Công dụng tuyệt vời từ đậu rồng bạn nên cần biết

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, đậu rồng là nguồn protein tốt để thay thế cho động vật , rất có ích cho người ăn chay và bị suy dinh dưỡng.

Thêm vào đó, hàm lượng vitamin C trong đậu rồng cũng không thua kém so với các loại thực phẩm giàu vitamin C khác. Các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ ước tính, cứ 100 g đậu rồng sẽ cung cấp khoảng 18,3 mg vitamin C (tương đương 31% mhu cầu vitamin C mỗi ngày).

Vitamin C là chất chống ôxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch chống lại nhiễm trùng, duy trì tính đàn hồi cho làn da, kích thích vòng tuần hoàn máu và ngừa bệnh ung thư.

Ngoài ra, đậu rồng cũng chứa nhiều khoáng chất quan trọng khác như sắt, đồng, mangan, phốt pho, magiê và các loại vitamin nhóm B…giúp phòng ngừa hiệu quả bệnh thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu…

Lưu ý

Nên mua đậu rồng lúc mới hái và còn tươi, không có đốm nâu trên trái, không bảo quản lâu trong tủ lạnh vì nó sẽ bị biến màu và giảm chất lượng.

Trước khi ăn cần rửa sạch dưới vòi nước cho sạch, để ráo, cắt bỏ cuống đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Muốn bảo quản đậu rồng để dùng dần thì nên cho vào bao ni lông gói kín, để trong tủ lạnh nhưng tối đa cũng chỉ nên giữ trong 2 ngày.