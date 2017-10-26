Trị mụn thâm bằng phương pháp tự nhiên đảm bảo hiệu quả chỉ sau 1 tuần

Chăm sóc da 26/10/2017 12:38

Hiện nay, cách trị mụn thâm bằng phương pháp tự nhiên được đánh giá cao bởi nó an toàn và hiệu quả. Bạn hãy thử áp dụng theo công thức dưới này để kiểm chứng ngay nhé.

Nếu không có phương pháp điều trị hợp lý thì những vết mụn thâm sẽ khó mà được loại bỏ. Do vậy, hãy tự mình lấy lại vẻ đẹp tuyệt vời của  làn da khi chọn cách trị mụn thâm bằng phương pháp tự nhiên. Đây chính là bí quyết được nhiều chị em truyền tai nhau và trong thực tế đã chứng minh mang lại hiệu quả chăm sóc da không thua kém gì mỹ phẩm đắt tiền. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn một vài sản phẩm và công thức áp dụng đơn giản để bạn tự thực hiện ngay tại nhà. Một biện pháp rẻ tiền nhưng hiệu quả trị mụn thâm cao thì tại sao bạn không áp dụng ngay hôm nay nhỉ.

Cách trị mụn thâm bằng nghệ tươi

Nghệ đã quá quen thuộc với đời sống của con người, nó không chỉ là loại gia vị tạo ra nhiều món ăn ngon, là phương thuốc chữa trị được nhiều bệnh tật và còn là loại “mỹ phẩm” thiên nhiên tuyệt vời của làn da.

 

Trong nghệ có chứa chất curcumin, hoạt động như một chất chống oxy hóa. Nó giúp ngăn ngừa sự hình thành sẹo, làm mờ vết thâm nám, dưỡng trắng da. Và đặc biệt hơn cả nó có khả năng sát trùng, diệt khuẩn gây mịn, ngăn ngừa viêm nhiễm... Vì lợi ích tuyệt vời này mà nhiều người đã chọn nghệ tươi để trị mụn thâm bằng công thức tự nhiên.

 

<a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/Tri-mun-tham' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/Tri-mun-tham'>Trị mụn thâm</a> hiệu quả bằng nghệ tươi tự nhiên
Trị mụn thâm hiệu quả bằng nghệ tươi tự nhiên (Ảnh: Internet)

Với nghệ tươi, bạn có thể rửa sạch, cạo bỏ vỏ rồi đem giã nhuyễn. Đắp trực tiếp nó lên vùng da bị mụn thâm. Đợi đến khi lớp mặt nạ này khô đi thì hãy rửa sạch lại bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp với mật ong, chanh hoặc trứng gà để tăng thêm công dụng da trị mụn nhé

Trị mụn thâm hiệu quả bằng cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C, các loại khoáng chất và axit amin, nó giúp dưỡng da căng mịn, làm mờ vết thâm nám, giảm mụn thâm trên da hiệu quả. Đồng thời, các thành phần này hỗ trọ làm da trở nên trắng hồng hơn mỗi ngày.

 

Cà chua là thực phẩm dễ kiếm mà lại rẻ tiền, việc chọn cà chua làm mặt nạ thiên nhiên trị mụn thâm là giải pháp an toàn cho làn da của bạn.

 

Trị mụn thâm hiệu quả đơn giản với cà chua
Trị mụn thâm hiệu quả đơn giản với cà chua (Ảnh: Internet)

Cách áp dụng khá đơn giản, chỉ cần rửa sạch cà chua, bỏ hạt và gọt bỏ vỏ, sau đó đem nó đi xay nhuyễn. Cuối cùng là trộn chung với chút mật ong và sữa tươi không đường. Thoa đều hỗn hợp này lên da, đặc biệt là vùng da bị mụn thâm. Sau khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

Dùng nha đam thiên nhiên trị mụn thâm công hiệu

Từ lâu, nha đam đã được chị em tin tưởng và ưa chuộng bởi nó có nhiều khả năng làm đẹp và chăm sóc làn da rất tốt. Nha đam giàu vitamin, khoáng chất và chất nhầy, những thành phần này giúp duy trì độ ẩm cho da, làm dịu da, giúp mờ vết thâm nám, loại bỏ mụn nhanh chóng và an toàn. Nhờ vậy mà nó sẽ giúp sớm trả lại cho bạn làn da trắng sáng không tỳ vết.

 

Nha đam giúp điều trị mụn thâm hiệu quả và an toàn
Nha đam giúp điều trị mụn thâm hiệu quả và an toàn (Ảnh: Internet)

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi dùng muỗng cạo lấy gel bên trong.

 

- Bạn có thể trộn gel nha đam với mật ong, chanh hoặc sữa chua không đường rồi áp dụng lên da mặt như các công thức kể trên.

 

- Massage nhẹ nhàng rồi rửa lại với nước ấm.

 

Ngoài những cách trị mụn thâm bằng phương pháp tự nhiên này, bạn còn nhiều sự lựa chọn khác mà hiệu quả dưỡng da tốt không kém như mật ong, trứng gà, khoai tây, chanh... Chọn cho mình công thức phù hợp nhất rồi duy trì đều đặn mỗ tuần 3 lần để sớm lấy lại làn da trắng mịn, hồng hào không tỳ vết nhé.

 

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