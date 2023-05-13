Hé lộ cách ‘KÍCH THÍCH’ những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông

Chuyện thầm kín 13/05/2023 05:53

Cũng như phụ nữ, đàn ông cũng có những điểm nhạy cảm rất muốn được người yêu mình chiều chuộng mỗi khi ‘lâm trận’. Muốn có cuộc vui bùng cháy phụ nữ nên học ngay những cách này nhé!

Phần ngực và quầng vú

Cũng như nữ giới, quầng vú và đầu vú ở nam giới cũng là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Nó có tác dụng làm tăng ham muốn cho chuyện ấy mỗi lần được kích thích.

Hé lộ cách ‘KÍCH THÍCH’ những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Để có thể khiến chàng đảo điên mỗi khi làm chuyện ấy, bạn hãy bạn hãy chạm nhẹ nhàng trên núm vú của chàng, đến khi cảm thấy anh có vẻ thèm muốn hơn; bạn vẫn chưa nên chiều anh mà tiến xuống dưới nhé. Tiếp tục massage đầu vú bên kia để anh càng khao khát bạn hơn.

Đùi trong

Đùi trong là một trong những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông. Vì nó có liên kết các dây thần kinh hưng phấn. Bạn mà biết kích thích vùng này đúng cách, đảm bảo chỗ ấy của chàng sẽ cương cứng lên cho xem.

Chỉ cần vuốt ve dọc từ phần giữa đùi hoặc mặt trong của đầu gối và tiến dần về phía dương vật. Sau đó tiếp tục kích thích bìu, dương vật, bao quy đầu để khiến anh tăng ham muốn.

Vùng cổ

Vùng cổ cũng là nơi kích thích đàn ông trong chuyện ấy. Bạn chỉ cần những cú chạm nhẹ nhất ở cổ như dùng tay ôm, lướt nhẹ ngón tay, hay hôn với hơi thở phả ra dịu dàng cũng có thể khiến đối phương hạnh phúc ngất ngây. Bạn cũng đừng quên để lại dấu hickey trên cổ chàng để đánh dấu quyền sở hữu nhé.

Hé lộ cách ‘KÍCH THÍCH’ những điểm nhạy cảm trên cơ thể đàn ông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet 

Chỉ với những cách đơn giản này bạn chắc chắn sẽ khiến chàng hạnh phúc nhân đôi mỗi khi làm chuyện ấy.

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