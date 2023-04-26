Top 8 loại thực phẩm giúp chị em phụ nữ chống nắng từ bên trong, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Chọn thực phẩm 26/04/2023 12:05

Dưới đây là những loại thực phẩm đầy dinh dưỡng, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngoài ra còn giúp chị em chống nắng và khỏe đẹp từ bên trong nữa đấy.

Trà xanh

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, uống từ 2 đến 6 tách trà xanh mỗi ngày trong vòng 12 tuần sẽ giảm khả năng bắt nắng tới 25%. Nguyên nhân là do trong trà xanh có một chất chống oxy hóa tên Catechin, có tác dụng chống viêm liên quan đến cháy nắng và hạn chế tổn thương da do tia UV.

Chất này sẽ tăng cường hiệu quả khi sử dụng cùng với Vitamin C, làm giảm đáng kể hiện tượng đỏ da do phơi nắng.

Top 8 loại thực phẩm giúp chị em phụ nữ chống nắng từ bên trong, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưa leo

Dưa leo chứa đến 90% là nước, vì thế chúng có khả năng cung cấp nước cho cơ thể, giữ độ ẩm cân bằng da vào những ngày nắng nóng.

Bên cạnh đó, ăn dưa leo thường xuyên sẽ tăng khả năng chống lại các gốc tự do phá hủy tế bào da do tia cực tím gây ra. Loại quả này cũng chứa nhiều dưỡng chất và vitamin A, acic folic… tăng cường độ khỏe cho làn da, chống lại các tác động xấu từ tia nắng mặt trời.

Top 8 loại thực phẩm giúp chị em phụ nữ chống nắng từ bên trong, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại rau màu xanh lá

Các loại rau có màu xanh như rau chân vịt, rau diếp... chứa rất nhiều vitamin tốt cho da, giúp nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Các dưỡng chất có trong chúng giúp ngăn ngừa các tế bào bất thường tăng trưởng cho tia UV gây nên và phòng ngừa ung thư da.

Dâu tây

Dâu tây không chỉ là một loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng mà còn là một trong những loại trái cây giúp chống nắng tự nhiên tốt nhất vì trong dâu tây có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi tổn thương trực tiếp từ ánh nắng mặt trời.

Top 8 loại thực phẩm giúp chị em phụ nữ chống nắng từ bên trong, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cà rốt

Khoa học đã chứng minh sắc tố hữu cơ lycopene thuộc nhóm carotenoid (trong cà chua và các loại trái cây màu đỏ, hồng) có tác dụng chống lại các chứng dị ứng do tiếp xúc với tia UV như ban đỏ. Ngoài ra, lycopene còn là một chất chống ôxy hóa mạnh mẽ giúp trung hòa các gốc tự do.

Nhóm carotenoid còn có beta-carotene được tìm thấy trong các loại rau quả màu đỏ, cam cũng được chứng minh giúp cơ thể hạn chế cháy nắng.

Khoai lang

Khoai lang cung cấp vitamin A để cơ thể xây dựng các vi chất dinh dưỡng chống oxy hóa, bảo vệ da và mắt khỏi ánh mặt trời. Vitamin C trong khoai lang sản sinh collagen, làm chậm quá trình lão hóa da.

Đậu phụ và sữa đậu nành

Các sản phẩm làm từ đậu nành có chứa Genistein. Chất này có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ sản xuất collagen, giúp làn da khỏe mạnh và giảm tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng.

Cà chua

Cà chua rất giàu vitamin C, lycopen và các chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất có trong quả cà chua giúp cho hệ miễn dịch khỏe hơn và hỗ trợ bảo vệ cho cơ thể khỏi bức xạ UV và các gốc tự do.

Top 8 loại thực phẩm giúp chị em phụ nữ chống nắng từ bên trong, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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