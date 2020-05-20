Mắt nhỏ nên để kiểu tóc nào thì phù hợp nhất?

Bạn có thể tham khảo với những kiểu tóc sau đây:

So với mắt bình thường, mắt nhỏ khiến các đường nét trên gương mặt mất đi sự cân đối và gây giảm tính thẩm mỹ đi. Mắt nhỏ nên để kiểu tóc nào để che đi khuyết điểm và làm cho các đường nét trên khuôn mặt cân đối hơn.

Đôi mắt của bạn sẽ không còn là điểm gây tập trung sự chú ý giống như khi bạn để mái bằng và mái thưa. Không những vậy, kiểu tóc này còn mang đến bạn nét cá tính riêng mà không kém phần cuốn hút nhẹ nhàng, tự nhiên.

Mắt nhỏ nên để kiểu tóc nào? Tóc ngắn là kiểu tóc có độ hot chưa bao giờ hạ nhiệt. Đối với những cô nàng sở hữu đôi mắt nhỏ cá tính thì đây là kiểu tóc rất phù hợp. Hầu như tóc mái chéo đều phù hợp với tất cả gương mặt, đặc biệt là đối với những cô nàng gương mặt có đôi mắt nhỏ.Lý do bởi khi kết hợp mái chéo sẽ tạo hiệu ứng cho người đối diện hơn.

2. Tóc ngắn uốn cụp cho các cô nàng mắt nhỏ

Kiểu tóc uốn cụp là gợi ý rất lý tưởng cho những cô nàng mắt nhỏ và gương mặt gầy. Với kiểu tóc uốn cụp này, khuôn mặt bạn trông đầy đặn, cuốn hút hơn đến bội phần. Do đó, nếu chị em nào đang muốn bản thân trông mới mẻ hơn thì đừng bỏ qua kiểu tóc rất cuốn hút, cá tính này.

Tóc ngắn uốn cụp

3. Tóc bob

Với những cô nàng thích biến hóa phong cách đa dạng từ nữ tính cho đến mạnh mẽ, kiểu tóc bob chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Đây chính là một biến thể mới của kiểu tóc ngắn, mái thưa. Phần đuôi tóc được tạo kiểu khéo léo, tinh tế kết hợp phần mái được cắt tỉa dày hơn.

Kiểu tóc bob giúp các đường nét trên gương mặt cân đối hơn

Từ đó, phù hợp với dáng mắt của bạn hơn. Do đó, kiểu tóc bob sẽ là đáp án hợp lý khi bạn băn khoăn không biết nên để kiểu tóc nào phù hợp với mắt nhỏ.

4. Tóc ngắn uốn xoăn

Đây là kiểu tóc sẽ giúp cho mắt trở nên to tròn thanh tú hơn. Kiểu tóc này có đặc trưng đó là tạo sóng xoăn ở phần thân và uốn cúp nhẹ tại phần đuôi tóc. Đây được biết đến là một trong những kiểu tóc đặc trưng tại Hàn Quốc, được các sao yêu thích và lựa chọn. Kiểu tóc này sẽ giúp chị em trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Nên kết hợp với màu nhuộm phù hợp với làn da để tạo điểm nhấn tự nhiên, hài hòa.

Tóc ngắn uốn xoăn giúp cho khuôn mắt trở nên to tròn thanh tú hơn

Một điểm cộng lớn của kiểu tóc xoăn này đó là mang đến cô nàng không chỉ nét tươi mới, trẻ trung mà còn rất sành điệu. Do đó, người đối diện sẽ không còn quá dành sự bận tâm đến đôi mắt nhỏ của bạn mà tập trung tất cả cho sức hút của mái tóc.

5. Tóc mái rối

Tóc mái rối là lựa chọn mà các cô nàng mắt nhỏ không nên bỏ qua. Phần mái rối sẽ mang đến gương mặt của bạn vẻ tự nhiên và có phần hơi hoang dại. Tuy nhiên, vẫn không khiến bạn mất đi nét tươi tắn, cuốn hút. Kiểu tóc này khá đơn giản, do đó bạn có thể thực hiện ngay tại nhà và không cần đến tiệm tóc.

Phần mái rối sẽ mang đến gương mặt của bạn vẻ tự nhiên và có phần hơi hoang dại

Để tạo kiểu tóc mái rối phồng, bạn chỉ cần dùng máy sấy hoặc máy uốn tóc. Ở phần trước, bạn dùng máy uốn cúp nhẹ nhàng vào trong.

Cách tạo kiểu mái rối như sau: Đối với mái bằng bạn chỉ cần dùng máy sấy hoặc máy uốn tóc để tạo kiểu tóc mái rối lung tung lại, uốn cúp vào trong ở phần phía trước.

Tiếp đến, dùng keo xịt để giữ nếp tóc. Bôi thêm dầu dưỡng để phần tóc mái này sẽ mềm mại, tự nhiên hơn. Nhớ lưu ý thực hiện theo đúng cách hướng dẫn để tránh tình trạng đầu tóc sẽ chẳng khác gì tổ quạ và tóc xơ cứng.

Bên cạnh đó, để giữ được sự mềm mại, tự nhiên và có thể giữ form mái được lâu, bạn có thể dùng keo dạng xịt và dùng dầu dưỡng. Tránh đánh rối quá đà vì sẽ khiến tóc trở nên quá rối, xơ cứng.

6. Kiểu tóc mái phồng

Kiểu tóc mái phồng là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những bạn sở hữu mắt nhỏ, 1 mí. Độ phồng cong tự nhiên của tóc mái giúp khéo léo che đi nhược điểm đôi mắt nhỏ. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên lựa chọn một màu tóc phù hợp, hài hòa với làn da.

Độ phồng cong tự nhiên của tóc mái giúp khéo léo che đi nhược điểm đôi mắt nhỏ

Màu nâu cánh gián hoặc hạt dẻ sẽ giúp tôn màu da hơn và mang đến bạn nét thu hút, ấn tượng. Từ đó, tạo cho bạn vẻ ngoài thật xinh xắn.

7. Kiểu tóc mái chéo dài cho gương mặt nhẹ nhàng, nữ tính

Mắt nhỏ nên để tóc gì nhẹ nhàng, nữ tính? Kiểu tóc mái chéo dài cũng là một gợi ý không tồi nàng đừng bỏ qua. Tóc mái dài sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm mắt 1 mí hiệu quả. Ngoài ra, đây còn là kiểu tóc rất phù hợp cho những cô nàng cò hương, mang đến nét đầy đặn, thu hút hơn cho khuôn mặt.

Tóc mái dài sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm mắt 1 mí hiệu quả và mang đến nét đầy đặn, thu hút hơn cho khuôn mặt

8. Tóc búi rối

Đối với các cô nàng sở hữu đôi mắt nhỏ, 1 mí, thay vì tìm cách để đôi mắt to tròn và thu hút hơn, nàng chỉ cần thông minh chọn lựa kiểu tóc phù hợp.

Tóc búi rối cũng là một gợi ý hay giúp bạn hạn chế được khuyết điểm mắt nhỏ, kém thu hút. Kiểu tóc này không quá cầu kỳ, chỉ cần bạn đánh rối phần tóc và búi gọn về phía sau.

Những sợi tóc tưởng chừng có vẻ luộm thuộm lại chẳng mấy chốc mang đến được vẻ quyến rũ, bên cạnh đó, còn giúp đánh lừa sự chú ý của người đối diện hơn

Chỉ với vài bước đơn giản, những sợi tóc tưởng chừng có vẻ luộm thuộm lại chẳng mấy chốc mang đến được vẻ quyến rũ. Bên cạnh đó, còn giúp đánh lừa sự chú ý của người đối diện và sẽ không ai còn chăm chăm nhìn vào khiếm khuyết “cửa sổ tâm hồn” của nàng.

9. Tóc tết

Thêm một gợi ý không tồi nữa cho những ai đang phân vân mắt nhỏ nên để kiểu tóc gì, đó là tóc tết.

Với thao tác thực hiện khá dễ dàng, đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều hình dáng gương mặt và kiểu mắt khác nhau. Mang lại sự nữ tính và dịu dàng cho bạn gái hơn.

Tóc tết là một gợi ý hay cho những ai đang phân vân mắt nhỏ nên để kiểu tóc gì

Đính kèm vài món phụ kiện nhỏ xinh như băng đô, hạt đá nhỏ, dây ánh kim vào giữa tóc là mẹo hay để hạn chế điểm nhìn vào đôi mắt nhỏ của bạn hơn. Một mái tóc được chăm chút cẩn thận chắc hẳn sẽ khiến người đối diện tập trung vào và hạn chế nhìn vào đôi mắt. Từ đó, mang đến bạn sự tự tin bội phần cho ngoại hình của bản thân.

Đính kèm vài món phụ kiện nhỏ xinh như băng đô, hạt đá nhỏ, dây ánh kim vào giữa tóc là mẹo hay để hạn chế điểm nhìn vào đôi mắt nhỏ của bạn hơn

Vì mái tóc là vóc con người và con gái thì luôn luôn thích làm đẹp bản thân, với những kiểu tóc gợi ý trên, hy vọng bạn sẽ chọn được kiểu tóc phù hợp nhất và không còn quá lo lắng với băn khoăn Mắt nhỏ nên để kiểu tóc nào? Không quá khó để có được giải pháp hoàn hảo nhất cho đôi mắt kém duyên.