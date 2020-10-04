Kiểu tóc layer hợp với khuôn mặt nào và đang hot nhất hiện nay

Với sự biến hóa đa dạng, kiểu tóc này giúp các anh chị em thay đổi ngoại hình một cách đáng kể. Tuy nhiên, không phải khuôn mặt nào cũng hợp với kiểu tóc này. Để tránh được sự dìm nhan sắc “không lối thoát” thì bạn hãy tìm hiểu kỹ kiểu tóc layer hợp với khuôn mặt nào để đưa ra lựa chọn chính xác.

Kiểu tóc layer được cắt tỉa từng tầng đẹp mắt, giúp tóc dày lên một cách vi diệu. Vì thế, kiểu tóc này xuất hiện tại tất cả các salon tóc. Đồng thời được sự đánh giá cao của các nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, trên khắp các sàn diễn thời trang hay bìa tạp chí, TVC quảng cáo, kiểu tóc Layer đều được các diễn viên, người mẫu lựa chọn và nhiệt tình lăng xê.

Bởi đặc tính các lọn tóc được tỉa so le nhau nên giúp tóc trở nên bồng bềnh và dày dặn hơn. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những chàng trai và cô nàng tóc mỏng. Với kiểu tóc này bạn cũng dễ dàng tỉa đi những phần tóc hư tổn một cách khéo léo.

Kiểu tóc layer là kiểu tóc được tỉa so le với nhau, xen kẽ và chồng lên nhau . Phần đuôi được tỉa nhọn hoặc để hơi bầu. Vì vậy, kiểu tóc này còn được gọi là tóc nhiều lớp.

Hơn nữa, tóc layer cũng là cứu tinh cho những khuôn mặt đầy khuyết điểm. Phần tỉa layer giúp khuôn mặt có tỉ lệ cân đối, che đi những khuyết điểm góc cạnh. Nhờ đó khuôn mặt trở nên thon gọn, hài hòa và thanh thoát hơn.

Dù bạn định hướng bản thân theo phong cách thời trang hiện đại, phóng khoáng, hay dịu dàng nữ tính thì kiểu tóc này cũng rất phù hợp. Cho phép bạn phối đồ một cách thoải mái mà không bó buộc trong một khuôn khổ nào.

Tóc Layer phù hợp với nhiều phong cách và cá tính

Kiểu tóc layer đi theo xu hướng tự nhiên, mang đậm phong cách trẻ trung và thể hiện dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên không kém phần thanh lịch. Vì vậy, tóc layer tạo thành một trào lưu hot trong giới trẻ, được cả nam và nữ yêu thích.

Với phái đẹp, kiểu tóc Layer mang đến một sức hút kì lạ. Biến các nàng trở thành một cô nàng mới lạ, cá tính và nổi bật, nhưng cũng dịu dàng và nữ tính, tràn đầy tự tin khi đứng trước đám đông. Còn đối với phái mạnh, kiểu tóc này mang tính xây dựng phong cách cực kỳ lý tưởng. Mang đến một diện mạo nam tính, phóng khoáng pha chút lãng tử, thư sinh… Đồng thời với sự nhấn nhá đúng điệu giúp cho khuôn mặt của nam giới có sức lôi cuốn, tôn lên những đường nét sáng trên khuôn mặt.

Kiểu tóc layer hợp với khuôn mặt nào?

Kiểu tóc tỉa Layer được tạo hình ngắn dài để phù hợp với nhiều loại gương mặt. Với một cô nàng sở hữu gương mặt cân xứng, hình trái xoan thì cho dù để kiểu tóc nào cũng đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sở hữu được khuôn mặt như vậy.

Vì vậy, để che được những khuyết điểm trên khuôn mặt, ngoài trang điểm, bạn cần có một kiểu tóc phù hợp. Theo đó, với những người sở hữu gương mặt gầy, trán cao, mặt dài, cằm nhọn thì rất phù hợp với kiểu tóc layer. Kiểu tóc này giúp bạn tôn lên được ưu điểm và che giấu đi những khuyết điểm trên gương mặt. Đồng thời giúp cân đối lại những nét ở phần trán làm cho khuôn mặt hài hòa hơn, nhìn nhẹ nhàng, nữ tính hơn.

Nếu bạn thích cá tính, trẻ trung, có phần hơi phá cách thì có thể để kiểu tóc layer ngắn. Kiểu tóc được tỉa gọn gàng, uốn cụp ôm trọn khuôn mặt. Cũng nhờ vào phần uốn cụp khuôn mặt cũng trở nên sang trọng, đẹp và cuốn hút hơn hẳn.

Tóc layer phù hợp với người mặt dài, nhỏ

Còn bạn có tính cách vô cùng nhẹ nhàng, nữ tính, yểu điệu thục nữ thì nên để kiểu layer dài hơn vai một chút. Đây là độ dài vừa vặn để bạn dễ dàng chăm sóc. Khi đi học, hay ra ngoài đi chơi, bạn chỉ cần chải chuốt lại mái tóc một chút là được. Mái tóc sẽ trở nên bồng bềnh, bóng đẹp hơn. Kiểu tóc này vô cùng thích hợp với những cô nàng công sở bận rộn và thích tối giản mọi thứ.

Đối với những bạn có khuôn mặt tròn, ngắn, hay mặt vuông thì không nên để kiểu tóc này. Bởi sẽ khiến cho khuôn mặt bị bè ra và thu ngắn lại, dìm nhan sắc.

Thêm một điểm cộng nữa cho kiểu tóc layer cắt lớp đó là dễ dàng kết hợp với các màu nhuộm. Bạn có thể lựa chọn bất kì gam màu nhuộm yêu thích nào cũng đều phù hợp. Đặc biệt, đối với những nàng sở hữu nước da vàng - làn da phổ biến của các cô gái Việt, việc sử dụng màu nhuộm kết hợp với các kiểu layer sẽ giúp chị em có thể cải thiện nước da, tạo nét duyên ngầm.

Chính vì vậy, tùy vào nét đặc trưng của làn da mà bạn nên chọn kiểu màu nhuộm phù hợp. Nhìn chung các tông da sẽ có chuẩn riêng để lựa chọn màu nhuộm.

Da trắng vàng nên nhuộm tóc màu gì?

Những bạn gái sở hữu làn da trắng, hơi vàng thì thật là may mắn. Làn da đẹp, đậm chất Á Đông thoải trong việc lựa chọn màu nhuộm tóc. Gam màu nào trong bảng màu nhuộm tóc cũng đều thu hút và nổi bật. Lúc này bạn hãy căn cứ vào phong cách và tính cách để chọn màu thích hợp. Bạn thích nổi thì hãy tự tin thử nhưng màu như bạch kim, vàng hồng, xám khói… Tuy nhiên những màu này thường phải tẩy tóc. Vì vậy tóc dễ hư tổn nếu như bạn không có kế hoạch chăm sóc ngày hàng.

Da trắng vàng bạn có thể nhuộm màu bạch kim, vàng hồng...

Với những cô nàng sở hữu làn da hơi vàng hoặc trung tính thì nên chọn màu nhuộm như nâu đậm hay nâu socola. Đây là những màu phù hợp hơn cả, vừa an toàn mà còn tôn lên sự nữ tính.

Tuy nhiên, với những bạn da hơi vàng nhưng tái thì có thể lựa chọn màu nâu đỏ hay nâu ánh đồng. Những màu này sẽ trung hòa màu sắc trên da, trông hồng hào tươi tắn, nhìn tràn đầy sức sống.

Da ngăm vàng nên nhuộm tóc màu gì?

Đối với làn da ngăm vàng thì bảng màu nhuộm có phần bị thu hẹp. Bởi làn da này khá kén màu. Vì vậy để làm mới mình với các màu tóc khá là khó. Chỉ cần lựa chọn sai màu, đầu tóc của bạn sẽ trở thành thảm họa.

Để màu sắc da được tươi tắn và sáng hơn bạn có thể chọn một số màu như: đỏ ánh tím, nâu hạt dẻ đậm, nâu cà phê… Đây cũng là những tone màu rất hot, phù hợp với mọi lựa tuổi.

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Da hơi vàng thì nên nhuộm màu nâu đỏ hay nâu ánh đồng

Sau khi nhuộm xong các nàng không nên gội ngay. Bởi thuốc nhuộm cần một thời gian nhất định để bắt vào tóc. Vì thế sau khi nhuộm ít nhất 3 ngày mới được gội đầu. Nếu không tóc sẽ nhanh bị phai, màu không được đẹp như ban đầu. Loại dầu gội sử dụng cũng phải dịu nhẹ, ít chất tẩy để giữ cho màu được bền hơn và ít bị tổn hại đến các sợi tóc.

Khi gội đầu thì hãy sử dụng thêm dầu xả để giúp tóc mềm mượt hơn. Luôn luôn duy trì một tuần ủ tóc 1 lần. Việc này giúp cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho tóc. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tinh dầu hoặc các loại mặt nạ dưỡng tóc từ thiên nhiên. Vừa cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc mềm mượt, căng tràn sức sống.

Chắc hẳn với những chia sẻ trên đây đã giúp các bạn biết được màu tóc nào sinh ra là để dành cho mình. Cũng như kiểu tóc layer hợp với khuôn mặt nào để thoải mái kết hợp, luôn rạng rỡ, tươi tắn, tự tin với mái tóc đẹp của mình.