiều phương pháp để kích thích sự hưng phấn cho cô bé và cậu bé bằng cách dùng tay hoặc dùng miệng. Hoặc ma sát bên ngoài với nhau để cậu nhỏ căng cứng và cô bé bắt đầu tiết dịch. Bạn có thể áp dụng nhiều tư thế để tăng khoái cảm. Một vài tư thế dễ lên đỉnh là: tư thế con mèo, tư thế cưỡi ngựa ngược, tư thế úp thìa, đóng đinh. Bạn cũng cần lưu ý là thời gian quan hệ lần đầu tiên thường rất ngắn. Chàng xuất tinh sớm là hoàn toàn bình thường. Vì vậy, đừng thất vọng sớm. Hãy tập trung cho những lần tiếp theo nhé.

SAU KHI QUAN HỆ LẦN ĐẦU NÊN LÀM GÌ?

Sau khi quan hệ lần đầu, các bạn cần phải chú ý các điều sau:

Không vội vàng kết thúc

Khi bạn nam xuất tinh xong, không nên rút dương vật ngay ra khỏi cô bé. Thay vào đó, hãy đợi 1 lúc rồi rút từ từ, tránh khiến nàng đối mặt với tình trạng hụt hẫng. Đồng thời, tay vẫn vuốt ve nàng, ôm nàng để nàng cảm nhận được sự yêu thương của bạn.

Lau khô

Sau khi kết thúc quan hệ, vùng kín của cả 2 đều tích tụ nhiều thứ như mồ hôi, tinh dịch và nhiều vi khuẩn khác. Vì vậy, hãy sử dụng khăn bông sạch để lau khô. Bạn cũng cần đảm bảo rằng, chiếc khăn hay giấy mà bạn sử dụng phải được để vào nơi gọn gàng để giặt hoặc vứt đi.

Vệ sinh vùng kín

2 bạn nên vệ sinh vùng kín bằng nước sạch để giúp cả 2 tránh được sự tấn công của bệnh tình dục hay những nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm. Lưu ý không nên lạm dụng dung dịch tẩy rửa hoặc thụt rửa sâu vào âm đạo nhé.

Đi vệ sinh

Một điều bạn cần làm nữa sau khi quan hệ là đi vệ sinh. Điều này có thể giúp tránh nhiễm trùng đường tiết niệu vì sẽ tuôn ra vi khuẩn ở phía dưới. Tuy nhiên, nếu bạn không có cảm giác buồn tiểu thì hãy đợi đến khi có nhu cầu nhé.

Mặc quần áo phù hợp

Sau khi quan hệ, việc mặc lại quần áo là điều nên làm. Tuy nhiên, bộ đồ gợi cảm bạn mặc trước đó cần phải loại bỏ, không mặc lại. Lúc này bạn sẽ cần một bộ đồ mới với chất liệu thoáng mát, rộng rãi. Bạn nên chuẩn bị trước bộ đồ này để tránh mất công đi tìm nhé.

Hãy “bỏ túi” ngay một vài kỹ năng, kinh nghiệm bên trên để lần đầu tiên của bạn diễn ra suôn sẻ hơn. Đặc biệt, bạn không nên tự áp lực bản thân mình, hãy thả lỏng và tận hưởng giây phút thăng hoa cùng người ấy nhé.