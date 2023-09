Thì ra đây là mẹo nhỏ xíu nhưng giúp con gái Hàn Quốc da lúc nào cũng siêu đẹp

Chúng ta có cần chờ lớp trước thấm rồi mới bôi lớp sau?

Câu trả lời là không hẳn. Chúng tôi đã nói chuyện với hai bác sĩ da liễu và tất cả họ đều nói rằng việc chờ hết lớp này đến lớp khác thẩm thấu vào da là một việc làm khá mất thời gian. Làn da của chúng ta hấp thụ dưỡng chất nhanh hơn bạn nghĩ. Lớp sản phẩm còn lại trên bề mặt da chỉ là thành phần còn dư thừa. Trên thực tế, bạn có thể thoa sản phẩm thứ hai sau sản phẩm thứ nhất khoảng 10 giây.

Tuy hiên với một số các sản phẩm có thành phần axit, thời gian chờ sẽ lâu hơn. Ví dụ, khi bạn áp dụng một loại serum chứa BHA (beta hydroxy acid), nó sẽ tẩy da chết nhẹ từ bề mặt cho đến sâu bên trong. Do đó, bạn nên thoa trước 20 phút rồi mới thoa kem dưỡng để làm dịu da.

Các trường hợp ngoại lệ

Giống như tất cả mọi thứ trong cuộc sống, có những trường hợp ngoại lệ. Và những trường hợp ngoại lệ là kem chống nắng, sản phẩm trị mụn, và vitamin C. "Kem chống nắng và các loại thuốc trị mụn siêu nhạy cảm, và không ổn định,"bác sỹ da liễu Nazarian nói. Cô nói rằng khi bạn kết hợp kem chống nắng với các loại kem khác, nó thực sự có thể pha loãng các thành phần trong kem chống nắng của bạn và làm giảm hiệu quả của nó. Để kem chống nắng phát huy tốt nhất, hãy bôi kem chống nắng trước vài phút rồi mới đánh kem dưỡng hoặc trang điểm.

Một ngoại lệ thứ hai là thuốc trị mụn. Khi bạn có mụn, nên thoa kem trị mụn, chờ vài phút rồi mới thoa sản phẩm khác.

Cuối cùng, khi nói đến vitamin C, nó là một axit khá mạnh. Do đó khi đã nói ở trên, bạn cần chờ một khoảng thời gian dài trước khi tiếp tục thoa kem hay serum sau đó. Bằng cách này, bạn có thể đảm bảo rằng huyết thanh vitamin C hoàn toàn thấm vào lỗ chân lông của bạn trước khi che lại bằng một loại kem dưỡng ẩm. Hoặc bạn có thể áp dụng một mẹo nhỏ sau: Thay vì chờ đợi để vitamin C thẩm thấu, bạn chỉ cần thêm vào một vài giọt serum vitamin C vào kem dưỡng ẩm và thoa một lần. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều.

(Nguồn: Soko Glam)