Đàn bà bốn mươi 'tuột xích' như thế nào?

Chuyện vợ chồng 20/10/2017 15:29

Cảm giác 'tuột xích' ở đàn ông không phải là một khái niệm khó hình dung. Giờ đây, đàn bà cũng 'tuột xích' nhưng với chị em thì có vẻ phức tạp và nan giải hơn.

'Tuột xích' cũng có dăm bảy đường

Đàn bà lấy chồng bằng tuổi, nếu thời kì thanh xuân thì có vẻ ít gặp vấn đề. Nhưng khi bắt đầu bước vào tuổi bốn mươi, những trục trặc về tâm sinh lý làm mất cảm giác cân bằng trong chuyện chăn gối. Họ mất tự tin, không điều khiển hoặc làm chủ được những cảm giác yêu đương. Tiếc là điều ấy cứ lặp đi lặp lại, nó giống như cơn mơ ám ảnh cuộc sống chăn gối của họ mỗi ngày.

Một trong những nguyên nhân của việc 'tuột xích' là do những áp lực của cuộc sống mang lại. Người phụ nữ phải gánh vác quá nhiều việc trên vai, mất dần đi cảm giác thăng hoa trong chuyện yêu. Dần dà, họ không còn thấy hào hứng với "chuyện ấy" và coi đó là một việc "trả bài" bắt buộc đầy gượng ép. Bốn mươi thường được ví như thời kì xuân sắc của đời người đàn bà. Nhưng không phải ai cũng đạt được sự thỏa mãn ấy. Có nhiều phụ nữ mỗi ngày vẫn mang nỗi khổ tâm âm thầm của những đêm 'tuột xích' không mong muốn.

Có người rất muốn "yêu", thậm chí muốn "yêu" chồng một cách cuồng nhiệt nhưng lại sợ… rơi vòng và vỡ kế hoạch gia đình. Nhiều người lại chỉ thích cảm giác nhẹ nhàng, nếu anh chồng chỉ tăng nhịp một chút đã la oai oái vì sợ đau và bắt chồng hãy phanh lại ngay.

Đàn bà bốn mươi 'tuột xích' như thế nào? - Ảnh 1
Để tìm thấy sự hài hòa trong cuộc sống vợ chồng, người phụ nữ cần phải khéo léo - Ảnh: Internet

Vì thế hưng phấn vợ chồng bị giảm theo những trục trặc của cơn 'tuột xích' không mong muốn. Đàn bà bốn mươi thường hay gặp nhiều rủi ro nhất. Việc nín thở bóp cò hoặc đợi ‘chuông reo là bắn’ đôi khi lại là lý do khiến các ông muốn đi ăn phở cho rồi. Bởi hầu như lâm trận lần nào người hùng dũng nhất cũng lại chính là người thua cuộc. Khi đi trai tráng khi về vẫn y nguyên, chắc hẳn chẳng ông chồng nào muốn thế.

Một số giải pháp giúp phụ nữ cân bằng chuyện chăn gối:

- Hầu như phụ nữ lúc nào cũng hồi hộp lo lắng một chuyện gì đó. Sự mất tự tin trong chuyện chăn gối sẽ chiếm của họ tâm trí ăn không ngon ngủ không yên. Giải phóng tâm lý lo lắng, lắng nghe những tâm tư, thậm chí bức xúc của chồng để cả hai cùng đạt đến trạng thái hài lòng khi bên nhau trong chuyện ấy.

- Dành thời gian để thư giãn hoặc chăm sóc bản thân nhiều hơn: đi xem phim, làm đẹp, tìm gặp chuyên gia để họ tư vấn về những vấn đề khó khăn bạn đang vướng phải.

- Những dấu hiệu của việc rối loạn cảm giác khoái cảm, chứng co thắt âm đạo ở phụ nữ có tuổi, thay đổi cảm giác ở đường sinh dục… đều là những bệnh lý không hề xa lạ. Khi chị em vướng phải, đừng vội quá lo lắng. Đi khám và tìm một hướng điều trị thích hợp nhất, bạn sẽ có đời sống chăn gối mong muốn và không còn lo lắng kéo cả chồng mình vào những đêm 'tuột xích' không mong muốn.

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