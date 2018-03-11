Tùy vào từng món lẩu mà bạn nên lựa chọn những loại rau phù hợp để không làm sản sinh ra các chất độc gây nguy hiểm cho cơ thể.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết việc ăn kèm rau xanh cùng lẩu không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn giúp giải nhiệt, trừ nóng và giải độc cơ thể. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng có thể kết hợp với món lẩu. Nếu lựa chọn sai cách có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe .

Lẩu gà: Rau kinh giới là thực phẩm bạn không nên ăn kèm với lẩu gà. Nguyên nhân là do thịt gà thuộc phong mộc về tạng can, kinh giới lại có vị cay tính ấm phá kết khí, hạ ứ huyết. Chính vì vậy, hai thực phẩm này khi kết hợp với nhau sẽ gây ra chứng ù tai, chóng mặt, toàn thân run rẩy...

Dưới đây là những loại rau bạn không nên ăn kèm với lẩu để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình:

Lẩu bò: Khi dùng món lẩu này, bạn tuyệt đối không ăn kèm với rau mùng tơi vì sự kết hợp này có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, khó tiêu và táo bón.

Không nên kết hợp mùng tơi cùng lẩu bò -Ảnh minh họa: Internet

Lẩu riêu: Món ăn này rất kỵ với cần tây và khoai lang. Nếu vô tình ăn cần tây hoặc khoai lang chung với lẩu riêu cua sẽ gây ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể và làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Những loại rau có thể ăn kèm với lẩu

Đối với lẩu riêu cua, bạn có thể ăn kèm với rau chuối, hoa chuối thái mỏng, rau muống chẻ. Riêng với lẩu bò, bạn có thể dùng chung với các loại rau như rau cần, rau cải, hành tây, khoai môn, nấm…

Bạn có thể ăn kèm rau ngải cứu với lẩu gà - đây là bài thuốc được dùng để bồi bổ cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng rau đắng, rau cải xanh, rau muống, bắp chuối để ăn chung với món lẩu này.

Lẩu gà ăn cùng ngải cứu rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Cách tốt nhất là bạn nên lựa chọn những loại rau lành tính như rau muống, rau cải để kết hợp với lẩu. Đồng thời hạn chế sử dụng những loại rau dễ gây ngộ độc và dị ứng như mồng tơi, giá đỗ, hoa bí hoặc những loại rau lạ, khác thường.

Khi chế biến lẩu, bạn không nên nấu chung các loại cà chua, khoai tây và khoai lang với nhau vì chúng có thể gây đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa dẫn đến tiêu chảy.

Trên đây là một số loại rau nên và không nên ăn cùng với lẩu, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé!