Nhiều phụ nữ truyền tai nhau bí kíp trị mụn trứng cá bằng kem đánh răng: Hãy đọc bài viết này trước khi áp dụng

Chăm sóc da 13/03/2019 14:17

Để biết được phương pháp điều trị mụn bằng kem đánh răng có thực sự tốt cho làn da hay không, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Rất nhiều người thường sử dụng kem đánh răng để điều trị mụn trứng cá, tuy nhiên, vẫn chưa ai chứng minh được đây là phương pháp có lợi hay hại cho làn da. Trên thực tế, thoa loại kem này lên đốm mụn có thể làm giảm tình trạng sưng đỏ rất nhanh chóng. Thế nhưng, về phương diện sức khỏe da mặt, vẫn còn nhiều điều về phương pháp này chưa được giải đáp hết. 

Có nên sử dụng kem đánh răng để trị mụn?

Câu trả lời chắc chắn là không. Theo nghiên cứu, kem đánh răng mang đến nhiều tác hại cho làn da hơn những gì mọi người vẫn nghĩ. Do đó, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi sử dụng chúng để chăm sóc da mặt, điều trị mụn tại nhà. 

Nhiều phụ nữ truyền tai nhau bí kíp trị mụn trứng cá bằng kem đánh răng: Hãy đọc bài viết này trước khi áp dụng - Ảnh 1
Kem đánh răng cực kỳ có hại đối với làn da, do đó đừng nên sử dụng chúng để điều trị mụn trứng cá tại nhà - Ảnh: Internet

*Không điều trị tận gốc

Mặc dù sau 1 đêm thoa kem đánh răng, nốt mụn của bạn có dấu hiệu giảm đỏ và sưng nhưng chúng chưa được điều trị dứt điểm. Có nghĩa là mụn vẫn đang ẩn sâu dưới da. Nhiều trường hợp sử dụng mẹo trị mụn này để lại thâm, vết chai sạn vì nhân mụn không được lấy ra.

*Ảnh hưởng đến sức khỏe

Theo các nghiên cứu từ Mỹ, chất triclosan trong kem đánh răng không chỉ gây hại cho da mà còn ảnh hưởng đến tuyến giáp của phụ nữ. 

*Gây khô da

Với tác dụng làm sạch răng miệng, loại kem này có tính tẩy rất mạnh, đây là lí do khiến da có cảm giác nóng rát khi tiếp xúc với kem đánh răng. Hơn nữa, sản phẩm này có độ pH cực kỳ cao có thể gây ra kích ứng, mẩn đỏ dù làn da khỏe mạnh đến đâu.

Quan trọng hơn, kem đánh răng sẽ thấm hút hết độ ẩm khiến làn da khô ráp, nứt nẻ dù thời tiết không khắc nghiệt. Đây là điều kiện hoàn hảo để nếp nhăn, vết rạn cùng nhiều dấu hiệu lão hóa khác xuất hiện. 

Nhiều phụ nữ truyền tai nhau bí kíp trị mụn trứng cá bằng kem đánh răng: Hãy đọc bài viết này trước khi áp dụng - Ảnh 2
Kem đánh răng không trị được tận gốc mụn trứng cá mà còn khiến da khô ráp - Ảnh: Internet

*Gia tăng mụn, gây kích ứng

Đặc biệt, nếu sở hữu làn da nhạy cảm, tình trạng mụn trứng cá của bạn sẽ thêm trầm trọng, thậm chí là kích ứng nặng vì sử dụng kem đánh răng. 

Để tránh khỏi các vấn đề tiêu cực trên xuất hiện trên làn da, bạn không nên sử dụng kem đánh răng để điều trị mụn tại nhà theo lời khuyên từ bạn bè. Thay vào đó, hãy tìm đến bác sĩ da liễu nếu tình trạng mụn sưng đỏ, kích ứng. Nếu mụn chỉ ở mức độ nhẹ, hãy sử dụng kem hoặc thuốc đặc trị.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên lành tính như mật ong, gel nha đam, tinh bột nghệ, rau diếp cá... để xoa dịu nốt mụn mà vẫn bảo vệ làn da toàn diện. 

Nhiều phụ nữ truyền tai nhau bí kíp trị mụn trứng cá bằng kem đánh răng: Hãy đọc bài viết này trước khi áp dụng - Ảnh 3
Thay vì sử dụng kem đánh răng chứa nhiều nguy cơ gây hại da, bạn nên dùng tinh bột nghệ. Đây là nguyên liệu tự nhiên đã được chứng minh là có khả năng điều trị mụn trứng cá nhanh chóng và hiệu quả - Ảnh: Internet

Phụ nữ đừng làm đẹp theo những lời truyền tai chưa được chứng minh để bảo vệ làn da của mình luôn mềm mịn, trắng hồng không tì vết.  

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