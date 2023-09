Tự làm đẹp bản thân với cách làm mềm da tay bị khô bất chấp mọi thời tiết

Da tay bị khô, nguyên nhân chính là do cơ thể bị thiếu nước. Do vậy bổ sung thêm nước là bước đầu tiên trong cách làm mềm da tay bị khô. Hãy cố gắng uống thêm nhiều nước hơn bình thường. Mức nước mà bạn nên uống hàng ngày nên dao động từ 2 – 3l nước, nhiều nhất là 3.5l mỗi ngày. Uống nhiều nước quá sẽ gây hại cho thận. Nếu việc cung cấp nước từ bên trong là chưa đủ, bạn cần phải bổ sung nước thường xuyên cho da tay. Cách đơn giản nhất là rửa tay thường xuyên hơn hoặc dùng khăn ướt để lau tay. Một điểm lưu ý nữa là nhiệt độ nước cũng ảnh hưởng tới độ ẩm của da. Việc tiếp xúc với nước nóng thường xuyên sẽ khiến da tay bị khô. Do vậy, không nên dùng nước quá nóng để rửa tay nhé.

Dùng chất dưỡng ẩm thường xuyên

Một cách làm mềm da tay bị khô nữa là sử dụng chất dưỡng ẩm cho da tay. Trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm dưỡng ẩm khác nhau, đa dạng cho bạn lựa chọn phù hợp với da của mình. Bạn nên sử dụng 2 loại chất dưỡng ẩm khác nhau cho từng thời điểm trong ngày. Trước khi đi ngủ, bạn nên sử dụng chất dưỡng ẩm ban đêm. Sáng ra, bạn cần rửa sạch da tay và dùng chất dưỡng ẩm bạn ngày kết hợp với kem chống nắng nếu có thể. Việc sử dụng chất dưỡng ẩm thường xuyên sẽ giúp bạn có một đôi tay mềm mại.

Ngoài việc dùng chất dưỡng ẩm có bán sẵn tại các hiệu thuốc, cửa hàng mỹ phẩm, bạn hoàn toàn có thể dùng các nguyên liệu, thành phần có nguồn gốc từ thiên nhiên để làm da tay bị khô cũng rất hiệu quả với một số công thức ví dụ dưới đây:

Hỗn hợp mật ong, dầu dừa: 2 thành phần dưỡng ẩm tuyệt vời sẽ làm mềm da tay bị khô của bạn cực nhanh chóng. Chỉ cần 1 thìa mật ong : 1 thìa dầu dừa, trộn đều thoa lên tay, không chỉ nuôi dưỡng da khỏe mạnh, mềm mượt từ bên trong mà còn diệt vi khuẩn có hại trên tay rất tốt nữa đấy.

Hỗn hợp sữa chua chanh: Công thức vừa giúp tẩy da chết tay nhẹ nhàng, lại được bổ sung ẩm với nhiều dinh dưỡng và vitamin, đảm bảo làn da tay của bạn sẽ sáng mịn hết cỡ, không còn tình trạng thô ráp, sần sùi khiến bạn tự ti nữa đâu.

Hỗn hợp khoai tây dầu oliu: Cách dưỡng ẩm cho da tay bị khô này hiệu quả cực kỳ nhé, nếu bạn nào không may bị nứt nẻ do quá khô thì áp dụng cách này là chuẩn nhất rồi. Chỉ cần luộc củ khoai tây, nghiễn nhuyễn trộn với 2 thìa dầu oliu, nếu được thì có thể cho thêm 2 thìa sữa chua nữa, được hỗn hợp, thoa lên da tay kết hợp mát xa 10 phút, để yên 20 phút rồi rửa sạch. Làn da tay của bạn đã có dấu hiệu thay đổi tích cực mềm mượt, không bị khô ráp ngay từ lần thử dùng đầu tiên phải không?

Uống collagen để làm mềm da tay bị khô

Ai cũng biết collagen là một thành phần thiết yếu cấu tạo lên da. Nó quyết định sự đàn hồi của da. Do vậy, việc bổ sung collagen sẽ giúp da bạn mềm mại hơn, đặc biệt là da tay. Các loại thực phẩm chức năng có chứa collagen rất sẵn có trên thị trường. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm này mà không sợ có tác dụng phụ. Hãy thử xem sao. Hoặc bổ sung collagen qua nhiều thực phẩm như bơ, cà rốt, hoa quả, cá hồi,... cũng là một cách làm mềm da tay bị khô hiệu quả dài lâu nhé.

