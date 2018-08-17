Công dụng đầu tiên, hiệu quả nhất mà than hoạt tính mang đến là loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, độc tố, bụi bẩn và bã nhờn trên da lẫn trong lỗ chân lông. Bằng cách tiêu diệt tạp chất, loại nguyên liệu này giúp lỗ chân lông thông thoáng, sạch sẽ, không bị nhiễm trùng, nổi mụn.

Ngoài xông hơi thì than hoạt tính là phương pháp đào thải độc tố cực kỳ hiệu nghiệm. Tuy nhiên, nhiều người lo hại nguyên liệu này vì tính tẩy mạnh. Để việc sử dụng than hoạt tính đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời an toàn đối với da, bạn nên tham khảo công thức sau đây.

Đối với các nốt mụn đầu đen quanh mũi và hai bên má, than hoạt tính có thể loại bỏ và ngăn ngừa chúng tái phát.

Than hoạt tính có hiệu quả cao trong việc điều trị mụn trứng cá, viêm chân lông. Thành phần làm đẹp này hoạt động tuyệt vời trên loại da dầu nhờn vì khả năng thấm hút vượt trội. Nhờ đó, vẻ xỉn màu, bóng nhờn sẽ giảm đi hẳn giúp da mặt mịn màng hơn.

Than hoạt tính mang đến vô vàn tác dụng đối với da mặt, đặc biệt là thải độc tố, ngăn ngừa mụn - Ảnh: Internet

Khả năng hoạt hóa mạnh mẽ giúp loại nguyên liệu này mang đến công dụng trẻ hóa làn da, làm mờ các vết sẹo mụn nhanh chóng.

Khi tiếp xúc với bề mặt da, than hoạt tính dễ dàng xâm nhập vào sâu và loại bỏ triệt để chất độc, tạp chất cùng các hạt vi sinh "cứng đầu".

Cách làm mặt nạ than hoạt tính tại nhà

Có rất nhiều loại mặt nạ than hoạt tính mà bạn dễ dàng thực hiện tại nhà. Nhưng nếu đang tìm kiếm phương pháp tích hợp nhiều tác dụng như làm sạch, trẻ hóa, dưỡng trắng, xóa mờ sẹo, bạn nên tham khảo công thức sau đây của Boldsky.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 viên than hoạt tính

- 1 muỗng canh bột đất sét

- 1 muỗng canh tinh dầu (tùy chọn)

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền thật mịn viên than hoạt tính trong chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm đất sét, tinh dầu và nha đam vào rồi trộn thật đều đến khi tất cả hòa quyện thành hỗn hợp sánh mịn. Nếu cảm thấy chúng hơi khô, bạn có thể thêm vào một ít tinh dầu hoặc gel nha đam.

Hỗn hợp mặt nạ than hoạt tính, nha đam, tinh dầu và đất sét vừa thải độc vừa trẻ hóa da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Dùng bông thấm nước ấm vệ sinh toàn bộ da mặt. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp than hoạt tính đã làm lên, mát xa theo chuyển động hình xoắn ốc khoảng 1 phút. Nằm thư giãn cho đến khi khô thì dùng tay lột nhẹ nhàng lớp mặt nạ ra. Cuối cùng, rửa sạch mặt bằng nước mát, thoa một ít gel dưỡng ẩm là hoàn thành.



Mặt nạ than hoạt tính còn có tác dụng hạn chế tiết dầu nhờn, trị mụn hiệu quả đối với da nhạy cảm - Ảnh: Internet

*Lưu ý: Trước khi áp dụng trên da mặt, hãy thử độ kích ứng trên các vùng da non khác trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Làm đẹp thường xuyên bằng phương pháp từ than hoạt tính này, làn da sẽ cải thiện và trở nên mềm mịn, ít khuyết điểm hơn hẳn sau 1 tuần.