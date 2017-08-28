Nha đam ngâm rượu có tác dụng gì tuyệt vời cho cơ thể bạn?

Tất cả chúng ta đều quá quen thuộc với nha đam và rượu. Bởi đây là loại thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong nhiều gia đình quán xá. Nó có nhiều công dụng đối với cơ thể. Nếu biết cách sử dụng hợp lý thì bạn sẽ không cần lo lắng về những điều không tốt có thể xảy ra.

Nếu như bạn biết được nha đam ngâm rượu có tác dụng gì thì chắc chắn bạn sẽ phải học cách làm nó ngay hôm nay để sử dụng. Bởi nha đam ngâm rượu có những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về loại thực phẩm này ngay sau đây nhé.

Nha đam được biết đến là loại cây chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, E với các khoáng chất như canxi, kali, sắt, kẽm, magie.... Còn rượu được lên men từ gạo nên chứa các axit amin và enzyme. Đây đều là những thành phần có lợi cho sức khỏe cơ thể và đồng thời là giải pháp làm đẹp toàn diện.

Khi kết hợp ha đam ngâm rượu sẽ giúp giữ được các dưỡng chất có trong nha đam và bảo quản được lâu hơn cho bạn sử dụng được lâu dài.

Rượu nha đam giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, giúp các tế bào liên kết chặt chẽ với nhau và hoạt động tốt hơn, thanh nhiệt, giải độc, tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ giảm đau răng, đau đầu, giảm các triệu chứng viêm, sưng tấy, tăng cường lưu thông máu, cân bằng lượng đường huyết, ngăn ngừa ung thư. Không chỉ vậy, nó còn là nguồn năng lượng bổ sung nhanh chóng và kịp thời trong lúc bạn hoạt động mạnh.

Ngoài những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe này, nha đam ngâm rượu còn là sản phẩm làm đẹp hoàn hảo được chị em phụ nữ rất ưa chuộng. Với vitamin và khoáng chất nên nó giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, căng mịn. giúp điều trị mụn, làm mờ các vết thâm nám. Ngoài ra nha đam có chứa chất chống oxy hóa và chất nhầy, nên giúp giữ ẩm cho da, giúp da căng mịn, ngăn chặn các dấu hiệu bị lão hóa hiệu quả. Nếu kiên trì áp dụng nha đam ngâm rượu trong một thời gian nhất định thì làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào hơn cả sự mong đợi.

Cách sử dụng nha đam ngâm rượu

Khi đã biết nha đam ngâm rượu có tác dụng gì rồi thì chị em chỉ cần sử dụng nó đúng cách để phát huy tối đa công dụng hiệu quả.

Vì là rượu nên sản phẩm này có thể dùng để uống, uống là cách chăm sóc sức khỏe hữu hiệu mà bạn nên áp dụng mỗi ngày. Rượu nha đam khi ngâm vị rất đậm nên bạn hãy pha loãng ra để uống nhé, 1 ngày 2 ly là đủ cho bạn. Duy trì mỗi ngày để sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào nhé.

Nếu bạn là người đang muốn giảm cân thì nên uống rượu nha đam trước mỗi bữa ăn khoảng 15 phút. Làm như vậy sẽ giảm cảm giác đói, giúp lượng thức ăn nạp vào ít đi, hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa hiệu quả.

Ngoài ra, cách dùng nha đam ngâm rượu tác động trực tiếp lên da mặt lại tỏ ra công hiệu hơn và cho kết quả nhanh chóng hơn mà bạn cần kết hợp để chăm sóc làn da của mình.

Mỗi khi rửa mặt, bạn hãy lấy chút rượu nha đam massage da mặt. Cách này sẽ giúp các dưỡng chất có trong nó thẩm thấu vào trong da, giúp dưỡng da hồng hào, láng mịn hơn. Không những vậy, nó còn giúp thông thoáng lỗ chân lông, giúp da dễ dàng hấp thu dưỡng chất hơn.

Đồng thời, cứ cách ngày 1 lần, bạn hãy thoa rượu nha đam lên da để chăm sóc da tốt nhất nhé.

Như vậy, bạn đã biết nha đam ngâm rượu có tác dụng gì và phải làm như thế nào để phát huy công dụng của nó tốt nhất. Hãy áp dụng nó mỗi ngày để có sức khỏe tràn đầy và ngoại hình đẹp như ý nhé. Cách làm rượu nha đam cũng rất dễ, chỉ cần cắt nhỏ nha đam cho vào bình thủy tinh, rồi cho thêm nho khô, đường và rượu vào ngập bình là được. Đợi 2 tuần nữa là bạn có thể sử dụng được ngay.