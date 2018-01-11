Giật mình trước những thực phẩm quen thuộc càng ăn vòng 1 càng nhỏ

Vòng 1 "khủng" một phần là do di truyền nhưng dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Một số thực phẩm được bạn tiêu thụ hằng ngày có ảnh hưởng đến kích thước vòng 1. Nếu không muốn vòng 1 ngày càng lép, các nàng nên tránh xa những thực phẩm dưới đây.

Chính vì thế, để bảo vệ vòng 1 của mình, các nàng nên hạn chế ăn các loại thức ăn nhanh, đặc biệt là những món có chứa nhiều muối.

Hàm lượng lipid, cholesterol và chất béo cao trong thức ăn nhanh sẽ thúc đẩy sản xuất estrogen khiến vòng 1 của các chị em ngày càng thu nhỏ.

Uống nhiều nước có ga

Chị em thường rất thích uống nước có ga để giải khát. Điều này cực kỳ có hại đối với đôi gò bồng đảo của phái nữ bởi khi ấy cơ thể sẽ bị mất đi một lượng nước lớn. Thậm chí, nó còn làm tiêu hao một lượng mỡ không nhỏ.

Trong khi đó, do cấu tạo của "núi đôi" chủ yếu là các mô mỡ nên khi cơ thể thiếu nước các mô này sẽ bị xẹp đi, dẫn đến kích thước vòng 1 giảm.

Thức uống có cồn

Cũng như nước uống có ga, những loại đồ uống có cồn cũng khiến cơ thể mất đi một lượng nước lớn làm kích cỡ vòng 1 ngày càng thu nhỏ.

Bia, rượu không chỉ làm vòng 1 ngày càng nhỏ mà còn có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc sử dụng nhiều thức uống có cồn như bia rượu còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cũng như tinh thần của phái đẹp.

Cà phê

Cà phê là một trong những thủ phạm đáng sợ khiến "núi đôi" ngày càng bị teo nhỏ mà nhiều quý cô không hề hay biết. Nguyên nhân là do trong cà phê có chứa một lượng lớn caffein, có tác dụng rất lớn trong việc làm giảm mỡ. Điều này làm cho những mô mỡ cấu tạo nên "núi đôi" bị giảm đi đáng kể, ảnh hưởng đến kích thước vòng 1.

Cà phê một trong những thủ phạm làm vòng 1 của chị em ngày càng xẹp - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ thế, việc uống quá nhiều cà phê còn gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như: mất ngủ, giảm trí nhớ và sự tập trung.

Trà xanh

Không nên uống quá nhiều nước trà để đảm bảo "núi đôi" luôn đầy đặn và hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Dù trà xanh chứa ít caffein hơn cà phê nhưng sử dụng quá nhiều cũng khiến vòng 1 xẹp đi nhanh chóng. Vì thế, tốt nhất chị em không nên uống quá 3 tách trà đậm một ngày để bảo vệ "núi đôi" luôn gợi cảm và quyến rũ.

Phái đẹp cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng để giữ được vòng 1 đầy đặn và quyến rũ nhé!