Tiết lộ cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông đang “làm mưa làm gió” hiện nay

Chăm sóc da 31/10/2017 16:12

Da nhờn mụn cần có chế độ chăm sóc đặc biệt, nhất là vào mùa đông khi thời tiết khắc nghiệt và khô hanh. Chính vì vậy, bạn cần có cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông phù hợp để đảm bảo vừa làm giảm nhờn mà vẫn cân bằng được độ ẩm cho da.

Vào mùa đông, tuyến dầu của da nhờn sẽ hoạt động mạnh hơn để bù lại lượng độ ẩm đã mất, cân bằng ẩm dưới da, chính vì thế lúc nào da cũng da ẩm ướt, không được khô thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn hoạt động. Lỗ chân lông sẽ luôn trong tình trạng bị bít tắc do lớp nhờn tiết ra nhiều dễ bám bụi, lâu dần sẽ bị to lên và viêm. Để đối phó với tình trạng này giúp da đẹp mịn màng, không sợ sự tàn phá của thời tiết thì bạn hãy áp dụng ngay cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông theo hướng dẫn sau nhé!

Hướng dẫn thực hiện cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông

Không rửa mặt bằng nước nóng

 

Không rửa mặt bằng nước nóng
Không rửa mặt bằng nước nóng. Ảnh internet

Rửa mặt bằng nước nóng không có lợi cho da, sẽ làm da thêm khô. Hơn nữa, khi tắm nước nóng lâu da sẽ cảm thấy ngứa. Do đó, vào mùa đông bạn chỉ nên vệ sinh và tắm rửa bằng nước ấm.

Dùng sữa rửa mặt chứa vitamin C

Khi bước vào mùa đông bạn có thể thay đổi dòng sữa rửa mặt cho da. Tốt nhất, bạn nên chuyển đổi sang một sản phẩm có chứa vitamin C, vừa có tác dụng cân bằng độ ẩm lại làm sạch lỗ chân lông, giúp điều trị mụn hiệu quả. Đặc biệt, thời tiết khô hanh của mùa đông thì bạn tuyệt đối không nên dùng dòng sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh làm bào mòn da.

Tẩy tế bào chết cho da

Để chăm sóc da nhờn vào mùa đông muốn có hiệu quả cao thì bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da ít nhất 1 lần/tuần. Bởi vì, khi tẩy sạch tế bào chết lỗ chân lông thông thoáng, vi khuẩn sẽ không có nguy cơ hình thành mụn. Hơn nữa, khi da sạch sẽ thẩm thấu các dưỡng chất tốt hơn, giúp da khỏe mạnh hơn.

Dưỡng ẩm cho da nhờn mụn

Dưỡng ẩm cho da nhờn mụn
Dưỡng ẩm cho da nhờn mụn. Ảnh internet

Để cân bằng độ ẩm cho da, tuyến bã nhờn không phải hoạt động “quá công sức”, thì bạn bạn cần dưỡng ẩm cho da.

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, bạn hãy dùng kem dưỡng ẩm không chứa oil – free, chiết xuất từ thiên nhiên để dưỡng ẩm cho da nhờn mụn hiệu quả.

Luôn luôn bảo vệ da

Da nhờn cũng yếu và dễ bị tác động bởi môi trường. Do đó, dù mùa đông gần như không có nắng, nhưng bạn vẫn phải thoa kem chống nắng cho da. Hơn nữa, cần ăn mặc kín đáo để giữ ấm cơ thể và giúp da không bị mất nước nhanh chóng.

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông cần bổ sung dưỡng chất để làn da khỏe mạnh

Bạn hãy tận dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên để bổ sung các dưỡng chất cần thiết, giúp da khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt có khả năng chống chọi lại các tác động của môi trường. Do đó, bạn hãy thực hiện những cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông dưới đây nhé!

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông bằng nho tươi

Tiết lộ cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông đang “làm mưa làm gió” hiện nay - Ảnh 3
Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông bằng nho tươi. Ảnh internet

Quả nho chứa nhiều dưỡng chất, giúp làn đẹp da. Đặc biệt, trong nho chứa chất chống oxy hóa cao gấp 3 lần so với cam, táo… giúp da luôn căng mịn, đào thải các độc tố ra ngoài.

Bạn hãy lấy nước ép nho trộn với một chút bột mỳ, sau đó ngâm vào mặt nạ giấy một lúc rồi đắp lên mặt khoảng 15-20 phút. Sau đó rửa mặt bằng nước mát. Bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa đông bằng sữa chua

Đây là loại mặt nạ chăm sóc da quá quen thuộc đối với phái đẹp. Sữa chua vừa giàu vitamin A, E, C cùng các lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa và làn da.

Sau khi rửa mặt sạch thì bạn hãy thoa đều sữa chua lên mặt, để khoảng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát. Cứ thực hiện 2-3 lần/tuần, làn da của bạn sẽ đẹp mịn màng không tỳ vết. 

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