Bạn sẽ dùng mỗi ngày nếu như biết công dụng của nha đam ngâm rượu

Thực ra, nha đam ngâm rượu với nha đam thường có công dụng tương đương nhau. Chỉ có điều nha đam khi ngâm với rượu sẽ bảo quản được lâu hơn và tiện sử dụng hơn khi dùng tươi.

Nha đam từ lâu đã trở thành thứ thực phẩm hoàn hảo cho sức khỏe cũng như mang lại hiệu quả làm đẹp tuyệt vời. Nha đam có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, trong đó có thể dùng để ngâm rượu. Vậy công dụng của nha đam ngâm rượu liệu có sự khác biệt nào so với nha đam thường không. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé.

Rượu được lên men từ gạo nên có chứa nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin. Nha đam có các loại vitamin như A, B, E, cùng khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, kali, photpho, axit amin. Đây đều là những thành phần có lợi và cần thiết cho mọi hoạt động sống của con người.

Rượu nha đam giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp giảm các triệu chứng nhức đầu, đau răng, mệt mỏi thần kinh. Giải độc và tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa một số bệnh ung thư, thấp khớp. Ngoài ra, nó còn có khả năng làm đẹp hoàn hảo. Giúp điều trị mụn, giảm thâm nám, hạn chế bị bị dị ứng da và giảm cân hiệu quả

Cách làm nha đam ngâm rượu

Có khá nhiều cách làm rượu nha đam khác nhau, tùy theo sở thích mà bạn chọn cách làm sao cho tiện lợi và nhanh chóng nhất. Dưới đây là cách làm đơn giản giữ được những công dụng của nha đam ngâm rượu.

Chuẩn bị: Nhánh cây nha đam, rượu trắng, nho khô, cam hoặc chanh, đường.

Thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, cắt thành những khúc ngắn nhỏ. Lưu ý là bạn không cần phải gọt bỏ vỏ đâu nhé.

- Cam hoặc chanh vắt lấy nước cốt. Lấy khoảng ½ chén là được.

- Cho nha đam vào bình thủy tinh, lần lượt cho thêm nho khô, đường vào.

- Tiếp tục đổ nước cốt cam hoặc chanh và rượu trắng vào bình đến khi ngập kín thì dừng lại.

- Đậy nắp kín rồi ngâm từ 1 – 2 tuần là có thể sử dụng.

Với bình rượu nha đam này, bạn hãy bảo quản ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời và thỉnh thoảng nhớ lắc bình để dưỡng chất trong nha đam hòa tan vào rượu nhé.

Cách dùng nha đam ngâm rượu

Dùng để uống

Để đảm bảo sức khỏe cơ thể, uống thứ nước này là một giải pháp hoàn hảo cho cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và chăm sóc vóc dáng, làn da chuẩn đẹp.

Mỗi ngày bạn nên uống từ 1 – 2 ly rượu nha đam, có thể pha loãng với nước để dễ uống hơn. Nhớ là kiên trì đều đặn là cách đảm bảo sức khỏe và nuôi dưỡng làn da đẹp, căng mịn với vóc dáng thon gọn, gợi cảm.

Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ dưỡng da là một trong những công dụng của nha đam ngâm rượu. Với cách này, bạn cũng chỉ dùng nước cốt để đắp mặt chứ không dùng nguyên miếng nha đam nhé.

Sau khi rửa sạch mặt, hãy lấy bông thấm chấm lấy rượu nha đam rồi thoa đều lên da mặt. Đợi đến lúc lớp mặt nạ này khô đi thì tiếp tục thoa rượu lên da lần nữa. Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài ra, vì rượu có tính nóng cho nên bạn có thể dùng nó massage vùng bụng để loại bỏ lượng mỡ dư thừa, lấy lại thân hình thon gọn như người mẫu.

Trên đây là những công dụng của nha đam ngâm rượu và cách sử dụng nó sao cho hiệu quả nhất. Bạn hãy kiên trì áp dụng thường xuyên để cơ thể khỏe mạnh, làn da hồng hào và thân hình gợi cảm nhé.