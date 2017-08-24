Tự làm kem trộn tại nhà vừa dưỡng trắng da, lại giúp trị mụn lưng, làm mờ vết rạn sau 1 tuần

Chăm sóc da 24/08/2017 15:19

Với 3 công thức làm kem trộn dưới đây, làn da sẽ bật tông trắng mịn rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng, hơn nữa lại không chứa hóa chất độc hại.

1. Công thức 1: Trắng da kết hợp dưỡng ẩm

Nguyên liệu cần có:

- 250ml sữa dưỡng thể ban đêm

- 50ml dầu dừa nguyên chất

- 0,5kg cám gạo

Cách thực hiện:

Cho sữa dưỡng thể, dầu dừa nguyên chất và bột cám gạo vào chiếc bát lớn. Dùng máy đánh trứng trộn đều đến khi tạo hành hỗn hợp đồng nhất, sánh mịn. Cuối cùng, cho hỗn hợp vừa hoàn thành vào bình thủy tinh đậy kín nắp, bảo quản nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời.

Tự làm kem trộn tại nhà vừa dưỡng trắng da, lại giúp trị mụn lưng, làm mờ vết rạn sau 1 tuần - Ảnh 1
Công thức làm kem trộn từ sữa dưỡng thể, dầu dừa và bột cám gạo có khả năng dưỡng trắng, duy trì độ ẩm cho da - Ảnh: Internet

2. Công thức 2: Trắng da kết hợp trị mụn

Nguyên liệu cần có:

- 250ml sữa dưỡng thể

- 100ml sữa tươi không đường

- 10 viên Aspirin 

- Dầu ô liu

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn hòa tan 10 viên Aspirin với sữa tươi đã chuẩn bị vào chiếc bát lớn. Tiếp theo, thêm sữa dưỡng thể và dầu ô liu vào rồi trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau thì chuyển qua lọ thủy tinh, đậy kín nắp. 

Tự làm kem trộn tại nhà vừa dưỡng trắng da, lại giúp trị mụn lưng, làm mờ vết rạn sau 1 tuần - Ảnh 2
Aspirin trong công thức kem trộn này sẽ giúp điều trị mụn trứng cá, mụn lưng vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

3. Công thức 3: Trắng da kết hợp xóa mờ vết rạn

Nguyên liệu cần có:

- 250ml sữa dưỡng thể

- 10 viên vitamin B1

- 50ml kem trị rạn da

Cách thực hiện:

Nghiền nát 10 viên vitamin B1 cho vào chiếc bát lớn. Thêm sữa dưỡng thể và kem trị rạn da đã chuẩn bị vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Cho vào bình thủy tinh, đậy kín nắp và bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.

Tự làm kem trộn tại nhà vừa dưỡng trắng da, lại giúp trị mụn lưng, làm mờ vết rạn sau 1 tuần - Ảnh 3
Công thức kem trộn này có tác dụng xóa mờ vết rạn giúp làn da săn chắc, mịn màng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng chung của 3 công thức kem trộn trên:

Mỗi tối, trước khi đi ngủ 45 phút, lấy lượng kem vừa đủ thoa đều lên các vùng da cần dưỡng trắng, chú ý đến khuỷu tay và đầu gối. Dùng ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để giúp dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Giữ lớp kem qua đêm và không cần phải rửa lại với nước.

Tự làm kem trộn tại nhà vừa dưỡng trắng da, lại giúp trị mụn lưng, làm mờ vết rạn sau 1 tuần - Ảnh 4
Kiên trì thoa kem trộn mỗi đêm, sau 1 tuần bạn sẽ nhận được kết quả vô cùng tuyệt vời - Ảnh: Internet

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