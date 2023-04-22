Mẹo giúp chị em chọn mua mãng cầu ngon chuẩn không cần chỉnh, cả nhà ăn miếng nào tắm tắc khen miếng đó

Chọn thực phẩm 22/04/2023 06:30

Muốn mua được mãng cầu ngon, đáng đồng tiền bát gạo chị em nhớ tham khảo bí kíp này khi đi chợ nhé.

Chỉ nên chọn những quả mãng cầu chín già

Một trong những cách giúp bạn chọn được những quả mãng cầu ngon là chỉ nên chọn những quả mãng cầu đã chín già có gai mở rộng và da chuyển màu vàng và bóng hơn. Khi mua mãng cầu bạn hãy lấy tay thử vỗ vào quả xem có âm thanh rỗng.

Nếu bạn thấy mãng cầu con tươi bạn có thể lựa chọn bởi quả mãng cầu chín tự nhiên rất nhanh, nếu không ăn kịp hoặc muốn ăn rải rác trong vài ngày, nên chọn quả chín vừa, vỏ vẫn còn có màu xanh lục và đặc biệt chọn trái còn tươi, to, dày cơm ăn ngon cực phẩm.

Mẹo giúp chị em chọn mua mãng cầu ngon chuẩn không cần chỉnh, cả nhà ăn miếng nào tắm tắc khen miếng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dựa theo màu sắc

Khi lựa chọn mãng cầu xiêm, bạn nên quan sát màu sắc của lớp vỏ bên ngoài:

Nếu vỏ có màu vàng xanh hoặc màu vàng nhạt, căng và láng bóng thì đây là những quả mãng cầu xiêm vừa chín tới, phần thịt bên trong sẽ trắng, thơm mùi đặc trưng và nhiều dinh dưỡng.

Tránh chọn mua những quả mãng cầu vỏ ngoài xám xanh, trên thân màu loang lổ, không đều. Phần vỏ quả không căng bóng mà sần sùi, vì đây là những quả còn xanh, chưa chín tới, không ngon.

Mẹo giúp chị em chọn mua mãng cầu ngon chuẩn không cần chỉnh, cả nhà ăn miếng nào tắm tắc khen miếng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dựa vào gai mãng cầu

Mãng cầu có khá nhiều gai và khi nhìn vào gai của quả mãng cầu cũng sẽ giúp bạn nhận diện được đâu là trái mãng cầu chín ngon, đâu là trái mãng cầu xiêm dở.

Đa phần mọi người khi mua mãng cầu thưởng chỉ quan tâm xem gia mềm hay cứng, mắt gai to hay nhỏ mà lại không chú ý đến khoảng cách giữa các gai trên đó. Theo kinh nghiệm, những quả mãng cầu xiêm ngon thường sẽ có mắt gai vừa to vừa mềm, khoảng cách các mắt gai càng rộng thì trái mãng cầu càng ngon.

Mẹo giúp chị em chọn mua mãng cầu ngon chuẩn không cần chỉnh, cả nhà ăn miếng nào tắm tắc khen miếng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhớ chọn mua theo mùa mãng cầu xiêm

Mãng cầu xiêm ngon nhất thường vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 và tháng 11 đến tháng 1 năm sau. Mãng cầu xiêm đúng vụ mùa thường thịt rất mềm, thơm, chắc, bên cạnh đó còn hạn chế sử dụng các hóa chất ép chín độc hại.

Nếu mua mãng cầu xiêm trái vụ thường sẽ không ngon, dễ bị sâu bệnh, côn trùng hoặc ong đốt. Phần thịt bên trong sẽ chua, khô hơn và các thớ thịt thì rời rạc. Đặc biệt mãng cầu xiêm trái vụ thường có giá khá cao.

Dùng tay nắn thử

Dùng tay nắn nhẹ thân quả mãng cầu cũng có thể giúp bạn xác định quả mãng cầu xiêm. Gai quả mãng cầu xiêm chín rất mềm, không cứng nên bạn sẽ không sợ bị đau.

Khi nắn quả mãng cầu thấy mềm, không cứng, không quá nhũn thì đó là những trái mãng cầu ngon. Nếu vỏ quả quá cứng là trái vẫn còn xanh hoặc trái quá chín mềm thì dễ bị dễ bị nẫu ở trong.

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