Làm gì để giảm sung cho anh chồng quá “khỏe”?

ở nước ngoài, nhiều cặp đôi đã tìm đến chuyên gia tư vấn để có cách xử lý vấn đề. Đặc biệt, có một số loại thuốc bác sỹ có thể kê đơn, tuy nhiên, họ khuyên nên tìm đến những giải pháp tự nhiên, đặc biệt chuyện ăn uống, để phần nào “hạ nhiệt” được ông chồng quá mạnh mẽ chuyện gối chăn. Dưới đây là các gợi ý:

Đây là vấn đề quan tâm của nhiều bà vợ, khi nhu cầu tình dục của cả hai quá cách xa, một bên quá cao và một bên quá thấp. Nếu trong thực tế, có những bà vợ phải săn tìm những món ăn có tác dụng làm chàng “khỏe” hơn trong chuyện ấy thì ngược lại, một số người phải tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt cho anh chàng quá “sung” của mình. Các bà vợ hẳn rất lo sợ chồng mình không được đáp ứng đầy đủ sẽ đi léng phéng bên ngoài.

Ăn nhiều đậu nành (đậu tương): Đậu nành có tác dụng tăng estrogene ở nữ giới nhưng lại làm giảm testosterone ở nam giới, mà chúng ta đều biết testosterone có tác dụng làm tăng ham muốn tình dục nam, giảm hóoc môn này thì cũng đồng thời làm giảm ham muốn của các chàng. Nghiên cứu cho thấy nếu ăn 120gr đậu nành mỗi ngày có thể làm giảm lượng testosterone một cách đáng kể.

Ngũ cốc tinh chế: các món ăn từ ngũ cốc tinh chế như bánh quy, bột mì trắng, bánh mì trắng… không làm tăng cân quá nhiều nhưng lại làm tăng lượng estrogene – hóoc môn nữ giới – và giảm testosterone trong máu nam giới.

Chế độ ăn giảm lượng chất béo: Giảm tổng lượng chất béo một cách đáng kể cũng là góp phần giảm testosterone, tốt nhất là giảm lượng chất béo không bão hòa.

Ăn các loai quả mọng, như dâu, nho, mâm xôi, việt quất, trứng cá, sơ ri,… Đây vốn được xem là những loại trái cây cực tốt cho phụ nữ và cũng được mệnh danh là loại quả dành cho các thầy tu vì nó góp phần làm tăng hoóc môn estrogene ở nữ giới và giảm testosterone ở nam giới.

Hạn chế các thực phẩm thịt động vật chứa nhiều protein. Quả thật một chế độ ăn thanh đạm có thể làm các chàng bớt sung trong chuyện ấy, đặc biệt các loại thịt có khả năng mang lại mức testosterone cao như thịt bò, gà, heo. Ăn chay thực sự có làm giảm ham muốn.

Kem và phô mai: Nếu thỉnh thoảng mới ăn thì hầu như không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu ăn trên 3 lần mỗi tuần, nó có ảnh hưởng nhất định. Nghiên cứu cho thấy, ăn món này làm cơ thể trơ nên nặng nề, uể oải, giảm ham muốn.

Bạc hà: Hơi thở thơm mùi bạc hà thì rất dễ chịu, và nó còn có một tác dụng nữa là giảm testosterone của các quý ông.

Chế độ tập thể dục nào có thể gây giảm một phần ham muốn mà vẫn duy trì sự khỏe mạnh? Đó là môn chạy marathon.