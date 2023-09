Tình dục không thể thiếu trong cuộc sống vợ chồng, tình dục những cải thiện cuộc sống tình cảm còn giúp cơ thể tránh được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên có những lúc bạn không nên quan hệ, đặc biệt những trường hợp ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chính bản thân

1. Phụ nữ bị viêm âm đạo

Viêm âm đạo và một số bệnh viêm nhiễm khác đặc biệt thường xuyên xảy ra ở phụ nữ, do môi trường ẩm ướt, nhiệt độ ủ cao nên cô bé nếu bị xây xát do tác động ngoài nào đó hoặc do quan hệ tình dục quá mạnh dễ dàng bị viêm nhiễm do vi khuẩn, ngoài ra có thể do nấm



Biểu hiện của tình trạng viêm nhiễm âm đạo đó chính là ngứa, tiết dịch trắng đục, đau, quan hệ tình dục trong thời điểm này làm cô bé bị đau, không những vậy nếu không điều trị kịp thời cô bé sẽ bị viêm nhiễm nặng hơn. Vì vậy việc đầu tiên đó chính là bạn phải ngừng hoạt động tình dục, sau đó chia sẻ với chồng, vệ sinh sạch sẽ hàng ngày và dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.

2. Tình trạng viêm cổ tử cung.

Cũng giống như viêm nhiễm vùng âm đạo, viêm cổ tử cung thường xuyên xảy ra ở phụ nữ. Nguyên nhân thường do nấm, lậu do quan tình dục bữa bãi. Cũng có nhiều trường hợp viêm nhiễm âm đạo không điều trị kịp thời ảnh hưởn đến cổ tử cung.



Tương tự trong những trường hợp này bạn cần hạn chế quan hệ tình dục, tốt nhất là ngừng quan hệ để điều trị dứt điểm, việc quan hệ tình dục dễ gây nguy cơ viêm nhiễm nặng, điều trị lâu hơn.

3. U xơ cổ tử cung

Cũng là một chứng u lành tính khá phổ biến ở nữ giới, biểu hiện của bệnh này đó là rối loạn kinh nguyệt, sức ép lên xương chậu gây cảm giác đau nếu như kích thước lớn, phần đa, những khối u nhỏ, kích thước bé, vị trí không ảnh hưởng sẽ thường không có biểu hiện.



Nếu bạn quan hệ tình dục trong trường hợp này dễ bị xuất huyết tử cung. Khám bệnh định kỳ là cách bạn tầm soát căn bệnh này, khi phát hiện bệnh bạn nên ngừng quan hệ tình dục và điều trị, các trường hợp u xơ lành tình thường được chỉ định phẫu thuật.



Những kiến thức trên giúp bạn phần nào giữ gìn trong vấn đề sức khỏe tình dục vợ chồng. Hãy tự biết bảo vệ trước khi để tình trạng quá phức tạp.

