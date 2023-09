Khuyến nghị dùng hàng ngày của chất xơ là khoảng 25g cho phụ nữ và 38g cho nam giới. Trong khi đó, một miếng dừa 5cm có thể cung cấp tới 4g chất xơ. (toàn bộ quả dừa có gần 36g chất xơ).

Dừa có chất xơ cao và không có cholesterol vì vậy dừa là một loại thực phẩm lành mạnh cực kỳ tốt cho tim để bổ sung cho chế độ ăn uống của bạn.

Sắt

Dừa rất giàu sắt, cứ một khẩu phần dừa có gần 2mg sắt, đó là khoảng 11% của lượng khuyến cáo hàng ngày. Sự trao đổi chất sử dụng sắt để giúp mang oxy vào máu. Dừa cũng cung cấp 160mg kali, giúp điều chỉnh nhịp tim, và 51mg phốt pho để tăng cường răng và hệ xương.

Vitamin C

Cơm dừa và sữa dừa rất giàu vitamin C. Vitamin C rất quan trọng khi nó giúp nâng cao sức khỏe của xương, mô liên kết, mạch máu và cơ bắp. Vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thụ chất sắt, vì vậy các bác sĩ thường khuyên bạn nên dùng vitamin C cùng với bổ sung sắt để làm tăng hiệu quả của cơ quan này.

Dầu dừa rất giàu vitamin C, E, K - Ảnh minh họa: Internet

Thiamin

Thiamin chính là Vitamin B1. Thiamin cần thiết cho các hoạt động của hệ thống thần kinh, giúp điều chỉnh kiểm soát cơ bắp khỏe mạnh và cho phép nhiệt chảy qua cơ bắp. Thiamin cũng hỗ trợ trong việc tạo ra các axit hydrochloric cần thiết trong quá trình tiêu hóa.

Mặc dù vậy, cơ thể của chúng ta lại chỉ có thể lưu trữ thiamin trong thời gian là hai tuần. Do đó, cần bổ sung thiamin trong chế độ ăn uống hàng ngày vì thiếu thiamin hệ thần kinh, cơ, tim và hệ tiêu hóa có thể bị tổn thương.

Vitamin E và K

Vitamin E, K và Sắt là các vitamin, khoáng chất chủ yếu trong dầu dừa, có chức năng ngăn ngừa lão hóa, thúc đẩy chuyển hóa trao đổi chất, cho cơ thể hoạt động tốt hơn. Vitamin K còn có tác dụng tan máu, ngừa loãng xương, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, chữa sẹo.

Tại sao tẩy da chết bằng dầu dừa lại tốt?

Dầu dừa là một thành phần hoàn toàn tự nhiên, lành tính, không chứa các chất hoá học tẩy mạnh có thể làm khô và tổn thương da như các loại hoá mỹ phẩm tẩy trang khác.

Hơn nữa, trong dầu dừa lại dứa hàm lượng Vitamin E tự nhiên – một loại Vitamin có chức năng chống lại sự oxy hoá, nhờ đó mà da không chỉ được làm sạch nhẹ nhàng mà còn được bảo vệ và nuôi dưỡng . Ngoài ra, Vitamin C tự nhiên có trong dầu dừa còn giúp làm trắng, sáng da và bảo vệ da khỏi tác động xấu từ môi trường. Do vậy, dầu dừa là sản phẩm tẩy trang, tẩy da chết rất tốt cho làn da của chị em.

Ngoài dùng tẩy da chết, tẩy trang, dầu dừa cũng có thể sử dụng làm nguyên liệu dưỡng ẩm trực tiếp cho da mặt, da môi, da toàn thân giúp cung cấp độ ẩm, bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường, làm da trắng sáng, bóng khoẻ tự nhiên.

Dầu dừa lành tính, tự nhiên rất tốt cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dầu dừa cũng có thể dùng làm nguyên liệu dưỡng tóc hàng ngày giúp tóc chắc khoẻ, bóng mượt, hạn chế tình trạng xơ, gẫy, rụng.

Nước ta là vùng cận nhiệt đới, nơi được thiên nhiên ban tặng một loại trái cây rất tuyệt vời chính là dừa. Do đó, các sản phẩm từ dừa rất dồi dào và có giá thành rất rẻ. Nếu không biết tận dụng nguyên liệu tuyệt vời này vào việc tăng cường sức khoẻ và làm đẹp thì thật là một điều phí phạm.

Các cách tẩy da chết bằng dầu dừa

Tẩy da chết bằng dầu dừa

Nguyên liệu: Dầu dừa

Cách thực hiện: Cho dầu dừa nguyên chất vào lòng bàn tay hoặc bông tẩy trang. Thoa đều lên mặt và massage nhẹ nhàng. Thực hiện lại 1 lần nữa để lấy đi những cạn bã còn sót lại trong lỗ chân lông sau đó rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Tẩy da chết bằng dầu dừa và cafe

Nguyên liệu: ½ chén cà phê, 2 thìa dầu dừa nguyên chất

Cách thực hiện: Đem trộn chung bã cà phê với dầu dừa rồi dùng thìa khuấy đều thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi tắm xong bạn lấy hỗn hợp chà xát lên khắp cơ thể và massage nhẹ nhàng trong thời gian 15 phút rồi tắm lại thật sạch. Nên tẩy da chết bằng bã cafe và dầu dừa mỗi tuần 1 lần.

Tẩy da chết bằng dầu dừa và bã cà phê- Ảnh minh họa: Internet

Tẩy tế bào chết bằng dầu dừa và mật ong

Nguyên liệu: 1 muỗng mật ong nguyên chất; 1 muỗng dầu dừa; 1 trái dâu tây

Cách thực hiện: Hãy nghiền nát trái dâu tây rồi trộn cùng mật ong và dầu dừa thành một hỗn hợp thật nhuyễn. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên khắp cơ thể và massage trong 5 phút thì tắm lại cho sạch bằng nước ấm.

Tẩy da chết bằng dầu dừa và muối

Nguyên liệu: Dầu dừa, muối biển

Cách thực hiện: Trộn đều 1 muỗng muối và 1 vài giọt dầu dừa nguyên chất trong chén. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da và massage trong ít phút rồi tắm lại với nước ấm. Bạn nên tẩy da chết với dầu dừa và muối mỗi tuần 1 lần để làm mới làn da.

Tẩy da chết với dầu dừa và đường

Nguyên liệu: 2 quả chanh, ½ chén đường nâu, 2 muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện: Đem chanh vắt nước cốt rồi trộn lẫn với đường nâu và dầu dừa. Dùng hỗn hợp này thoa khắp người rồi massage trong 10 phút thì tắm sạch lại. Có thể áp dụng cho da mặt.

Tẩy da chết bằng dầu dừa và đường - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết bằng dầu dừa và baking soda

Nguyên liệu: 1 muỗng baking soda, 2 muỗng dầu dừa

Cách thực hiện: Trộn đều baking soda và dầu dừa thành một hỗn hợp sệt. Đắp một lớp mỏng hỗn hợp này lên da và massage khoảng năm phút theo vòng tròn và hướng từ dưới lên để da mặt căng hơn, hạn chế hình thành nếp nhăn. Sau 5 phút rửa kĩ mặt bằng nước ấm, vừa rửa mặt vừa massage thêm lần nữa.

Lưu ý khi tẩy da chết bằng dầu dừa

Khi tẩy da chết bằng dầu dừa bạn nên chú ý các điều sau:

+ Vì dầu dừa có sự bết dính nên không phù hợp với làn da mụn. Do đó không sử dụng dầu dừa để tẩy da chết nếu da bạn đang có vấn đề về mụn.

+ Chỉ nên tẩy da chết 1 tuần 1 lần. Vì nếu nhiều hơn sẽ khiến da bị bào mòn mất đi lớp bảo vệ tự nhiên khiến vi khuẩn và các tác nhân có hại từ môi trường dễ dàng xâm nhập làm tổn thương da.

+ Sau khi tẩy da chết xong, lỗ chân lông sẽ được làm sạch thoáng, lúc này bạn nên sử dụng nước hoa hồng để làm se khít lỗ chân lông và làm mềm da. Tiếp đó, nên sử dụng thêm sản phẩm dưỡng ẩm để bù lại lượng ẩm vừa bị mất do quá trình tẩy da chết.

Sau khi tẩy da chết nên dưỡng ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết bằng dầu dừa là phương pháp làm sạch da tự nhiên, an toàn nhưng rất hiệu quả mà các chị em nên áp dụng. Tẩy da chết bằng dầu dừa không chỉ áp dụng cho da mặt mà còn áp dụng rất tốt cho body.

Hanako (TH)