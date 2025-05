Hùng là nghi phạm dùng dao đâm hàng xóm là ông N.T.T. (SN 1962), khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 23/5, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang đấu tranh để làm rõ hành vi phạm tội của Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

Nghi phạm giết người là Võ Thế Hùng (SN 1982, trú tại thôn Tân Trại, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Báo Dân Trí.

Trung tá Hồ Sỹ Đông, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, sau khi bị công an bắt giữ vào lúc 13h ngày 22/5, đến tối cùng ngày, đối tượng Hùng đã được di lý đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tá Đông, để bắt được nghi phạm, các trinh sát đã truy xét xuyên đêm, xuyên tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Quá trình chạy trốn, Hùng liên tục thay đổi cách thức di chuyển, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng công an.