Làm nguội trứng bằng nước lạnh cùng loạt sai lầm khi nấu nướng hầu hết chị em đều mắc phải

Chuyên gia nói gì 06/10/2018 11:01

Những sai lầm bạn vô tình mắc phải khi chế biến thức ăn có thể là nguyên nhân khiến thực phẩm mất đi dưỡng chất vốn có, thậm chí làm biến chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Việc nấu nướng tưởng chừng đơn giản nhưng nếu chế biến sai cách, thực phẩm sẽ mất đi hoàn toàn chất dinh dưỡng, thậm chí còn biến chất gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn mắc phải phải những thói quen sai lầm khi chế biến thức ăn nhưng lại không  hề hay biết.

Dưới đây là những sai lầm khi nấu nướng bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Những sai lầm khi nấu nướng gây hại sức khỏe

Dùng nước lạnh làm nguội trứng luộc

Sau khi luộc trứng, hầu hết mọi người đều ngâm trong nước lạnh để dễ bóc vỏ hơn. Tuy nhiên, bạn không nên áp dụng cách làm này vì trứng gà tươi sau khi luộc sẽ bị mất đi lớp màng bảo vệ ở bên ngoài giúp ngăn chặn sự xâm nhập của các vi sinh vật.

Làm nguội trứng bằng nước lạnh cùng loạt sai lầm khi nấu nướng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 1
Đây là lỗi sai phổ biến rất nhiều người mắc phải - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ngâm trứng trong nước khiến nhiệt độ hạ xuống đột ngột, nước và các vi sinh vật dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khiến trứng bị biến chất và mất đi hương vị thơm ngon.

Chà xát gạo quá kĩ

Đây là một trong những thói quen sai lầm khi nấu nướng mà rất nhiều người mắc phải. Việc chà xát gạo quá kĩ sẽ làm mất đi một lượng lớn vitamin và chất khoáng ở lớp vỏ bên ngoài. Bên cạnh đó, những dưỡng chất như glucid, protein, lipid, vitamin B1, B2, B6… cũng đều bị hòa tan theo nước.

Rã đông thịt sai cách

Việc dự trữ thực phẩm trong tủ lạnh là thói quen của nhiều bà nội trợ bận rộn. Tuy nhiên, nếu bạn rã đông sai cách thì sẽ làm mất đi dưỡng chất vốn có trong thực phẩm.

Làm nguội trứng bằng nước lạnh cùng loạt sai lầm khi nấu nướng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 2
Bạn nên rã đông thịt bằng nước lạnh hoặc để trong ngăn mát - Ảnh minh họa: Internet

Đối với các loại thịt, nếu bảo quản trong ngăn đá thì mỗi lần sử dụng đều phải rã đông trước khi chế biến. Nhiều người rã đông không đúng cách như cho thịt vào nước nóng hoặc lò vi sóng đều có thể tạo cơ hội cho các loại vi trùng, vi khuẩn xâm nhập và phát triển gây hại sức khỏe.

Tốt nhất, bạn nên cho thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông dần dần hoặc rã đông trực tiếp dưới vòi nước lạnh.

Sử dụng chung thớt cho cả thức ăn chín và sống

Nếu bạn cho rằng sau khi thái đồ sống chỉ cần rửa sạch bằng nước rửa bát, để khô là có thể dùng thái đồ chín thì hoàn toàn sai lầm rồi đấy. Một số loại vi khuẩn trong thực phẩm sống chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn ở nhiệt độ sôi, còn nếu không chúng vẫn sẽ bám dính trên thớt và lây lan sang thức ăn chín.

Chính vì vậy, bạn cần chuẩn bị ít nhất 2 chiếc thớt để dành cho việc chế biến thức ăn sống và chín riêng biệt.

Làm nguội trứng bằng nước lạnh cùng loạt sai lầm khi nấu nướng hầu hết chị em đều mắc phải - Ảnh 3
Luôn sử dụng thớt riêng khi chế biến đồ sống và chín - Ảnh minh họa: Internet

Đổ thêm nước lã khi ninh thịt, xương

Khi đang đun nấu, việc cho thêm nước lạnh vào sex khiến nhiệt độ trong nồi đột ngột hạ xuống, các chất protein và mỡ trong xương thịt sẽ nhanh chóng đông lại, khó nhừ, làm mất đi vị thơm ngon của món ăn.

Trên đây là những sai lầm khi nấu nướng chị em cần lưu ý để tránh phạm phải, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

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