Phụ nữ trên 25 tuổi nhất định phải thuộc lòng 5 điều này nếu không muốn cả đời xấu xí

Nếu ở tuổi 18 đôi mươi, chúng ta có thể dưỡng da qua loa, đi nắng không bảo vệ, về nhà chẳng tẩy trang mà da dẻ vẫn không hề hấn gì, thì ở tuổi 30, những hành động này sẽ khiến bạn phải hối hận. Chăm sóc da tuổi 30 thực sự là một bài học mà mọi cô nàng cần thuộc nằm lòng trước khi bước vào giai đoạn mới của cuộc đời.

Tuổi 30 ập đến với rất nhiều cô gái như thể một cơn ác mộng không có hồi kết. Bước vào ngưỡng 30, bạn chợt nhận ra mình chưa già nhưng cũng không còn trẻ. Khi đó, sức khỏe, sức bền, sự dẻo dai và cả vẻ đẹp của làn da, mái tóc đều có nguy cơ suy giảm nặng nề nếu bạn bỏ quên không quan tâm, chăm sóc.

Cho dù bạn bỏ tiền tấn để mua những sản phẩm dưỡng da đắt tiền nhất, nhưng nếu bước làm sạch không thực hiện đúng cách thì mọi cố gắng dưỡng da tuổi 30 của bạn sẽ trở thành "công cốc". Trước khi bôi bất kỳ loại kem dưỡng hay serum nào, hãy đảm bảo làn da đã trong trạng thái sạch sẽ hoàn toàn, không còn tồn dư bụi bẩn, bã nhờn hay mỹ phẩm còn sót lại.

Để có được điều này, bạn cần phải làm sạch da theo 2 bước: tẩy trang và rửa mặt.

Ở bước tẩy trang, chúng ta dùng sản phẩm tẩy trang chuyên dụng, có thể ở dạng kem, nước hay dầu. Mục đích của bước này là hòa tan và lấy đi lớp phấn son trang điểm trên bề mặt da và cả trong lỗ chân lông.

Tiếp theo sau đó, chúng ta rửa mặt với sữa rửa mặt phù hợp miễn là nó không làm da bạn bị khô ráp.

Coi tia cực tím là kẻ thù "không đội trời chung"

Nếu bạn vẫn vô tư tung tăng đi nắng không bôi kem chống nắng, không áo mũ khẩu trang, hãy ngừng ngay nếu không muốn hối hận chỉ sau một thời gian ngắn. Trong các vấn đề chăm sóc da tuổi 30, chống nắng là yếu tố quan trọng nhất. Tia cực tím một khi tiếp xúc với da sẽ đem đến sự lão hóa cực nhanh và cả nguy cơ ung thư, nhất là khi da bạn không còn khả năng tái tạo tế bào mạnh mẽ như hồi còn trẻ.

Vì vậy, hãy thoa kem chống nắng chỉ số SPF ít nhất là 30, PA++ trước khi ra đường 30 phút và nếu có thể, hãy trang bị đầy đủ kính, nón, áo khoác và khẩu trang cho mình.

Tẩy tế bào chết trở thành "nghi thức" không thể thiếu

Tẩy da chết mỗi tuần là điều bạn cũng nên ghi nhớ khi chăm sóc da tuổi 30. Lớp da chết bên ngoài không những làm cho bề mặt da trở nên sần sùi mà còn ngăn cản dưỡng chất đến với lớp da non phía dưới. Ngoài ra việc tẩy tế bào chết cũng là cách gián tiếp tăng tuần hoàn máu trên khuôn mặt, giúp bạn có làn da tươi sáng hơn.

Công thức tẩy tế bào chết an toàn với mọi loại da là bột yến mạch trộn mật ong, massage đều lên mặt 5 phút và rửa lại với nước ấm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo một loạt công thức khác trên các blog làm đẹp.

Dưỡng ẩm không bao giờ là thừa

Da khô sẽ dẫn đến da nhăn, hãy học thuộc câu này. Vì vậy để da không bị lão hóa bạn cần cung cấp cho nó đủ độ ẩm cần thiết. Trong quy trình chăm sóc da tuổi 30, mỗi cô gái cần chọn cho mình một lọ kem dưỡng ẩm và 1 lọ serum. Chúng không cần quá đắt tiền nhưng phải phù hợp với làn da bạn.

Thoa kem dưỡng ẩm 2 lần sáng và tối là cách tốt nhất để hạn chế nếp nhăn.

Đã đến lúc phải ăn uống lành mạnh

Nếu ở tuổi 20 bạn có thể uống bia rượu thâu đêm suốt sáng, uống nước ngọt có gaz thay nước lọc hay ăn đồ chiên rán, thức ăn nhanh từ ngày này qua tháng khác thì khi chăm sóc da tuổi 30, những thực phẩm đó có thể khiến da bạn trở nên thảm hại. Cách tốt nhất là thay đổi thói quen ăn uống ngay từ bây giờ bằng cách giảm nước ngọt, tăng nước lọc, ăn nhiều trái cây và rau xanh thay cho những món gà rán, hamburger hấp dẫn. Khi đó bạn sẽ có làn da khỏe mạnh và tươi trẻ dù ở độ tuổi nào.

(Nguồn: Woman's Day)