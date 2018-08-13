Làm thế nào để quan hệ tình dục an toàn với người nhiễm HIV?

Chuyện vợ chồng 13/08/2018 06:07

HIV là một trong những sự cản trở quan hệ của hai người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn không thể quan hệ tình dục với người nhiễm HIV.

Tình yêu đôi khi vượt quá xa với những giới hạn thông thường. Khi yêu, bạn sẵn sàng bất chấp và bỏ qua tất cả để được sống và thỏa mãn với người mình yêu. Nhưng khi một nửa kia của mình nhiễm phải căn bệnh thế kỷ, mọi câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Nhiều người không biết làm thế nào khi người mình yêu thương nhất bị nhiễm HIV. Một nửa họ muốn sống hết mình cho người mình yêu, một nửa họ lo cho an nguy của chính mình và những người xung quanh. Nhưng luôn có cách để quan hệ an toàn với người nhiễm HIV.

Hạn chế số lần quan hệ

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chính mình, bạn nên hạn chế số lần quan hệ với người nhiễm HIV. Việc quan hệ nhiều lần sẽ tăng tỉ lệ bị lây nhiễm HIV cho chính bạn. HIV có thể lây qua đường tình dục, nếu không có những biện pháp phòng tránh an toàn, có thể sức khỏe của bạn sẽ bị đe dọa. Các chuyên gia khuyến cáo bạn không nên quan hệ tình dục với nhiều người, quan hệ quá nhiều với người bị HIV, không quan hệ tình dục với người mới quen biết. Đó là cách để bạn hạn chế bị lây nhiễm HIV.

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Nên hạn chế số lần quan hệ tình dục khi một trong hai người bị nhiễm HIV - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng bao cao su đúng cách

Có nhiều người chủ quan trong quan hệ tình dục. Do đó dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm HIV từ bạn tình. Việc sử dụng bao cao su sẽ là cách hữu hiệu để bạn quan hệ tình dục an toàn. Tuy nhiên, khi sử dụng bao cao su, bạn cũng nên lưu ý: dùng bao cao su cho mỗi lần quan hệ tình dục, mỗi một bao cao su chỉ sử dụng một lần với một người duy nhất, bạn cũng nên cẩn thận khi xé bao cao su vì móng tay dài có thể làm rách bao cao su.

Nên sử dụng bao cao su đúng cách
Nên sử dụng bao cao su đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị bằng ARV

Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị HIV, tuy nhiên, chúng ta có thể yên tâm điều trị bằng thuốc kháng HIV (thuốc ARV) được coi như là cách điều trị đặc hiệu bởi vì điều trị bằng ARV làm ức chế sự nhân lên của virus do đó duy trì được lượng virus thấp nhất trong máu, thông qua đó cũng duy trì được tình trạng bình thường của hệ miễn dịch. Khi hệ miễn dịch chưa bị suy giảm thì không có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội hoặc chỉ mắc ở mức độ nhẹ.

Để quan hệ an toàn với người nhiễm HIV, nên sử dụng thuốc ARV để đảm bảo an toàn ở mức độ cao nhất. Thực tế đã cho thấy có rất nhiều người không bị nhiễm virus khi quan hệ tình dục với người nhiễm HIV nhờ sử dụng thuốc ARV.

Có nhiều cách để bạn đảm bảo sức khỏe của mình và người khác khi quan hệ tình dục với người nhiễm HIV. Bạn vẫn có thể thể hiện tình yêu của mình, khát vọng của mình. Thậm chí các bạn vẫn có thể sinh con, làm nhiều việc khác như những người khác có thể làm. Tuy nhiên, hãy trân trọng tính mạng của mình trước hết. Đừng vì nhu cầu cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cả tương lai. Bạn vẫn có thể xin con nuôi, hoặc thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo để có con chung với người bạn đời của mình nếu không may họ nhiễm phải HIV.

Luôn có cách để bạn giữ gìn hạnh phúc của mình, vượt qua mặc cảm HIV
Luôn có cách để bạn giữ gìn hạnh phúc của mình, vượt qua mặc cảm HIV - Ảnh minh họa: Internet

Không có con đường cùng, chỉ có những giới hạn. Khoa học tiên tiến và hàng tá cơ hội được mở ra cho cả những người nhiễm phải căn bệnh thế kỷ. Chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hạnh phúc, bởi cơ hội đang nằm trong tay chính chúng ta.

 

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Từ khóa:   HIV quan hệ quan hệ tình dục an toàn

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