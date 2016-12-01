Nước đá trà xanh đã giúp tôi thu nhỏ lỗ chân lông như thế nào?

Da tôi thuộc loại da dầu, lỗ chân lông to, da tương đối phẳng, không có mụn bọc, chỉ có một chút mụn cám ở cằm và xương quai hàm. Vấn đề lỗ chân lông lớn luôn làm tôi cảm thấy rất đau đầu và muốn khắc phục nó nhưng chưa được dù đã thử rất nhiều cách. Lên mạng tìm hiểu, tôi biết rằng lỗ chân lông to có nhiều nguyên nhân, một phần do cơ địa sẵn có, phần còn lại là do chế độ chăm sóc da của chúng ta. Bụi bẩn, bã nhờn bít tắc lâu ngày sẽ làm lỗ chân lông rộng thêm. Bên cạnh việc làm sạch lỗ chân lông, chúng ta còn có thể thu nhỏ nó bằng cách dùng đá viên massage hàng ngày, nhưng phải làm đều đặn.

Gia đình tôi có thói quen nấu chè xanh để uống hàng ngày, vừa mát vừa tốt cho sức khỏe. Vì thế tôi đã sử dụng chính nước chè để làm nên một "bí kíp" giúp thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả mà không cần bất cứ loại mỹ phẩm đắt tiền nào. Nhờ dưỡng chất có nguồn gốc thực vật epigallocatechin gallate (EGCG), trà xanh giúp chống oxy hoá, chống khuẩn, chống béo phì, hấp thụ Tannin và bài thải sắc tố đen trong cơ thể, giữ da trắng, sạch mụn. Ngoài ra chè xanh còn giúp chống tia UV nữa.

Nguyên liệu:

- Lá chè tươi

- Nước sôi

- Khay làm đá

- Khăn vải màn (khăn xô em bé)

Bạn hãm nước chè tươi giống như hãm chè để uống. Lá chè tươi rửa sạch, vò hơi nát. Đầu tiên, cho chè vào ấm, đổ một lượt nước sôi, đợi khoảng 1 phút rồi đổ nước đó đi. Mục đích của việc này là để bỏ hết nhựa lá chè, thứ sẽ làm nước chè bị đỏ đục không được xanh. Tiếp theo, đổ nước sôi ngập lá chè và hãm trong khoảng 20 phút cho đến khi chất chè ra hết nước. Lọc bỏ bã chè, để nước chè nguội hẳn, đổ nước chè ra khay làm đá và để ngăn đông tủ lạnh. 1 khay đá vừa có thể dùng cho cả tuần.

Mỗi ngày, sau khi ngủ dậy và rửa sạch mặt, tôi thường lấy 1 viên đá chè xanh bọc vào khăn vải màn và lau khắp mặt. Khăn sẽ giúp nước đá không chảy lung tung và đóng vai trò như lớp đệm giúp đá lạnh không làm tổn thương da khi tiếp xúc trực tiếp.

Tác dụng:

Nước đá có 2 công dụng đó là se lỗ chân lông và làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn mỗi buổi sáng. Đá cũng dùng da săn lại và tăng tính đàn hồi. Nhiệt độ lạnh của nước đá kết hợp với các tinh chất trong nước chè xanh giúp bạn vừa có tinh thần tỉnh táo, vừa có làn da săn chắc, lỗ chân lông se nhỏ. Sau khi làm đều đặn hàng ngày trong 2 tuần, tôi thấy làn da có nhiều chuyển biến rõ rệt. Điều tôi thích nhất là lỗ chân lông se nhỏ hơn trước, nhìn gần không còn thấy "rõ mồn một" như trước.

Hi vọng với công thức đơn giản này, bạn sẽ có làn đẹp mỗi ngày!

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