Thoa thứ này lên da trước khi đi ngủ, U40 da cũng trẻ hóa và căng mịn như gái 20

Trong yến mạch có chất avenanthranide có tính năng chống viêm, kháng khuẩn và chữa lành các vết mụn sưng đỏ, mụn nhọt. Chất này còn giúp chữa các bệnh ngứa, bỏng và da khô nứt nẻ. Đặc biệt, hợp chất saporin chứa trong yến mạch hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên lành mạnh với da giúp loại bỏ lớp bụi bẩn, bã nhờn và có thể dùng thay sữa rửa mặt.

Nằm trong danh sách những loại ngũ cốc bổ dưỡng đối với cơ thể, những dưỡng chất có trong yến mạch còn rất tốt đối với da. Bột yến mạch chính là một trong những nguyên liệu cung cấp dưỡng chất giúp da vượt qua sự tàn phá khủng khiếp của tuổi tác.

Hơn nữa, các vitamin, chất béo tự nhiên trong yến mạch hỗ trợ ngăn chặn quá trình lão hóa giúp da luôn tươi trẻ và rạng ngời tự nhiên.

Chính vì những lợi ích trên, áp dụng mặt nạ yến mạch để chăm sóc da là một lựa chọn đúng đắn giúp cải thiện làn da vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu:

- ½ chén bột yến mạch

- 1 muỗng cà phê mật ong

- ¼ ly nước ấm

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho bột yến mạch vào máy, xay đến khi mịn thì cho ra bát.

Bước 2: Thêm phần nước ấm, mật ong đã chuẩn bị vào bát yến mạch rồi dùng muỗng trộn đều đến khi hỗn hợp sánh mịn.

Bước 3: Rửa mặt trước với nước ấm, khi da khô thì thoa đều hỗn hợp yến mạch và mật ong lên da mặt. Đợi dưỡng chất thấm vào da khoảng 10 – 15 phút thì dùng ngón tay massage theo chuyển động hình xoắn ốc khoảng 2 – 3 phút. Cuối cùng là rửa lại với nước lạnh. Áp dụng công thức này 3 lẫn mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.

Ngoài ra, có thể bổ sung yến mạch vào thành phần dinh dưỡng mỗi ngày. Dùng bột yến mạch trộn với sữa tươi vào buổi sáng sẽ giúp bổ sung dưỡng chất dưỡng da từ sâu bên trong và giúp cơ thể thanh lọc, giảm mỡ thừa vô cùng hiệu quả.