Cảnh báo những cách tránh thai siêu ngớ ngẩn nhưng cặp đôi nào cũng tin 'sái cổ'

Chuyện vợ chồng 26/05/2017 20:52

Ngại không dám mua bao cao su, nhiều cặp đôi đã 'sáng tạo' ra các kiểu tránh thai mới nhưng trớ trêu ở chỗ chúng không hề hiệu quả mà còn gây ra nhiều nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe người phụ nữ.

Là một nước phương đông, Việt Nam cũng vốn có nền văn hóa kín đáo, do đó việc đi mua những những sản phẩm liên quan chuyện tình dục hay sức khỏe sinh sản, dễ thấy nhất là việc mua bao cao su để đảm bảo an toàn cho "chuyện ấy", là việc khiến nhiều bạn trẻ ngại ngùng.

Vì thế, việc này vô hình chung cũng đã dẫn đến tình trạng nhiều cặp đôi đã áp dụng những cách tránh thai thiếu khoa học, thậm chí... khó thể tin, chúng không hề có chút hiệu quả nào mà còn mang lại những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe của cánh chị em.

Cảnh báo những cách tránh thai siêu ngớ ngẩn nhưng cặp đôi nào cũng tin 'sái cổ' - Ảnh 1
Ngại mua "áo mưa", nhiều bạn gái đã dùng những cách làm không khoa học để tránh thai khiến gặp nhiều vấn đề về sức khỏe - Ảnh: Internet

Thay "áo mưa" bằng bao ni lông hay bong bóng

Bao cao su là dụng cụ đã được nghiên cứu và được tiệt trùng kỹ lưỡng trong quá trình sản xuất, trước khi lưu hành để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Trong khi đó, bao ni lông không có khả năng co giãn nên không ôm trọn được "cậu nhỏ" và chứa nhiều vi khuẩn. Thậm chí, nó có thể làm trầy xước vùng kín của phụ nữ và gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Bong bóng tuy có độ co giãn tốt nhưng chúng không được vô trùng và rất dễ bị tụt ra khi đang quan hệ, không hề giúp ích gì cho việc tránh thai mà lại còn khiến chị em dễ mắc phải những căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa.

Tắm "cô bé" bằng coca, chanh...

Theo nghiên cứu của bà Deborah Anderson và các cộng sự ở Trung tâm Y khoa Đại học Boston (Mỹ), nước cocacola có khả năng tiêu diệt được tinh trùng. Tuy nhiên, nó lại không có tác dụng giúp tránh thai vì tinh trùng vốn bơi rất nhanh.

Ngoài ra, nhiều cô gái còn vắt chanh, cho dấm... vào vùng kín hoặc tắm. Bởi vì, khi tinh trùng đã gặp trứng thì mọi sự can thiệp bên ngoài đều không có tác dụng. Ngoài ra, việc dùng nước uống có đường lên men cho vào "cô bé" và hành động rửa sâu trong âm đạo sẽ dẫn đến các bệnh viêm nhiễm nghiêm trọng.

Vệ sinh thô bạo "cô bé" sau khi quan hệ

Chị em thường có suy nghĩ sai lầm rằng việc dùng vòi sen với áp lực nước mạnh xịt thẳng vào "cô bé" sẽ đuổi hết tinh trùng ra ngoài, ngăn ngừa được việc thụ thai. Nhưng, trong thực tế, dùng vòi nước mạnh xối thẳng vào vùng kín sẽ vô tình đẩy tinh trùng ngược vào bên trong, thậm chí là vi khuẩn gây bệnh cũng có cơ hội xâm nhập vào tử cung.

Sử dụng 2 bao cao su cùng lúc

Dùng 2 bao cao su cùng lúc để làm tăng hiệu quả tránh thai gấp đôi, nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, sự ma sát mạnh và liên lục giữa 2 lớp "áo mưa" trong khi "yêu" càng dễ gây ra tình trạng rách bao, gây phản tác dụng. 

Tư thế đứng hay nữ ở phía trên

Có những cặp đôi tin rằng tư thế đứng hay người nữ phía trên khi "yêu" sẽ khiến tinh trùng không thể đi vào âm đạo. Đó là một cách nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bởi vì, theo các nghiên cứu, tinh trùng được phóng vào "cô bé" với tốc độ lên đến 45 km/h, do vậy không tư thế nào có thể ngăn các "chiến binh" tiến vào bên trong người phụ nữ.

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