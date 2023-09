Nước đá trà xanh đã giúp tôi thu nhỏ lỗ chân lông như thế nào?

Tình trạng da

Da tôi thuộc loại da dầu, lỗ chân lông to, da tương đối phẳng, không có mụn bọc, chỉ có một chút mụn cám ở cằm và xương quai hàm. Vấn đề lỗ chân lông lớn luôn làm tôi cảm thấy rất đau đầu và muốn khắc phục nó nhưng chưa được dù đã thử rất nhiều cách. Lên mạng tìm hiểu, tôi biết rằng lỗ chân lông to có nhiều nguyên nhân, một phần do cơ địa sẵn có, phần còn lại là do chế độ chăm sóc da của chúng ta. Bụi bẩn, bã nhờn bít tắc lâu ngày sẽ làm lỗ chân lông rộng thêm. Bên cạnh việc làm sạch lỗ chân lông, chúng ta còn có thể thu nhỏ nó bằng cách dùng đá viên massage hàng ngày, nhưng phải làm đều đặn.