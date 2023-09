Ngoài xông hơi thì than hoạt tính là phương pháp đào thải độc tố cực kỳ hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nhiều người lo hại nguyên liệu này vì tính tẩy mạnh. Để việc sử dụng than hoạt tính đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời an toàn đối với da, bạn nên tham khảo công thức sau đây.

Tác dụng đối với da của than hoạt tính

Công dụng đầu tiên, hiệu quả nhất mà than hoạt tính mang đến là loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, độc tố, bụi bẩn và bã nhờn trên da lẫn trong lỗ chân lông. Bằng cách tiêu diệt tạp chất, loại nguyên liệu này giúp lỗ chân lông thông thoáng, sạch sẽ, không bị nhiễm trùng, nổi mụn.